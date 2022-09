COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Prof. Ramón Antonio Zerpa y el grupo Thibair por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

La Dra. Kathyuska Crespo (19-07-1963 / 05-12-2018, QEPD), integrante de la promoción LILAZO 80 y fundadora del grupo coral "Thibair", recogió en su artículo, publicado en 2016, el sentimiento de varias generaciones de lazomartianos hacia este humilde y abnegado docente.

CON PROFUNDO CARIÑO Y ADMIRACIÓN A UN MAESTRO DE VIDA, CREATIVIDAD Y LIBERTAD. UN MERIDEÑO A QUIEN APURE LLAMÓ HIJO: RAMÓN ZERPA.

Dra. Kathyuska Crespo.

El profesor Ramón egresó de la escuela normal “Alberto Carnevali” de Mérida, con el título de Maestro de Educación Primaria el 31-07-1963. Allí destacó como estudiante sobresaliente, con gran dominio de la oratoria. Era una persona tenaz, de entrega y compromiso, cualidades que le permitieron ocupar el cargo de Director del INCE de Apure, entre otros, y desempeñar funciones docentes en las universidades Simón Rodríguez (UNESR), UPEL y Católica del Táchira (UCAT). Egresa del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, obteniendo el título de Profesor en Educación Media en la especialidad de Idiomas Modernos Inglés. En The University of Southern Mississippi (USA) logra el certificado en la especialización del idioma inglés. En el Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA), Caracas, realiza estudios en los programas de Gerencia del Tiempo y Gerencia por Objetivos. En el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se recibe de Operador de Estaciones de Radioaficionados Nº 21.802 y el Certificado de Locutor Nº 8.909.





Previamente, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, lo acredita como Inspector Sanitario III, especializado en construcción, tratamiento de aguas y en organización y administración de acueductos rurales; actividad que ejerció desde 1965 hasta 1971 en la Zona XVI de Malariología y Saneamiento Ambiental del Táchira. De EEUU para Táchira y de allí a San Fernando. En octubre de 1971 inicia sus labores académicas en el liceo “Lazo Martí” como profesor de inglés y luego asume la jefatura del departamento de Actividades Exploratorias y Extra Académicas en la aplicación del Régimen de Semestre-Crédito que el Ministerio de Educación había iniciado a nivel nacional en 1975.





Su labor y experiencia como docente lo convierten en un profundo visionario. Consideraba que la escuela no podía quedarse en el simple hecho de enseñar tan esquemáticamente, en forma tan cerrada, y que la misma debía ser motivadora por excelencia, inspiradora, más sagaz, completamente abierta al desarrollo y al abordaje del conocimiento con una visión amplia e integral, para poder elaborar o construir los proyectos de vida de cada educando. Hablar del profesor Ramón, es también resaltar al hombre que trabajó, escribió, y de quien aún podemos disfrutar de los elocuentes escritos que son parte de su pasión, su vida, y le sirven para expresar ideas y verdades con limpieza, la gracia del verbo y la tenacidad de la palabra; que hacen de él un peligroso contendor en la construcción del discurso.





Si "veinte años no es nada", frase inmortal de Gardel, cincuenta y siete (57) años en la educación venezolana constituyen un logro y un servicio que pocos pueden alcanzar. "Aprender a enseñar es lo más bello y honroso del mundo", como escribió José Martí en uno de sus tantos poemarios, donde también indicó que "La enseñanza ¿quién no lo sabe?, es ante todo, una obra de infinito amor", y que usted, PROFESOR RAMÓN, representa esa máxima José-martiana, gracias a su desempeño, capacidad, solidaridad y apoyo incondicional brindado a numerosos alumnos de nuestro amado Liceo. Sabemos que la educación es el pilar de la igualdad social, de la justicia y la libertad. Por ello, la apuesta por la educación es la apuesta por el futuro, el progreso y la libertad. Y esa educación, en muchos centros educativos funciona, y los resultados obtenidos podríamos catalogarlos como de alto nivel y muy satisfactorios, gracias a la voluntariosa entrega y dedicación de quienes tuvieron una altísima responsabilidad en nuestra formación académica. Muchos docentes fueron nuestros orgullosos maestros, pero usted, en particular, con sus enseñanzas y vivencias le imprimió un mundo lleno de armonioso colorido, donde prevalecían la danza y la música. A partir de ahí más nunca volvimos a ser los mismos.





Si hay algo en común y que une a un pueblo entero, es que en nuestros recuerdos siempre emerge la figura de un docente con quien tenemos una gran deuda de agradecimiento. Esa misteriosa relación que hace posible que la identificación entre el enseñar y el aprender no se fundamente en la única voluntad o decisión de quien, a cualquier precio, se impone, confundiendo la enseñanza con el adiestramiento, cuando lo más valioso que se espera de él es la dedicación y la entrega integral a la misión asumida. Gracias a ello, nos sentimos motivados a pagar con amor esa labor callada. La de un docente que nuestra amada tierra apureña recibió con cariño y lo hizo su hijo. Aproximadamente, diez (10) generaciones de estudiantes vio pasar por sus manos, y estamos convencidos que cada uno de ellos guarda en su corazón un recuerdo grato y especial de la oportunidad en la que le correspondió compartir su orientación educativa.





