BIENESTAR: Bailar es una disciplina para ponerse en forma.

El instructor de baile de Gold's Gym, Román Ortega, expresó que cada día toma mayor fuerza esta disciplina en los gimnasios

Prensa. Consultor 5.

El baile es una de las mejores y más divertidas maneras de bajar de peso o ponerse en forma porque permite quemar calorías, desarrollar fuerza, coordinación, flexibilidad y mejorar el estado de ánimo, mientras se disfruta de la música y del movimiento. Por esta razón, ha venido ganando cada vez mayores espacios en los salones de los gimnasios y áreas abiertas de centros comerciales.

El instructor de baile Román Ortega, quien labora en la cadena de salud y bienestar integral Gold's Gym, indicó que cuando se practica esa disciplina “se libera el estrés, se olvida cualquier situación personal y la persona se dedica únicamente a disfrutar el momento para sí misma, para sentirse bien por dentro y por fuera”.

Explicó que “la diversión a la hora de bailar es vital y está siempre presente. Viene de la seguridad de estar cómodos en el salón, de sentirnos capaces de alcanzar los objetivos, de hacer cada paso con propiedad. Por supuesto, cada instructor agrega su toque de personalidad para hacer que los participantes se sientan a gusto y disfruten del tiempo de baile”.

Beneficios de bailar

Ortega señaló que todos los estilos de danza y baile brindan grandes beneficios para la salud. “Cada uno de los estilos puede hacerte sentir enérgico, fuerte y determinado. Bailar merengues, salsa brava, bachata, reggaetón, samba, tambor, etc., hace que quemes calorías mucho más rápido que otras actividades”. El instructor, con 15 años de experiencia en la disciplina, comentó que bailar “también genera autoconfianza, seguridad, disciplina y mejora las relaciones interpersonales. Además, activa la serotonina, que es la hormona de la felicidad”.





Ortega apuntó que dentro de sus clases, que son todos lo miércoles a las 5:15 pm en la sede de la cadena en Montalbán, incluye siempre todos los estilos de baile, con ballet para finalizar. “Es bastante divertido y los participantes disfrutan al máximo. Terminan agotados, pero felices”, aseveró.





Sugerencias para quienes comienzan

A quienes quieren empezar a asistir a clases de baile, Ortega recomienda “que cada movimiento que realicen lo hagan con actitud y entrega. Que luchen por su salud a través de esta actividad y que no se den por vencidos. No importa si los pasos no salen a la perfección, lo que importa es disfrutar el proceso. El organismo recibe la buena vibra con la que trabajamos”.





Ortega, quien labora en Gold's Gym desde hace 10 meses, resaltó que es mucho mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que practican esa actividad. “Considero que los hombres temen al qué dirán los demás al realizar este tipo de actividades. En ocasiones llegan a ser más tímidos que las mujeres y no todos se arriesgan. Exhorto a los caballeros a animarse y participar”.





Sugirió a las personas que quieren mejorar su apariencia, bajar de peso o construir masa muscular que busquen la ayuda de instructores certificados, como los que laboran Gold´s Gym, para que reciban asesoría y despejen dudas. Para más información sobre este tema, los planes y programas de entrenamiento físico de Gold's Gym, pueden visitar su página web (www.goldsgym.com.ve), acercarse a las sedes ubicadas en Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costa Azul), o consultar las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

