COLUMNA... CRÓNICAS ALTO APUREÑAS: Un hombre llamado ARIEL por Aljer “Chino” Ereú.

Columna. Crónicas Alto Apureñas. Aljer “Chino” Ereú.

UN HOMBRE LLAMADO ARIEL

BREVE INTROITO.-

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pues bien, murió el pobre…también murió el rico. Entonces gritó: “Padre Abrahán, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas…” Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro solo males; pero ahora, éste es consolado aquí, y tú atormentado en las llamas. Lucas 16: 19-31.





¿QUIEN FUE ARIEL?

Fue un buen hombre como él solo, y era solo. Un héroe excéntrico con sus propias victorias y derrotas, revestido de ingenuidad humana, que por una cantidad de años caminó nuestras calles en desventura y desgracia, teniendo de compañía perros y gatos callejeros, viviendo en su propio mundo dentro del mundo, muy cerca pero lejos del nuestro, subsistiendo como el Lázaro bíblico. Al regresar al terruño lo observaron nuestros ojos, y lo observaron muchos ojos, pero nunca vimos su corazón, porque casi siempre echamos un vistazo solo a lo exterior. Con el tránsito de los días y meses nos encariñarnos con él. Un día azaroso luego de efectuar un trámite para su atención lo buscamos y no estaba, desapareció Ariel, nunca más supimos de él.





Quizás regresó al lugar de donde vino: al reino no terrenal, al reino celestial del Dios Eterno, a vivir más lejos que cerca, a vivir en paz. Ariel para mí fue un ángel en forma humana, prestado para crear y enseñar conciencia de amor al prójimo. Hoy vimos a otro Ariel y eran muchos, no era él, pero era su mirada virgen y profunda, libre de maldad, libre de egoísmo, libre de odio y banalidad. Prestados como él, ellos y otros, estamos en esta vida, por días, meses y años, teniendo fecha de llegada pero sin aviso de partida, prestados estamos para el cumplimiento de un propósito, para hacer el bien sin mirar a quien, sin esperar recompensas terrenales, porque el premio ya fue dado por el HIJO: LA ETERNIDAD, que es ajena a lo material y superficial. Y que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda…

ARIEL

/

Ariel eres o fuiste

un Lázaro bueno en un mundo cruel.

En tu cuerpo sentiste

abrigado en papel

la furia del hambre con sabor a hiel.

/

¿Qué buscas Ariel?

Respondió él: la prensa de hoy.

¿Pero Ariel, te puedo creer?

pues tonto no soy,

leo la miseria del mundo en que estoy.

/

¿Qué buscas Ariel

en la impureza, sentado y callado?

Yo busco en bajel

en silencio olvidado

los tres dedos que se me han extraviado.

/

¿Recuerdas Ariel

aquellas palabras sobre el amor humano?

Te leí en tu cartel

con gran significado,

y por tus frases quedé impresionado.

/

Ariel, te recordé ayer

cerca del hotel en tu fiel agazapo,

riendo en padecer

entre perros y gatos

esperando de alguno pan y guarapo.

/

Ariel eres o fuiste

un ser humano al nacer olvidado.

Protagonista sensible

con guión adaptado

en novela realista con final no deseado.

Salmo de David. 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová. 2 Jehová lo guardará, y lo mantendrá con vida y será bienaventurado en la tierra; y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos.

ALJER “CHINO” EREÙ.-.





