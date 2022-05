COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Que se salgan los Murciélagos por Ramón Ojeda.

Columna Albañil de la Historia por Ramón Ojeda.

Elorza, es un pueblo lleno de historias, cuyos personajes son a primera vista invisibles, tal vez porque sus caracteres son reservados y el tiempo tergiversa cuando no se registra la información de los sucesos con precisión...El recipiente de las crónicas de este pueblo lo han vaciado una y otra vez para llenarlo constantemente con vida nueva...

El título violento y amenazante, precedente de esta crónica, la extraje de una entrevista realizada al "SUTE Olave", ese día, casi espontáneo, quiso El Sute referirme una vieja anécdota, cuando su núcleo de familia campesina, fue objeto del desalojo ordenado por un terrateniente, a través de un sujeto oscuro que fungía como Caporal del Hato, de nombre Rafael Varela...





Los humildes labriegos Campesinos, un día cualquiera, en horas tempranas, con el sol tibio de la mañana, recibieron el brutal despliegue de la policía Perejimenista portando todo el Arsenal en línea de potentes fusiles, los niños se escondieron mientras pasaba el tumulto y se alzaron como báquiros mañosos, entre los topochales cercanos y ya oculto, lleno de terror, desde su escondite, pudo oír El SUTE Olave, con suficiente claridad, aquel grupo de gavilleros agresores de su familia cuando decían: "Dejen quieto QUE SE SALGAN LOS MURCIÉLAGOS para echarle candela al rancho y eso hicieron sin misericordia...Arcadio Flores y el Dr. Lucinio Martínez, amplios conocedores de esas vivencias, recuerdan el gran número de campesinos echados por los propietarios dudosos de las tierras, porque como dice El SUTE Olave, si Dios nos dio la tierra para compartirla entre todos, en qué momento las negoció y le dio títulos de propiedades a familias exclusivas...he buscado en la Biblia esa respuesta y lo he hecho buscar y en ningún lado, nadie ha visto esa negociación...entonces hasta he llegado a pensar que sería el mismo demonio que se puso a repartir los bienes de Jesucristo”.





Él es el único heredero de la obra del padre y por ese mal repartimiento del diablo, se creó todo ese conflicto de diferencia entre pobres y ricos ...Sin entender nada, toda mi familia fue a trancar a Buenos Aires, un matadero cercano al pueblo de Guachara...Antes de continuar conversando, un suspiro largo, señala recuerdos que lo a quebrantan, como dicen los llaneros, se le entabanaron los bichos...Luego recobrando un poco de tranquilidad, continúa su narrativa...--aquí solo se quedó mi mamá Curruta Ojeda, porque ella tenía que atender a la mamá ancianita, doña Pastora Ojeda, mi abuelita vivía en una casita muy humilde, en donde está el edificio de los chinos, frente al banco, india cunavichera que llegó a Elorza cuando Gómez y fue conocida como la partera del Viento Colombo-venezolano y su hijo fue el primer plantista del pueblo, el cabo de la guardia Agapito Ojeda...





Recuerdo que mi tío Agapito recogió gente del pueblo y echaron el tendido eléctrico que llegaba hasta la Caracara...lo demás era sabana inundable... aquí donde estamos, en la esquina de Carrao, llegaba toda la gente de Yopito, en pequeñas embarcaciones para hacer las compras donde Andrés Mahiorana, que tenía un negocio donde hoy está Yorlé Tovar, más allá en El Rincón, que se conoce como Mereyal, era un fundo pequeño que en 1960 fue adquirido por Ramón Chucho, este señor, tenía una vaca demasiado lechera, llamada Mereyal y de allí le colocó el nombre de la vaca al fundo y ahora se convirtió en una popular barriada de Elorza ...

Bueno mi familia sufrió demasiado a causa que no teníamos nada y lo poco que habíamos empezado a criar no los quitaron para el Hato y que porque nosotros se lo robamos a ellos...un juicio así determinante ...la misma causa de la conquista española, la estupidez colonizadora y la codicia sin límite ...es una herencia que llevamos dentro, ese deseo de dominar a nuestros semejantes...Lucinio me dice que eran tiempos donde no habían escuelas y en Elorza casi todos éramos vegueros y agilábamos a la voz del gobierno, los osados desobedientes eran orientados con Plan de machete...





Asfixiado por tantos vejámenes en su pueblo y en especial a su familia, El SUTE jamás regresó al campo, pero tampoco sufrió traumas de rencores contra el Estado... dedicó su vida al pueblo como obrero-albañil...ya en los últimos tiempos se ha establecido como vendedor ambulante, utilizando una pequeña carretilla, recorre los sectores populares desde muy tempranas horas, ofertando topochos, yuca, Auyama, cambur y otras verduras criollas...





Sus padres los ha perdido y su hermano menor, Andrés Luciano, se sublevó y anduvo un tiempo en el monte al estilo Robin Hood, perseguido y encarcelado por el gobierno, hoy ya no está con nosotros en este mundo, pero les puedo testimoniar que hasta el último suspiro de vida, se lo dedicó en post del ideal de proteger los campesinos...pero esa es otra historia... Hay un fondo de los tiempos en los pueblos que se hizo parte del circo político, incluyendo consignas y mandatos estériles, porque el fin no justifica los medios...





Los caminos de la vida son impredecibles...Hoy es un día bueno para conocer aspectos de nuestra historia vieja...sin sentenciar a nadie... este es un modelo heredado por cultura, expresión del tiempo, convertido en recuerdo que forma parte del pequeño poblado del pasado...Creo que la generación del presente debe afinar su oído para valorar y defender las luchas de la generación del pasado...muchos dieron hasta su vida y por lo tanto sus esfuerzos y determinaciones no pueden quedar estériles...fueron pequeñas semillas heroicas necesarias para traernos el orgullo digno de nuestra identidad ...





El costal de las crónicas se ha vaciado y se ha vuelto a llenar con el punzante anhelo de alcanzar la plenitud humana a través del heroísmo abstracto...Finalizo este hermoso diálogo con mis amigos, imaginando mentalmente, que ellos les ha tocado correr tras de su misma vida, para no dejar escapar el estrato del sentimiento ...LO ALBEDRÍO HACE DE LA PALABRA SU OBJETO Y HABITACIÓN...no es extraño lo que en el día a día hace mi gente, encantado y agradecido de su obra, como soñador siempre ando buscando recuerdos, compilando la historia de la tierra como condición primaria de identidad ...

Esta historia es un cuento de nunca acabar....semejante a las de otros pueblos del llano, pero es un tesoro de oralidad cuando se expresa con la articulación de sus protagonistas desembocando el sentimentalismo frágil en la melancolía con el dolor de la nostalgia... El ánimo del llanero nunca lo verán mermado por el odio reprimido, tal vez, si puede encontrarse en él, algún gesto malicioso que le sirve de coraza en su diaria rutina de realidades y fantasías....





