CRÓNICA: Toro Rufino de FEO a POPULAR en San Juan de Payara-Apure. (RELATO CON SUS DUEÑOS). FOTOS/VIDEO.

EXCLUSIVO. Senderos de Apure.net. Redacción: Periodista Eduardo Galindo Peña. Senderos de Apure/ Yo Amo Apure.

El toro Rufino es parte delas costumbres y tradiciones de la población de San Juan de Payara del municipio Pedro Camejo del estado Apure al sur de Venezuela y fue nombrado patrimonio municipal de la localidad donde se tomaban fotos sus vecinos, turistas y se entrelazó entre animal y hombre dejando atrás los mitos y fábulas, ya que construyó un una cultura que trascendió cuando fue comprado de FEO a convertirse en POPULAR y ser parte de una historia urbana.

Rufino Falleció el miércoles 20 de abril de 2022, por comer muchas bolsas plásticas, así indicaron sus propietarios y en las redes sociales de Senderos de Apure y muchas otras, se colocó reseña de la muerte de Rufino, que fue viral y fue tanto así que nuestra plataforma con “Yo Amo Apure”, se interesó en la historia de Rufino y fuimos a entrevistar a sus dueños. Es de resaltar, que hasta le harán a este toro una plazoleta, la Alcaldía de Pedro Camejo en homenaje a Rufino en representación a la ganadería de la localidad apureña y su producción agropecuaria. Según informó el alcalde Luis Cuervo. Esperemos que cumpla con su palabra y ver realidad esta plaza en honor a: RUFINO.

Relató de Claudio García quien compra a Rufino.

Claudia García, es hijo de la dueña de Rufino, la señora Elisa Valero y nos relató para Senderos de Apure que el maute Rufino lo compró en el año 2011, a un compadre del llamado “Matías Herrera” y le dicen “Chiquitín Herrera”, en el fundo carutal y queda ubicado en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.

Por lo que, “Chiquitín” le dice a Claudio, que tenía dos mautes y que lo fuera a ver. Se fueron los dos en un camión y Claudio dijo que tenían dos mautes y había uno chiquitico, esa era Rufino pero para ese entonces no se llamaba Rufino, no tenía nombre.

Entre los dos maute, había otro de color blanco y no le gustó a García porque era muy mañoso y el otro estaba echado, ahí le dice Chiquitin Herrera a Luis Santon, compadre móntate a ese maute que es mansito y lo montó en el corral y cuando vio Claudio que se le monto y mansito dijo; “es este que me lo llevó, móntemelo en el camión. Yo me lo llevo para el fundo. Entonces mi mamá cuando me lo llevó al fundo, me dice, que ese toro era muy feo. Después al año que se desarrolla ese toro y ahí mismo el fundo se tiraban fotos con el maute. Desde pequeñito ese era mansito”. Acotó, quien compró al que posteriormente le colocaron como nombre; Rufino.

Recuerda Claudio García muchas anécdotas con Rufino una de las tantas es que para carnaval y semana santa lo tenía una persona de recoger fondos donde los turistas se tomaban fotos con Rufino y esta persona cobraba propinas haciendo pasar por el dueño del toro sin la autorización por parte de ellos y se dieron cuenta. Le reclamaron a esta persona para que no hiciera eso.

También, García manifestó que Rufino se la pasaba más en el pueblo de San Juan de Payara que en el propio fundo de ellos que estaba muy cercano. Porque la gente lo cuidaba, los policías y vivían en el comando de la guardia. Era muy manso, la gente se tomaba fotos con Rufino.

Cuenta otra anécdota Claudio que un día llegaron a la casa de ellos, dos niños diciendo que Rufino se estaba muriendo y preguntaron quien era el dueño del toro y estaba un hermano mío “Dakar” y le comentaron los niños, “Rufino está patas arriba” y fue otro hermano de Claudio en una moto a saber de Rufino y le refirió a Claudio, “no Rufino viene por Cantv y lo que pasa es que le duele la barriga del poco de bolsa que se comió, seguro que le dolía la barriga, le daba cólico”.

Otra de las anécdotas de Rufino, es que pasaba por las licorerías de San Juan de Payara y la gente estaba ahí tomando y le daban cerveza a Rufino y muchos le daban bastante cerveza y luego se iba medio borracho. También se comía los panes, arroz, refrescos y otras comidas que los lunes queseros que le daban los bachaqueros, comerciantes y gente del pueblo por ser muy popular Rufino. Todo el mundo tenía que ver con el toro. Todo el mundo en San Juan de Payara lo quería. Manifestó Claudio García.

