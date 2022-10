COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Discotecas y Minitecas de San Fernando y Biruaca por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

El origen etimológico del término discoteca está en el griego. Es el fruto de la suma de dos partes bien diferenciadas de dicha lengua: el sustantivo "diskos", que puede traducirse como "disco" y el nombre "theke", sinónimo de "depósito" o "caja". Es un local público con horario preferentemente nocturno para escuchar música grabada o en vivo, bailar y consumir bebidas. También se le conoce como night club, boite y disco. La melodía es controlada por un disc jockey o DJ. Las minitecas son una especie de discoteca portátil cuyo trabajo consiste en amenizar fiestas en casas, calles, clubes y salones con equipos de sonido, discos, casetes, pendrives y luces. La discoteca pionera en San Fernando es Y PUNTO, propiedad de Juan Alirio Galipolli.





Abre sus puertas a finales de los 60 en la esquina de la calle Sucre c/c El Encuentro, frente a la hoy clínica Vargas. En el corte de cinta destacan el Negro Aray, Jacinto Martínez, Rafucho Torres, Pablo Rodríguez y Ronald Torres. Luego la alquila Mario Madrigal y coloca en rol de DJ a Gustavo Laprea, que fija como tarifa un medio (0,25 bolívares) por cada complacencia musical a los presentes. Mario lo caza en la jugada y le dice, "Bueno Gustavo, ¿qué vaina es esta, vas a hacer negocio a costillas mías?, te vas de la discoteca". Los chicos del grupo cultural Humo y Tabaco, Victor Loreto, Omar Torres, Luis Chang y Pepito Avendaño; dan vida a LA CEBRA DE CUADROS, primera miniteca aperturando la década de los 70. Pasan varios años estudiando al "Gigante sin forma" de Yaro Rivero, convenciéndose que siempre será amorfo.





Posteriormente, en San Fernando, Juancho Lara inaugura la GERALAMI, frente a la piscina Trina Omaira en la Av. Miranda, territorio de las simpáticas Rosa Vargas, Rosita Chang, Yuya Mayaudon y Barbarita Madrigal. Juvenal Corte y un hermano hacen lo mismo con EL SÓTANO en el Edif. La Estancia, muy cerca del puente María Nieves. Pablo y Bladimir Márquez, Manuelito Vivas y Joseito Guzmán se convierten en los padrotes de esos espacios nocturnos. En el Club Los Corrales, sector Saman Llorón, Misael Pérez Iturriza, hermano de Malaquías Pérez, entra en competencia con su consentida YUMI, de las manos del DJ Eduardo, en un momento que Biruaca es el centro de la vida noctámbula.

A mediados de los años 80, los famosos restaurantes ubicados en el Paseo Libertador efectúan modificaciones a sus locales para presentar espectáculos en vivo y funcionar como discotecas pasadas las díez de la noche. Giuseppe "Pepino" Vinceslao convierte al célebre D'Pepino en STUDIO 55, para bonchar hasta altas horas de la madrugada. Después su hijo Vito apertura D'PEPINO DISCOTHEQUE en el mismo recinto. Antonio Bermúdez hace gala en el manejo de los controles y Aular Piñero domina por completo la barra. Coromoto Moncada, hija de Antonio Ruggeri, ejecuta su parte con el visitado centro de deliciosas comidas de su padre y germina la DISCOTECA EUROPA, con los DJ Osmil Santana y Miguel Ángel "Sandókan". Tulio Martínez y su cuñado Musiú Cortel son las figuras del lugar. El árabe Marú pone su toque en EL PADRINO, donde Eduardito Hernández, Miguel Vera, Cachapo Pérez y Estéban Vivas no tienen rivales en la pista. Natanael Jiménez pesca la idea en EL RINCÓN DEL PESCADOR, en la Av. Primero de Mayo, próximo al Club de Oficiales de la Guardia Nacional. Edmundo "Mundito" Barboza no duerme, brincando de un club para otro. Toda una leyenda.

En la década posterior surgen empresas similares aéreas, por no estar ubicadas en plantas bajas de edificios. LA TROPICAL en la Av. Caracas, dominio de Juan Barbella. DON BARRILÓN de los hermanos Silvia y Jorge Rodríguez, arriba del Palacio del Blumer en el bulevar. LA TERTULIA del polifacético Robertico Castillo en la Av. Carabobo, frente al mercado municipal. LA KATHY en la calle Ayacucho, de Atilio Noguera. Y MABTUK con los DJ Franco y Emilio, y sello de John Bali.





Luego alegran la vida de los sanfernandinos diversos centros dedicados a la diversión. DISCOTECA ALONSO, vecina de los tribunales civiles del bulevar, atendida por los hermanos de Jorge Payares. BARÚ, localizada en Av. Primero de Mayo, capitaneada por Carolina Montes, con Diego Moreno mezclando ritmos. SEVEN DISCOTHEQUE en Av. España, feudo de Argenis Pérez Gadea y el DJ Emilio. SKY BAR de Menca Infante, con Diego Moreno en la cónsola digital, en Av. Carabobo, CC Carabobo. CITRUS del número uno de las mañanas Junior Ibáñez y sede en el Club Italo. TERRAZA LOUNGE y su anfitrión Antonio Bermúdez, en calle Comercio c/c Diamante. Abierta actualmente en un ambiente super acogedor. Y BUDA'S BAR en el hotel Reina Suite.





