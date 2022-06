MÚSICA: Pablo Mendoza rinde homenaje a los migrantes con el videoclip del tema “Caution”.

Prensa. Cresta Metálica.

El guitarrista venezolano Pablo Mendoza sigue adelante con el proceso promocional de su más reciente disco The Return of the Migrant y acaba de estrenar su octavo videoclip, esta vez correspondiente al tema instrumental Caution. De esta forma casi llega a la meta de lanzar un video para cada canción del álbum, algo que no había hecho ningún otro exponente del rock venezolano. Radicado actualmente en España, Mendoza aprovecha esa cercanía con la prensa local y ha obtenido excelentes críticas en medios de comunicación impresos y radiales de la nación ibérica. Al mismo tiempo, valiéndose de las herramientas digitales, sigue activo con su academia musical con sede en Caracas.





“Caution es un tema instrumental que se relaciona directamente con el concepto del disco The Return of the Migrant, porque “caution” en español significa miedo o precaución, en este caso a ese mundo desconocido al que uno se enfrenta cuando uno emigra a otro país, es ese volver a empezar tan difícil y la música te lleva por ese viaje, por los momentos que vives cuando dejas tu lugar de origen, llegando a lugares donde no te conocen, pero al mismo tiempo el tema tiene partes donde la oscuridad se abre la esperanza”, explicó Pablo Mendoza.





El guitarrista se prepara para relanzar sus cuatro primeros discos en formato de vinilo para Venezuela. El videoclip de Caution ya se puede disfrutar en el siguiente link: https://youtu.be/qcDlO_frCZA





“Musicalmente Caution es un tema que navega la corriente del rock progresivo, muy sinfónico al mismo tiempo, con un concepto muy dentro de la atmósfera de bandas como Pink Floyd, pero con un enfoque más virtuoso de la guitarra. Empecé a componerlo en el 2018 y lo terminé en el 2020”, agregó sobre la dirección musical del tema, cuyo videoclip fue grabado en España por Desiré Monasterios. Participan el baterista Adolfo Herrera desde Miami, EEUU y el bajista Oscar Fanega quien grabó su parte en Barcelona, España.





Pablo Mendoza tampoco abandona su faceta docente, desde hace 12 años, la academia musical que lleva su nombre, permanece activa con la sede ubicada en Santa Mónica, Caracas, donde disponen de dos salones en los que ofrecen a alumnos no solo estudiar guitarra eléctrica y acústica, también canto y teclados. Para más información sobre cupos y horarios de clases, los interesados deben escribir al correo: academypablomendoza@gmail.com Quienes quieran ver clases online acordando sus propios horarios tienen la opción en www.clases.pablomendoza.com





“Tengo 3 décadas dando clases de guitarra, desde 2009 con la sede en Santa Mónica y desde 2013 con el formato online. Sigo formando guitarristas acústicos y eléctricos, mi intención es que la gente desarrolle su intelecto, su cultura y su arte. Tengo las herramientas para conseguir una mejor efectividad de aprendizaje y los alumnos pueden probar a intentarlo. Una de mis pasiones es que la gente aprenda, se desarrollen haciendo música de alto nivel, con buen contenido y calidad”, agregó Pablo Mendoza.





El álbum The Return of the Migrant que fue lanzado inicialmente en formato digital, ya se encuentra disponible en formato de vinilo en España. Desde cualquier lugar del mundo puede pedirse a través de www.pablomendoza.bandcamp.com Quienes lo deseen autografiado solo deben escribir al correo music@pablomendoza.com y también pueden aprovechar la siguiente propuesta: “con la compra del disco en formato vinilo, yo les ofrezco un mes exonerado en cualquiera de mis 6 cursos online en www.clases.pablomendoza.com Para mí es importante que tanto en Venezuela como en España, poder fomentar el desarrollo y la creación de la cultura”.





Para mayor información sigue a Pablo Mendoza en sus redes sociales y página web:

https://www.pablomendoza.com/

https://www.clases.pablomendoza.com

Facebook: https://www.facebook.com/pablomendozaoficial

Instagram: @pablojmendozap

Twitter: @Pablo_Mendoza





