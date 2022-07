MÚSICA: Caribe estrena “Amantes” su nuevo sencillo promocional con lyric video incluido

Prensa. Cresta Metálica.

CARIBE es una banda de rock alternativo latinoamericano que se formó en la ciudad de Valencia, edo. Carabobo en enero del 2012. Conformada actualmente por Luís Daniel en la voz, Gonzalo y Castor en la guitarra, Alexander en el bajo, Jesús en la Batería y Christian en los teclados, acaban de lanzar este lunes 13 de junio de 2022 su nuevo sencillo promocional titulado “Amantes”, que ya está disponible en las principales plataformas digitales y que también se puede apreciar en formato de video-lyric. El tema fue grabado en Mango Studios (Instrumentación) y las voces en estudios Backstage Valencia, donde Jean De Oliveira, vocalista y líder de la agrupación Candy66 realizó la mezcla y masterización.





Influenciados principalmente por la música de la banda venezolana Candy66, así como de íconos mundiales del denominado “Nu-Metal” como Korn y Deftones, junto a otros grandes nombres de la década de los años 90 como Creed, Tool, Pearl Jam, Disturbed y Linkin Park, esta banda carabobeña se formó originalmente bajo el nombre de Fox Project, girando con él hasta enero del 2014 cuando cambian a CARIBE para rendir tributo a la raza y a las raíces venezolanas.





Estuvieron nominados en la octava edición de los Premios PEPSI MUSIC en la categoría de “Mejor Video Rock” con el tema “Ella”, que les dio mucha aceptación, pero ahora con el sencillo “Amantes” buscan llegar a un mayor número de seguidores, cautivando nuevas audiencias y fronteras. El video – lyric ya se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://youtu.be/lJLAUXQlLIE





“El mensaje del tema Amantes hace referencia a esa relación tóxica con sustancias y estupefacientes que sumergen a las personas en un oscuro mundo de adicción y excesos, llevándolas a la autodestrucción, donde se pierde toda fuerza de voluntad, fe, respeto y libertad. La canción lleva ese nombre ya que por lo general, la relación con las drogas inicia de forma clandestina, cual historia de dos amantes que coquetean con fuertes emociones con la adrenalina que recorre sus venas, quedando atrapados en un torbellino del cual es muy difícil salir”, explicó el guitarrista y compositor Gonzalo Colmenares.





Tras el estreno de “Amantes” con su respectivo video, el guitarrista comenta que las expectativas son muy altas: “queremos que toque fibras y sea valorado, porque tiene un excelente mensaje y un contenido aleccionador. Confieso que si llegase a existir una campaña antidrogas y nos piden el permiso para usarlo como música para dicha campaña, con gusto les daría todos los derechos, porque nuestro carácter es siempre llevar un buen mensaje y dar un aporte positivo”.





¿A qué se debe el nombre CARIBE? No es usual para banda de rock y sobre este tema explica que se debe a un “homenaje a la raza indígena Caribe, quienes dieron mucha batalla en la época de la colonización y que fue una raza noble. También por el pez Caribe que es muy agresivo, aunque la gente lo primero que asocia es el mar y nuestras playas. Si nos quieren asociar con la alegría de nuestras costas, pues bienvenida la comparación, aunque nosotros no hacemos música latino-caribeña. Como anécdota muy cómica, hay quienes nos preguntan si somos Los Fantasmas del Caribe y nos pareció curioso que la gente recuerde a esa banda tan vintage, que no tiene nada que ver con nuestro estilo”.





Uno de los aspectos positivos de la agrupación CARIBE es su premisa de dejar un aporte a la movida del rock venezolano: “Deseamos mantener esa esencia del rock and roll de protesta, que siempre tiene algo que decir, no sabemos escribir una letra sin ningún mensaje, buscamos retomar esa característica contestataria del rock, que siempre tiene algo interesante que decir, buscando además un mensaje positivo. Queremos invitar a las personas a pensar, la gente ha olvidado analizar y tener su propio criterio. Musicalmente apostamos por diversificar los sonidos, ampliar las características sonoras que normalmente apreciamos en nuestra movida”.





Sobre la experiencia de trabajar con una figura tan importante para el rock venezolano como Jean de Oliveira, fundador de Candy66, que los ayudó a producir el nuevo sencillo y quien les ha servido de guía, Colmenares asegura que ha sido una experiencia enriquecedora: “sus estándares de calidad nos han exigido al máximo y eso nos ha ayudado a mejorar en muchos aspectos, él le ha dado un aporte super positivo a la banda, sobre todo en nuestra calidad de sonido. Por otro lado aclaro que siempre vamos a tener el comparativo con Candy66, porque tenemos la esencia de su estilo, además nosotros los admiramos mucho tanto en lo artístico como en lo musical”.





Para generalizar su estilo, esta agrupación valenciana practica un rock alternativo - latinoamericano, que no es ni muy pesado ni muy suave, más bien lograron un balance entre ambos extremos que les permite ampliar su audiencia, aunque por otro lado, los coloca en una especie de limbo, porque son muy pesados para compartir escenario con bandas de rock and roll o pop-rock, pero al mismo tiempo no suenan tan duro como para tocar con bandas de metal.





Entre los planes más inmediatos de CARIBE está el salir de gira por Venezuela, pero al mismo tiempo visitar algunas ciudades de Colombia, Perú y Ecuador, conquistando nuevas fronteras. La banda también busca terminar su nuevo disco de larga duración, que les ha tomado mucho tiempo, pero que ya le están dando los últimos detalles para tener un producto del más alto nivel musical y artístico, que puedan ofrecer a los seguidores del buen rock and roll.

Para conocer más de Caribe pueden visitar:

Facebook: https://es-la.facebook.com/CaribeOficial/

Twitter: https://mobile.twitter.com/caribeoficial

Instagram: https://www.instagram.com/caribe_banda

YouTube: https://www.youtube.com/user/caribeoficial1

