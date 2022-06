COLUMNA: ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Mitología del Pueblo Cuiba por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

Esta etnia, se encuentra ubicada en la margen derecha del río Capanaparo, en Elorza, municipio Rómulo Gallegos del Edo Apure. Entre las coordenadas geográficas 60`40'Este y 6°34'Norte. Distan unos 36 ktros de Elorza las dos comunidades, Barranca Yopal y Karabali. Los Cuibas del Capanaparo también conocidos como jiwis o wajemona°°se mantienen adyacentes en la zona limítrofe con Colombia(10kmtros)donde siempre se pensó que eran originarios por estar emparentados lingüísticamente con grupos del Meta medio, Casanare, Ariporo y Agua Clara.





El espíritu Místico en una época se apoderó del pueblo excitando la imaginación humana a dar respuestas a los numerosos actos existenciales. La palabra y la imaginación poética tradicional hicieron brillar sus energías y heroísmo para el resguardo de la memoria cronológica del pueblo jiwi.





Los primeros cuibas y origen del pájaro Carpintero.

Los primeros jiwis son ja^tsoro, Sabotojo, Mauto,Jayeka, Wapejato y fueron creados por Namona de verdad que era muy bueno con los Jiwis. Hasta el tiempo de Jatsoro los Cuibas comían carne y pescado crudo. Jatsoro encontró el fuego escondido en dos palitos secos(ine)que es nuestro fósforo.





Jatsoro dueño del fuego no quiso compartirlo con los demás y siguieron comiendo maluco y crudo la carne y pescado. Ub día Sabotojo mató a jatsoro para que le diera el fuego. Jatsoro no prefirió la muerte antes de darle el fuego a Sabotojo. Luego Jatsoro se convirtió en pájaro carpintero para esconder el fuego que ahora lo carga en la cabeza para esconderlo en los palos secos en lo más alto muy alto donde no llegue Sabotojo.

Columna Albañil de la Historia por Ramón Ojeda Crusate.





