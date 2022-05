GESTIÓN-ELORZA: El día del desafío se celebrará en el Rincón del Veguero en Elorza a partir de 4pm.

Prensa. Alcaldía de Rómulo Gallegos. Apure.

Este miércoles 25 de mayo de 2022, se celebrará la edición N° 28 del Día del Desafío en el Continente Americano. Este evento es una iniciativa de TAFISA - The Association For International Sport for All – y cuenta con el apoyo de ISCA – International Sportand Culture Association para promocionar localidad de vida de la población.

El Día del Desafío es una campaña que incentiva la práctica deportiva para una vida saludable y establece alianzas con instituciones locales, regionales para crear nuevas acciones permanentes de Deportes Para Todos y de promover la adopción de hábitos saludables e incentivar la práctica regular de actividades físicas en beneficio de la salud de todos y todas.

En este día, personas de todas las edades participan de actividades programadas por la Municipalidad, que tienen como objetivo la práctica de la actividad física y el deporte. Por eso te Invitamos a que partícipes con nosotros en esta actividad para este 25 de Mayo en el Rincón del Veguero a partir de las 4 de la tarde.