Con agrado, evoco aquellos momentos en el Liceo, cuando sentados en el auditorio en nuestras horas libres, en el extenso patio o en los largos pasillos que conducían a los diferentes salones, surgió la idea de crear un grupo musical coral; intención que se materializó con su ayuda, porque usted estaba allí, atento a nuestras inquietudes y a nuestros sueños de adolescentes. Si alguno de nosotros lo avistaba, decía “allá viene el Profesor Zerpa y salíamos corriendo a su encuentro”. Usted se detenía, sacaba su pañuelo, que pasaba por el rostro en aquellos veranos calurosos, y con voz pausada nos decía, “Muchachotes, tengo clase, voy demorado, me esperan y continuamos la plática, hay novedades sobre el proyecto”. Lo recuerdo con mucha emoción , un hombre alto, de apariencia seria y dura que se acentuaba más con sus lentes de color negro, de caminar lento y cuidadoso. Sin duda sus rasgos característicos, pero muy por el contrario, era generoso, de palabras suaves, elocuente, atento, dedicado y comprensivo. Siempre había una historia o un relato que contar y nosotros callados, atentos a cada palabra que pronunciara. Ya nos hablaba de las transformaciones del ser humano y de lo imperativo que se hacía promoverlas. Era un operador cultural que el destino gentilmente nos daba como regalo de vida.

A finales de los años setenta nace el Grupo Vocal “THIBAIR”, gracias a nuestro “Padrino” por excelencia el profesor Zerpa, y gracias a la presencia de otro querido profesor, el de música, José Alvarado Nieves, nuestro director artístico. Sin duda, su participación fue clave en la integración del grupo. A mi memoria llegan en tropel los nombres de todos sus integrantes: Betsa Moreno, Kathyuska Agüero, Yamilys Albornoz, Ruth Sánchez, Dina Sánchez, Kathyuska Crespo , Dina Santana, Rosa Amalia Acosta, Krinza Rodríguez, Elba Córdoba, Rosa Bermiglio, Carmen Albornoz, Karina Mirabal, Ysabel Sánchez, Athenayda Agüero, José David (Cheo) Puerta, Melanio De Jesús, Pedro Castillo, Pedro Jave Silva (Chalana), Jesús Abano, Rubén Navarro, Aular Piñero, Nour Bali, Marcos Moreno (Caballo), Fidel Bejas (Grifo), Alcides López (Pipo), Martín Castillo y José William Reyes.





Canciones como La Bikina, El Camino, El Musiquito o El Periquito, Son de la Loma, El Pequén, Serenata, Rosario, Pasillaneando, Lejanía, Cimarrón, Aguinaldo de El Callao, Crepúsculo Coriano, Sambarambulé, San Fernando, Puerto Ayacucho, el Káiser, Noches Larenses y Aire de Verdes Montañas, entre otras tantas interpretaciones, coparon el elegante repertorio, que también incorporó para sus actuaciones especiales, el himno nacional y el himno del estado Apure.





Profesor Zerpa, hoy solo ofrendamos con honor a quien honor merece, lo que es una retribución con el ALMA, por la abundancia de sus sacrificios, su ayuda y la gran oportunidad que la vida brindó, en particular a nuestra generación, de ver un mundo mejor. Se es profesor por variadas circunstancias, pero se es docente solo por una razón: Creer en el futuro, trabajando en el presente para la formación de las personas, en cualquier nivel en que nos desempeñemos. Va más allá de un trabajo, título o cargo, y tampoco se agota en la vocación. Es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, desde las exigencias, en la lucha, en la esperanza y con la alegría de hacer lo que elegimos ser. Gracias Profesor, como generación nos tocó vivir importantes transiciones, eso sin duda marcó positivamente nuestro corto tránsito por el Liceo. Siempre estuvimos dispuestos a contribuir para lograr el éxito de la tarea académica. Pero no solo fue tiza y pizarrón, fue algo más allá de eso, y hoy, solo lo estamos confirmando.





A mis amigos, a mis compañeros de aula, a mis compañeros de cantos…

“No se es docente por trabajar en el ámbito educativo, es por creer en el hombre y en la sociedad, y fundamentalmente en la educación como una herramienta para transformar el mundo”.

NO LO OLVIDEN.

El profesor fallece el 27 de febrero de 2022 en San Cristobal, estado Táchira, pero su legado de vida y obra perdura. Por haber sembrado en miles de estudiantes apureños que los sueños son posibles, y que las metas se alcanzan con perseverancia, responsabilidad y amor por lo deseado, Ramón Zerpa es un Personaje de mi Pueblo.

