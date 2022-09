BIENESTAR: Disfrutar de una merienda sin culpa es posible con unos snacks saludables.

Todo en exceso es malo. Pero comer sano entre comidas, como una galleta de avena a mitad de la tarde, lejos de trastocar la dieta y la salud, aportará alegría y satisfacción.

Prensa. Marianela Briceño.

Las 3:00 p.m. La hora del cafecito en la oficina y el momento de picar algo. Para algunos es necesario comer algo para calmar la ansiedad que produce las horas pesadas de una tarde de trabajo. ¿Pero estas meriendas entre comidas tienen algún efecto sobre la salud si lo hacemos costumbre?

Disfrutar de picar o merendar sin sentimiento de culpa es posible si se apuesta por unos snacks saludables que no afecten de forma negativa la salud y la dieta, especialmente si estás cuidando tu peso y haciendo ejercicio.

Cuidar las porciones y el tipo de snacks

Los especialistas dicen que hacer dieta o comer saludable no significa renunciar a las meriendas, sino que se deben cuidar las porciones y el tipo de alimento que se consuma.

Bárbara Carrero, nutricionista de la cadena de deportes y de bienestar, Gold’s Gym, sostiene que siempre y cuando sean snacks saludables y que no aporten muchas calorías, son aceptables. “Uno calcula en el plan de alimentación algunos snacks saludables. No es evitarlos sino saber cómo incluirlos de manera consciente para que no afecten el programa”.





En este sentido, Carrero recomienda incluir en la dieta snacks más sanos como las gelatinas, frutas, yogurt griego, galletas de avenas, panquecas de avenas, etc. En la lista también se pueden incluir frutos secos, palitos de zanahoria, pedacitos de brócoli, torticas de arroz, tortillitas de vegetales (que tienen aportes de vitaminas y fibra y dan la sensación de saciedad), granola casera, aguacate.

Chocolate bajo en azúcar

La nutricionista indica que el chocolate más recomendable cuando llevamos un adecuado plan de alimentación, es aquel que no tenga alto contenido de azúcar, preferiblemente chocolate negro 95 % a 70 % de cacao.

Snacks para paseos y reuniones

Cuando estamos de paseo o en una reunión también podemos tener los mismos cuidados, sin dejar de disfrutar la ocasión. Los enrollados de embutidos son vistosos pero altos en calorías, sodio y grasas. Pueden ser sustituidos por enrollados de calabacín, berenjena, combinados con cremas caseras y con jamón de pavo, que es el que tiene menor porcentaje de grasa.





También puedes preparar casabe con salsas caseras de atún, berenjena o garbanzos, ceviche de pescado, trozos de frutas, bebidas sin azúcar y helados bajos en grasa. Además, si el plan de ir de paseo, puedes llevar porciones en bolsas individuales para que se conserven. La idea, reafirma, la especialista de Gold’s Gym es mantener las proporciones y la combinación de nutrientes para garantizar un consumo saludable, que satisfaga al paladar y al organismo.





Con estos datos prácticos ya puedes hacer tu lista de snacks, llevarlos contigo y comerlos prudentemente durante las jornadas de trabajo, mientras ejercitas, paseas o te reúnes con amigos.





