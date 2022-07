COLUMNA VENEZUELA LEGENDARIA: Rebullones y Canarios por Dr. Duque Melecio Uviedo.

Columna. Venezuela Legendaria. Dr. Duque Melecio Uviedo.

Aterrizó en mi cabeza ese titular que resume la heterogeneidad y diversidad de cargas mentales, imágenes oníricas y sentimientos contrapuestos que se posan en mi alma dolorida por la triste realidad de nuestra amada Venezuela. Se entremezclan sollozos funerarios por familiares y amigos, risotadas de diversión ante el cuento grotesco del Cimarrón de Cunaviche sobre las Bambas inolvidables del hombre y la mujer más groseros del pueblo.

Columna que asciende al cielo con mis constantes proyectos quiméricos que mantienen la llama de la visión de crecimiento y desarrollo por un país mejor, el leit motiv de mi vida ,el amor a Dios me fortalece , la melancolía de mi viudez me corta las alas del corazón, la musa sigue entrando a mi aposento, los perros flacos de la calle me deprimen, las palabras huecas de los politiqueros me entibian la sangre, el río Orinoco padre de las etnias nace en el cerro Carlos Delgado Chalbaud, en la sierra Parima en Venezuela, estado Amazonas.

La Sierra de Parima o Serranía de Parima, es una cadena montañosa que divide las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas; por tal motivo forma la frontera natural entre Venezuela y Brasil. Mientras casi todos los ríos de Apure nacen en Colombia, con algunas excepciones como el río principal que nace en la confluencia del río Torbes y el rio Uribante en el Edo. Táchira.

Otro canario que revolotea sobre el llano es el Joropo criollo, sin aliño y sin bozal, sin freno ni tapaojos. En síntesis hay rebullones que zamurean la sabana pero paradójicamente esos presagios de maldad fortalecen nuestro espíritu ancestral mestizo, trigueño, afro indígena y sevillano dinamizado con la evolución de Venezuela con otras fuentes culturales y sanguíneas del mundo.





Gracias al Dios de Israel, de Venezuela y del mundo por permitirme este vínculo periodístico con ustedes, a mis lectores respetables, gracias al director y su equipo técnico, me despido con un verso, invitándolos a incorporarse a mi página Facebook SAN FERNANDO OASIS AGROTURISTICO DEL LLANO: "Rebullones y canarios # canarios y rebullones # cruzan el cielo llanero # Anunciando nubarrones # Y los canarios prometen # Bendiciones y primores # Dale llano, caporal # Que repiquen los bordones (Dr. Duque Uviedo. 0424-3010605)

Duque Melecio Uviedo ( venezuelalegendaria@gmail.com )

