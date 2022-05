DIGITAL: “Fare Cinema” estrena su sitio web con 70 cortos sobre la inmigración italiana en Venezuela.

El lanzamiento del portal es, según el embajador Placido Vigo, una muestra del “compromiso por incentivar la industria cinematográfica, por preservar y promover esta iniciativa en el tiempo, como una referencia de la calidad de las producciones que se hacen en el país”. Este viernes 13 de mayo finalizó el periodo de postulaciones de la tercera edición del certamen con la inscripción de 31 producciones. El veredicto del jurado calificador se anunciará el próximo 4 de junio

Prensa. Patricia Aloy.

El Concurso de Cortometrajes “Fare Cinema - El Inmigrante Italiano” estrena su sitio web (farecinemavenezuela.com), y coloca a disposición de los amantes del cine 70 cortometrajes, 70 historias que cuentan una fracción de las miles de memorias sobre las hazañas y proezas de quienes decidieron salir de Italia para asentarse en Venezuela, por supuesto sin dejar de amar a su tierra natal. Además de reunir el total de producciones participantes en las dos primeras ediciones del certamen, el portal web es el nuevo medio oficial de la competición que este 2022 busca consolidarse como una muestra audiovisual de referencia del séptimo arte en Venezuela.





Fare Cinema es un certamen auspiciado por el Ministerio italiano de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para galardonar a la industria cinematográfica en el mundo, bajo la organización de la Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo y el Instituto Italiano de Cultura, en alianza con el Comité de Italianos en el Extranjero (COM.IT.ES), la Agencia ICE, la Cámara de Comercio Ítalo-Venezolana (Cavenit), la Sociedad Dante Alighieri de Maracay y el Centro Trasnocho Cultural.





“El lanzamiento del portal web del Concurso de Cortometrajes 'Fare Cinema-El Inmigrante Italiano', es una muestra de nuestro compromiso por incentivar la industria cinematográfica, por preservar y promover esta iniciativa en el tiempo, como una referencia de la calidad de las producciones que se hacen en el país y que cuentan tanto la historia como los valores de los compatriotas italianos y de las generaciones de ítalo-venezolanos que han cosechado los frutos de su esfuerzo en Venezuela”, celebró Placido Vigo, jefe de la misión diplomática italiana en Caracas.

El sitio www.farecinemavenezuela.com presenta toda la información oficial relacionada con la tercera edición de la competencia, las instituciones aliadas, las políticas de privacidad, los datos de contacto, las informaciones de prensa, así como videos y giras promocionales. No obstante, lo que más resalta del portal es que coloca a disposición de los internautas todas las producciones que han participado en las dos primeras ediciones del certamen. Son en total 70 cortometrajes de los géneros documental, animación y ficción, de los cuales siete fueron galardonados y cinco recibieron menciones especiales.





Entre las producciones que han sido reconocidas por Fare Cinema y disponibles en su nuevo sitio web destacan los audiovisuales Me llamaban Pietro, del director Pedro Mercado y el cortometraje de ficción Trámite de Admisión, de Tulio Cavalli, que se impusieron en el Do Ut Des Film Festival 2021, celebrado en Toscana, donde fueron galardonados como Mejor Cortometraje y con el Premio Viaje a Italia (Trip to Italy Award), respectivamente. Asimismo, el documental Me llamaban Prieto ganó una Mención Especial en el Concurso a Corto Plazo 2022 y Mejor Guión Cortometraje Documental en el Festival de Cine Venezolano.





UNA FUENTE DE REFERENCIA

Los 70 audiovisuales que han participado en el concurso se pueden ver con tan solo un click desde el nuevo portal web. Las personas interesadas en ver los cortometrajes encontrarán las obras organizadas de acuerdo con cada edición del concurso, los géneros y por los galardones recibidos. Este mismo año, cuando se conozcan en el mes de junio los cortos ganadores de la tercera edición de “Fare Cinema-El Inmigrante Italiano”, en el sitio web estarán disponibles las producciones que hayan participado este 2022.





