MÚSICA: Roberto “El Lobo” Moreno presenta su disco “E-Wolf”.

El renombrado percusionista, arreglista, y director musical venezolano, Roberto “El Lobo” Moreno, ahora en su faceta de solista, compositor y productor de música electrónica, estrena el disco “E-Wolf”, una producción de 6 temas que fusionan de manera única y creativa, la percusión afro-venezolana con distintas tendencias de la música electrónica (House, Dubstep, Chil Out, entre otros). Este álbum fue compuesto, grabado y producido por el propio autor, junto a los productores Daniel Piñango y Williams Sigismondi. Ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, representando una propuesta que no se había realizado antes dentro del género.





En E-Wolf” participan como invitados especiales: Félix Argenis (cantante en Froogs and Bells), Orestes Gómez (electronic drums en Froogs and Bells) y Anthony Pérez (trompeta en Humans vs Monkey). El disco se puede disfrutar en el siguiente link: https://ewolf.hearnow.com/





Roberto Moreno es un percusionista con cualidades excepcionales, quien ha formado parte de la banda de artistas de la talla de Cheo Feliciano, Richie Ray y Bobby Cruz, José Alberto "El Canario", José Mangual Junior, Jerry Rivera, Luis Enrique, Changuito, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, entre otros. Ha formado parte de agrupaciones que han sido referencia para el jazz venezolano como Cabijazz y desde Miami con Raíces Jazz Orchestra de Pablo Gil, así como con Tony Succar.





“Describir en pocas palabras el estilo música de E-Wolf no es sencillo, porque es algo único, pudiera ser internacionalmente conocido como afrovenezuelan electronic music, pero es un estilo basado en los instrumentos afro-venezolanos fusionados con distintos géneros dentro de la música electrónica, bien sea dubstep, E.D.M., house, chil out, pero en general creo que más que todo lo englobaría como música electrónica afro-venezolana”, destacó el percusionista.





Vale recordar que “El Lobo” Moreno ha estado nominado en varias ocasiones al Latin Grammy como músico percusionista en los álbumes "Homenaje a Tito Rodríguez" (2015), "Pa´Tio Simón" (2016) de Rafael "El Pollo Brito", en el tema “Imprevisto” (2019) de Raíces Jazz Orchestra, y en el álbum “Agüije” de Tierra Adentro (2020). Además se ha desempeñado como percusionista-arreglista de figuras como Servando y Florentino, Marialejandra La Luna, Juan Carlos Luces, Avelino Romero, Jessy, Cabijazz, El Arca de Noel, Proyecto A, Gonzalo Grau y la Clave Secreta.





Sobre la mixtura que presenta el disco explicó: “La percusión latina fusionada con la música electrónica no es algo común. En el disco la fórmula que usamos fue introducir los tambores afro-venezolanos dentro de la música electrónica, usando distintos softwares de producción musical (Digital Audio Workstation). ¿Cómo logramos incluir los sonidos de percusión? Gracias a la utilización de micrófonos escogidos minuciosamente, capturamos el sonido (uno a uno) de los cumacos, quitiplas, culo´e puyas, entre otros instrumentos de percusión, obteniendo lo que llamamos “Samplers” y luego los trasladamos al dispositivo electrónico (pad electrónico).Allí al tener todo configurado, creé los patrones rítmicos y los iba grabando”.





El proceso creativo de “E-Wolf” fué muy particular, ya que cada propuesta musical pensando en la música electrónica fue germinando desde cero, usando ideas melódicas en algunas ocasiones y en otras la utilización de un “beat”(argot que se utiliza para crear un patrón rítmico inicial la creación de temas de muchos de los géneros de la música electrónica), incluyendo paralelamente (en mucho de los casos) la música afro-venezolana.





El venezolano tiene previsto hacer una gira para promocionar el disco en distintos formatos, además de su apretada agenda de presentaciones con las agrupaciones con las se desempeña como percusionista destacado, tales como Servando y Florentino (siendo el director de esta banda en los EEUU), Tony Succar, Vilera´s Son, entre muchos otro. Adicionalmente es artista de la prestigiosa marca Tycoon Percussion, Westone Audio (in-ears), Vater Drum Sticks y además imparte sus conocimientos como profesor de Percusión y Piano dejando así un legado musical entre las nuevas generaciones.