Cabe destacar, que por lo manifestado por García, Rufino murió por comer muchas bolsas plásticas que a la larga le ocasionaron su fallecimiento el miércoles 22 de abril de 2022, “esas bolsas plásticas, se le pegó en el estómago y eso fue que lo tumbó hasta su muerte”. Enfatizó Claudio García.





Relató de la dueña de Rufino Elisa Valero. La señora Elisa Valero, dueña de Rufino, tiene actualmente 90 años, y está muy lucida, activa, y una matrona de la población de San Juan de Payara. Fue acompañada por su hija Omaira para el relato. Comentó la señora Elisa que el maute lo compró su hijo Carlos y cuando lo trajo le dijo, “yo brava, mira hijo. Porque compraste ese maute tan feo. Le dije yo, como me vas a traer ese bicho tan feo y a bueno lo famoso que fue Rufino, famosísimo. Fue famoso por lo manso y esos muchachos se lo montaban aquí y se lo llevaban por ahí por el pueblo”. De igual forma, señaló la Omaira, que en un tiempo iba la guardia a la casa de mi mamá para que fueran a buscar al toro, porque Rufino quería estar metido en el comando de la Guardia de San Juan Payara y lo cuidaban. Manifestó la señora Valero que Rufino era manso pero tremendo, dejaba las vacas solas en el fundo y el sólo por ahí por el pueblo. “Era tremendísimo, ese bicho me hizo pasar mucho…pozo… (pena), quebraba vitrinas y hasta un día dije, no yo no voy a pagar más nada”. Acotó Elisa Valero, refiriéndose a las travesuras de Rufino donde las personas le llevaban reclamos del toro que había dañado algo. También por el hospital peleaba con otro toro.

Destacó la señora Elisa Valero, que Rufino comía mucho plástico en el pueblo y le decía a su hijo; mete ese toro para fundo, para el potrero. Reitero en su relato que ese “toro era tremendo y manso”, siempre iba por la acera y había que darle paso, quien no le daba paso, lo asustaba y tenía que salir corriendo esa persona. De igual manera, su hija Omaira que los borrachos en las licorerías de San Juan de Payara brindaban a Rufino y él se bebía la cerveza, le daban pancito en la avenida y en esas verdureras le daban comida. Relato de José Hurtado quien le colocó el nombre a “Rufino”. José Hurtado, es vecino de la familia de señora Elisa Valero y de su fundo en San Juan de Payara y quien le da por nombre a Rufino y nos contó que un día se le ocurrió echar un cuento de un burro llamado “RUFINO” y de ese relató salió el nombre de ese maute y que a partir de ese entonces lo llamaron al toro “RUFINO”. Por lo que, José Hurtado de ese cuento nos señaló que un señor que fue para San Fernando de San Juan de Payara a comprar unos remedios y se montó en un carro “Camaro” de color amarillo y negro. El carro era demasiado rápido y era por el color amarillo y negro. El señor quedó con la idea de qué caramba esos carros si corren amarillo y negro. Entonces se empeñó de pintar un burro de amarillo y negro. Compro esas pinturas. Pero no había negra y compró petróleo y le echó petróleo en el lomo al burro “Rufino” y se llevó el burro donde estaba amarrado y todavía el señor le decía, pero “Rufino”, párate por ahí, que todavía te falta la amarilla y de ahí de ese cuento, le pusimos el nombre al toro “RUFINO”. Para finalizar está crónica el señor Hurtado definió al toro “Rufino” como un animal demasiado manso y demasiado de flojo. El propio nombre de Rufino el burro era así. Entonces quedó como RUFINO. De ahí salió con el nombre de Rufino pero este toro fue más popular y ahora convertido en leyenda urbana pueblerina de San Juan de Payara.

Por favor, si va utilizar la crónica y el video respetar los créditos. También dicha crónica será utilizado para la actualización del libro digital "Yo Amo Apure" de la Coautorías del Prof. Adán Galindo y periodista Eduardo Galindo Peña. Edición Independiente. RESPETAR CRÉDITOS: Redacción y Video: Periodista Eduardo Galindo Peña. Senderos de Apure/ Yo Amo Apure. Fotos: Cortesía.