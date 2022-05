MÚSICA: Lauren Conklin compuso la música para la película “As Real As You Make it”.

Prensa. Roberto Palmitesta

As Real As You Make it es una comedia estadounidense dirigida por Joseph Nelms, producida y dirigida por Chadwick Harman, que cuenta la historia de un vagabundo, quien se ve envuelto en la vida de los Moffett, una maníaca familia de nivel B de Hollywood. El filme aún no se estrena en EEUU, pero desde ya hay algo que destaca y es su banda sonora, que fue compuesta nada menos que por la violinista Lauren Conklin, representando así el primer filme que musicalizó en su naciente pero exitosa carrera de compositora para cine y televisión.





“Es la primera película que he musicalizado. Comencé a trabajar en el proyecto en 2020 cuando un cineasta que conocía me contactó sobre un proyecto que estaba produciendo y quería una partitura muy orquestal pero con influencia española, estaba muy emocionada de unirme al equipo para trabajar con esta película (…) Estoy muy agradecida con el guionista y productor Chad Harman por contactarme y arriesgarse conmigo para este proyecto. Me enamoré tanto de la composición y la música de cine a través de este proceso que estoy muy contento de haberlo hecho.”, explicó Lauren Conklin, nacida en Nashville, Tennessee, conocida por su exitosa carrera como violinista dentro de la música country.





Dado que todo ocurrió durante el apogeo de la pandemia, la partitura fue compuesta, grabada y producida desde el estudio casero de Lauren, trabajando con los productores y directores a través de la plataforma Zoom. “Fue una excelente manera de seguir sintiéndome conectada con el mundo creativo incluso en medio del encierro. Finalmente pude conocer al director en persona por primera vez hace poco tiempo en Los Ángeles, después de haber trabajado en dos películas juntas de forma completamente remota”, agregó.





En relación a las influencias musicales que contiene la música de la película, Conklin explica: “Los sonidos que utilicé en esta partitura están todos muy enraizados en el mundo orquestal, con secciones de cuerdas completas a lo largo de gran parte de la banda sonora. Pero también traje algunos otros instrumentos musicales, inspirados en mi trabajo en folk y bluegrass, así que se escucharán mandolinas, un pequeño e interesante instrumento llamado manditar que me encanta usar, y muchos de percusión. Las influencias españolas de la película se manifiestan en castañuelas y panderetas, así como líneas de violín de inspiración flamenca, guitarras clásicas y ritmos con palmas”.





A pesar de la distancia, para Lauren Conklin la experiencia fue un proceso de colaboración a distancia muy divertido y que la ayudó a que el encierro se sintiera mucho menos aislado: “Me divertí mucho siendo parte del equipo creativo y me encantó la oportunidad de usar mi formación orquestal y mi amor por las diferentes culturas musicales para dar vida a la visión de los productores de un sonido clásico de Hollywood con influencias españolas”.





Vale recordar que Lauren Conklin se ha dado a conocer en Venezuela gracias al cariño y la admiración que siente hacia la música tradicional venezolana, desde que la descubrió de la mano del periodista Roberto Palmitesta y del maestro Eddy Marcano. Está joven ha brillado también como compositora y productora con sus EP Water Music partes 1 y 2, explorando el bluegrass de su país. Después lanzó otra producción de 4 obras instrumentales con las que se adentra en la música para cine y hace poco estrenó el EP de un nuevo proyecto titulado Begin Again (Volver a empezar).





La cinta pronto será estrenada en los cines y plataformas de EEUU. Para mayor información, detalles para saber cuándo se estrena, el público puede seguir la película en Instagram @asrealasyoumakeit o en la cuenta de Lauren @lalalauren678

El Soundtrack se puede disfrutar en la cuenta Spotify de Lauren Conklin:

https://open.spotify.com/album/7mUtOQpo49v3weGUc0Tot4?si=T5NkRTzHS0qYP4v691zJMg&nd=1

Para mayor información síguela en sus redes sociales y página web:

www.laurenconklin.com

https://www.instagram.com/lalalauren678/

https://www.facebook.com/laurenconklinmusic