Viajando a Biruaca, 1972, Reinaldo Mirabal vende el ambiente familiar LA SOMBRA a Edy Rondón y este lo convierte en la primera discoteca del municipio, sin modificar su nombre. Cuatro años después, la adquiere Cheo Amaya, excomandante de la policía de Apure, y cambia el registro a CHEO DISCOTHEQUE. Es atracción al instante y la bella Nena Urbano es coronada su reina por unanimidad. Simultáneamente William "Chano" Ascanio monta un reservado para bailar en LA ENCRUCIJADA, bar abierto por su padre Joseito Ascanio en 1932. Eso anima a otros emprendedores en la calle principal de Biruaca al final. Los hermanos Marcelino y Pedro Veloz crean LOS MANGOS DE BARRIENTO en 1980, en un inmueble del Dr. Darío Barriento. Roldan Torres, Iván Ojeda, Javier Cuicar, Félix Arriaga y Gustavo Mora, ante la desaparición de la GERALAMI y EL SÓTANO, mudan su búnker a este night club. John Travolta, es niño de pecho ante los pasos de estos jóvenes. Un incendio cierra sus puertas en 1988.

"En Biruaca es la cosa", frase repetida en San Fernando ante el éxito de sus espacios de entretenimientos al ocultarse el sol. El abogado Flaco Calderón y el argentino Juan Carlos Arroyo, propietario de la disco del CENTRO DE PROFESIONALES, emprenden camino hacia allá y en un terreno con una vieja casona, a 150 metros de la Curva Chupulún, estrenan CITATION DISCOTHEQUE en 1981. El sueño dura pocos meses por clausura precipitada. Francisco Javier González Losada, hijo del español Juan González, socio del hotel La Fuente, llega a Venezuela en 1979 proveniente de Argentina e inicia una vida de farra. Su pasión es disfrutar durante las noches apureñas. Pasan tres años y mete el gusanito en la cabeza de su padre de instalar un recinto que sobresaliera de lo ya conocido. Forman empresa con el español Manolo Veigas y el italiano Gabriel Olivieri. Consiguen el terreno sede de CITATIÓN e inician la construcción, en forma de castillo medieval español, del asiento de la mejor discoteca de todos los tiempos en Apure. Juan González, fan empedernido de la novela Don Quijote de la Mancha selecciona como llamarla. El 26 de enero de 1983 los asistentes deslumbran con DON QUIJOTE DISCOTHEQUE y el DJ Humberto.





Francisco Javier González trae recuerdos inolvidables, "En 1985 conocía poco del mundo musical, igual asumí ser el DJ de Don Quijote. Al poco tiempo ya era 24 de diciembre de ese año y el local estaba a reventar de gente. En la pista no cabía un alma más bailando temas de Billo's y Melódicos. Veo un disco cuya portada decía Víspera de Año Nuevo y asumí, sin haberlo oído jamás, que era acorde para la rumba. Craso error, era lo más taguarero que existía. Todo el mundo abandonó la pista y empezaron a lanzarme hielo. Cambié esa vaina enseguida porque me querían linchar. Poco a poco aprendí a mezclar música y me convertí en el mejor DJ de Apure. Osmil Santana era mi fan". "Aprendí que había que colocar discos para que los clientes bailaran y otros para que se sentaran a consumir tragos, que es el negocio de estos establecimientos. CITATION fue la primera en tener luces en el piso. Eso lo mejoró DON QUIJOTE, que instaló la primera máquina de hacer humo, la mayor sensación". Oswaldo Gámez inicia con EL POBRE NEGRO en 1984 y Saberio Santana con su combo se encargan de mantener los bellos jardines en perfecto estado. Terminan el ciclo biruaquense LAGUNA DE PLATA, en la vía Perimetral y la DISCOTECA 90210, de los hermanos del exalcalde Nano Agrinzónez, detrás de Los Mangos de Pedro.





El galán de San Fernando, Asdrúbal Estévez, estremece en los 70 a la juventud con la puesta en escena de su miniteca LOS MENDIGOS. No existe lugar donde no truenen sus bajos y agudos, cargados de amplificadores y luces de todo tipo. Sus vecinos, los duros de Barrio Central, Oswaldo "Mañita" Jiménez, Beto y Carol Urbano, Antonio Mendoza, Gustavo Jiménez, Negro Venegas y Franco Mataguaro, friquiados del dominio y fama de Asdrúbal, deciden enfrentarlo con LOS MÁS BESTIAS y se prenden las guerras de minitecas. Al oír "Escaleras al cielo", estas fieras vuelan al encuentro de Led Zepellin para precisar que tan lejos está de la puerta de San Pedro. Todo un reto para Estévez. Con el tiempo irrumpen otras, pero se recuerda con agrado a SOS, de los hermanos Cristóbal, Ricardo y José Antonio Azuaje, STEREO MOVIL (DJ Asdrúbal Estévez), THE ALBERT ( DJ Elías Silva), SON LAY (DJ Dagoberto Rivero), WORLD LIFE (DJ Richard Chirinos), ROBERSON LA PRESIÓN (DJ Robert Reina), POWER CHOT, INVASIÓN DISPLAY, SENSACIÓN DISPLAY (DJ Robert Barrios) y OSMIL SERVICE (DJ Osmil Santana), que no tiene marca en la región.





La música y bailes son parte esencial de la vida humana. Siempre existirán para elevar emociones y rejuvenecer el cuerpo y alma. Por eso las Discotecas y Minitecas de Apure son Vivencias de mi Pueblo.

