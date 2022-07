ACADEMIA: La Montserratina cuna de los mejores parrilleros del país.

Los Artesanos del Sabor contribuyen a la formación de cocineros, chefs y estudiantes, y fomenta emprendimientos gastronómicos

En Venezuela existe una escuela insigne dedicada al arte de las brasas: la Academia de La Montserratina, la cual se ha constituido como la cuna de los mejores parrilleros, que han logrado éxito dentro y fuera del país. La empresa líder en embutidos, con 73 años en el mercado, inició esta Academia para contribuir a la formación parrillera de los profesionales y de los amateurs.

Y lo confirma el chef y Maestro Parrillero Carlos Páez, quien indicó que la Academia de La Montserratina, que funciona desde 2017, “es la primera dedicada a las brasas y a la parrilla, contribuye a la formación de nuevos talentos y fomenta emprendimientos”.





A su juicio los talleres han representado “una gran solución para muchas personas que han migrado o que quieren iniciar proyectos gastronómicos en el país”. Asimismo, afirmó que "gente que se formó con estos cursos ha ido a representar la marca en competencias internacionales, y les ha ido muy bien”.





Una opción profesional

La Academia, en estos cinco años, ha tenido una programación regular presencial y online para fomentar este oficio, que no solo es un punto de encuentro familiar, sino que ahora se convirtió en una opción profesional para muchas personas. “Aunque existen otras escuelas, la Academia de La Montserratina es la única que puede certificar a un maestro parrillero con calidad”, aseveró Páez.





Explicó que “la parrilla es un arte ancestral que se desarrolló desde las cavernas y que, actualmente, requiere formación teórica y paciencia, porque se trata no solo de comer, sino de crear momentos inolvidables de felicidad que unan a familias y amigos”.





Un lugar bien ganado

El chef y Maestro Parrillero, Esteban Luján, indicó que este centro de formación vino a llenar un espacio que no existía en los estudios gastronómicos del país. “Muchos cocineros y chefs, así como estudiantes, no conocen sobre las brasas y la parrilla, y esta escuela es una excelente oportunidad de aprendizaje”, expresó. Destacó que las actividades han incluido conversatorios gastronómicos, master class, talleres y cursos, desde el encendido de las brasas hasta los cortes de las carnes, etc. En julio, consagrado como el Mes de la Parrilla, la Academia dictará varios talleres, en especial el sábado 30, Día del Parrillero.





¿Quieres ser un auténtico parrillero?

La Montserratina lanzó un concurso en Instagram llamado ¿Quieres ser un auténtico pro de la parrilla?, para que 10 personas puedan asistir al taller presencial en la sede de la empresa en Boleíta Sur. Si quieres participar, debes seguir la cuenta @lamontserratina, darle me gusta a la publicación del concurso y hacer un comentario sobre “un buen tips, dato o consejo de todo lo que has aprendido al frente de las brasas”.

Mientras más comentes, más oportunidades tendrás de ganar. El ganador será elegido al azar entre los que cumplan las condiciones. La convocatoria es válida solo para Caracas, desde el miércoles 20 de julio hasta el lunes 25 de julio a medio día. Ese día se anunciarán los ganadores en la plataforma Instagram en horas de la tarde.





En la página web www.montserratina.com y en las redes sociales de @LaMontserratina de Facebook, Twitter e Instagram, se puede conocer más sobre la Academia, el portafolio de la marca, así como recetas y preparaciones.

