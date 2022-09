MÚSICA: Arturo Banus: “Los ingenieros de sonido y productores definimos cómo suenan las generaciones y movimientos musicales”.

Prensa. Cresta Metálica

Hablar de Arturo Banus es referirse en la actualidad a uno de los ingenieros de sonido que gozan de mayor respeto y mejor reputación dentro del movimiento del rock venezolano. Por ejemplo, Arturo es el coproductor e ingeniero de mezcla del nuevo disco de Malanga que está a punto de salir al mercado, pero también domina la tendencia del rock extremo, siendo responsable del álbum “Osculum Pacis” de la banda Stratuz, firme candidato a disco del año en el metal este 2022. Su mensaje es claro en que para que una escena musical prospere, las producciones, sean álbumes de larga duración o sencillos promocionales, deben sonar con nivel internacional y calidad de exportación.

“Pienso que los ingenieros de sonido y productores musicales terminamos definiendo como suenan las distintas generaciones y movimientos musicales de las regiones. Creo que definitivamente tenemos un rol que a veces pasa por alto a los ojos del público ya que siempre estamos detrás de escena, lo cual encuentro fascinante. Los ingenieros ya sean en estudio o en vivo, nos encargamos de hacer que las bandas develen su visión sonora a un máximo potencial, quizás por lo cual somos los aliados y parte de ese equipo que termina de poner el esfuerzo para completar las obras y expresiones de los artistas, por lo tanto somos parte de la escena y en muchos casos la guía que marca un camino a seguir”, afirma Arturo Banus.

El joven ingeniero está emocionado por el resultado que obtuvo con el nuevo disco de la agrupación Malanga, que está próximo a ser estrenado: “En este 2022, el disco de Malanga fue un reto personal ya que normalmente trabajo con rock más pesado y me tocó salirme de mi zona de confort. Pero la satisfacción que me trae es que se logró el disco, suena espectacular y que figuras con la gran trayectoria de Malanga te validen, disfruten de tu trabajo y crean en ti. Eso significa mucho. Además de que sé que los fans van a disfrutar mucho este regreso de la banda y me enorgullece ser parte de ello”.

Además de su rol en la consola de sonido, también trabaja en su propio proyecto musical, titulado “Mechanical Panic”, donde es guitarrista y cantante en un álbum producido por el ganador del Grammy Rudy Pagliuca, además de estar co-producido y mezclado por el propio Arturo. Al mismo tiempo trabaja en la producción, mezcla y masterización del nuevo disco de la banda de metal extremo Krueger, la cual cuenta con más de 30 años de trayectoria. En 2019 obtuvo su primera nominación a los Pepsi Music Awards con la agrupación Shangri Suite, al mejor disco de rock, el cual produjo y mezcló.

Entre 2018 y 2019, trabajó con varios artistas, pero lo más importante fue que escribió, tocó la guitarra, produjo, grabó y mezcló el álbum del grupo Blacklist Regulars, titulado "Through the blast", que obtuvo un contrato discográfico con el sello estadounidense “Pavement Entertainment”, lo que generó múltiples giras por EEUU, incluyendo la participación en el famoso festival SXSW en Austin, Texas, así como diversos espectáculos con los internacionalmente aclamados Powerman 5000, Joan Jett, Blue Oyster Cult, Adelitas way, Saving Abel y Citizen Zero. El éxito fue reseñado nada menos que en la Revista Revolver, una de las publicaciones especializadas en rock más importantes del mundo.

“Creo que hay profesionales del sonido logrando cosas muy buenas actualmente en Venezuela, a pesar de que la situación del país da poco espacio para infraestructura como la de países como Argentina, Brasil o México. Para seguir subiendo los estándares de calidad, me gustaría ver más fuentes de educación para las nuevas generaciones de ingenieros y productores musicales, con estándares internacionales, abriendo oportunidades para los jóvenes talentos de aprender y compartir con productores legendarios, para poner en perspectiva cómo se logran los discos que admiramos”, agregó.