La reunión en un solo portal de todos los cortometrajes del certamen dedicado a contar las proezas de los miles de italianos que decidieron vivir en “tierra de Gracia" desde el siglo XIX, convierte a esta videoteca digital en una fuente de referencia del pasado y un centro para el resguardo de la memoria histórica sobre los aportes de la inmigración en la constitución de la cultura venezolana.

Esta videoteca es también una ventana para mostrar el talento de los participantes del concurso, que abarca desde profesionales del área audiovisual, creativos, productores, directores, guionistas y cineastas, hasta estudiantes y otros entusiastas que sin experiencia previa en materia de producción audiovisual, se han atrevido a contar sus historias sobre los profundos lazos que han estrechado ambos países desde los aportes de un sinnúmero de personajes --destacados y otros anónimos-- que echaron raíces lejos de su patria, en la “pequeña Venecia”, para construirse un mañana para ellos mismos y para su familia en Venezuela.





Hasta ahora, Fare Cinema ha demostrado ser una estupenda forma de acercarse al complejo fenómeno social protagonizado por los italianos asentados en Venezuela, quienes no solo eran comerciantes, emprendedores, artesanos, artistas, especialistas en oficios, intelectuales o científicos, que con sus destrezas y habilidades hicieron simbiosis con el país que los acogió, mejorando sus propias condiciones de vida y contribuyendo con el desarrollo del país.





UN FESTIVAL QUE CRECE

Este viernes 13 de mayo finalizó la convocatoria de postulaciones a III Concurso de Cortometrajes “Fare Cinema-El Inmigrante Italiano”, con la participación de un total de XX producciones que completaron formalmente su proceso de registro y cumplieron las bases establecidas para participar. El número de obras inscritas este 2022, respecto a las ediciones anteriores, da cuenta del crecimiento y el posicionamiento del concurso dentro de la comunidad cinematográfica venezolana.

Durante los últimos tres meses, los participantes tuvieron la oportunidad de producir sus cortometrajes sobre el tema de este año, que busca exaltar "La cultura italiana en la realidad venezolana: arte, cocina y ciencia | La cultura italiana nella realtà venezuelana: arte, cucina e scienza”. Al igual que en las dos primeras ediciones, las obras participantes de esta tercera edición serán evaluadas por un jurado calificador, formado por integrantes de las instituciones que organizan el concurso y los aliados culturales José Pisano, director del Trasnocho Cultural y la reconocida cineasta Solveig Hoogesteijn.

De acuerdo con las bases de la competencia, el sábado 4 de junio se anunciará el veredicto del jurado en los sitios web www.ambcaracas.esteri.it, www.conscaracas.esteri.it, www.cavenit.com o www.trasnochocultural.com y a través de las redes sociales de los entes organizadores.

La tercera edición de Fare Cinema otorga hasta 7.000 dólares en premios. Los tres primeros reconocimientos se entregan a cortos realizados por personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, con residencia legal en Venezuela de al menos dos años. Además, se entrega el premio a la categoría "Jóvenes Talentos”, para creadores de 14 a 18 años de edad, de cualquier nacionalidad residenciados en el país.





El jurado calificador tiene potestad para otorgar diplomas de Menciones Especiales a cinco cortometrajes. Estas obras podrían ser incluidas en las postulaciones que hace la Embajada de Italia en concursos y festivales de cine internacionales.





Las personas interesadas en obtener más detalles puedan conectarse con las cuentas en redes sociales de Facebook: @Consolato Generale d’Italia a Caracas @cavenit, @trasnochocult; Twitter: @ItalyinVEN @ItalyinCaracas @cavenit @trasnochocult e Instagram: @consolatoitalia_caracas @cavenit @trasnochocult.





#noticias

#FareCinema

#estrena

#sitio

#web

#cortos

#inmigración

#italiana

#delgadas

#apure

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela