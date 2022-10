EMPRESA: Tips para mantener una buena comunicación laboral.

La franquicia de gimnasios desarrolla estrategias internas, no solo para garantizar el bienestar físico, sino además para cuidar la comunicación y salud mental de sus trabajadores.

Muchas empresas se limitan a establecer una buena comunicación con los clientes y olvidan la importancia de la comunicación interna en el trabajo. Por lo cual, las cargas de angustia, presión, fatiga y cansancio de los trabajadores pueden afectar la productividad y el ambiente laboral.

Planificar, hablar, ser empático, buscar soluciones. Todo eso está dentro de las estrategias que la cadena de entrenamiento y bienestar físico, Gold’s Gym, para maximizar su cultura organizacional interna.

Más allá de brindar actividades a sus colaboradores para suavizar o matizar los niveles de estrés, también brindan espacios de comunicación regulares, que forman parte de una estrategia de trabajo impulsada por sus líderes.

Planificar y comunicar

Para Carolina Pinzón, gerente de Recursos Humanos de Gold´s Gym, una de las fortalezas de la empresa ha sido mantener una política de puertas abiertas entre los diferentes departamentos. “Contamos con un liderazgo dispuesto a escuchar a todos, y aun cuando se respetan los canales regulares, hay una comunicación abierta que genera comodidad en los trabajadores para expresar sus inquietudes”.

Destaca que realizan reuniones constantes para planificar planes de trabajo, buscar soluciones o simplemente revisar indicadores y resultados. “Nos basamos en la metodología Gazelles, para estructurar nuestras reuniones y los lineamientos de planificación estratégica de la empresa”.

“Esa metodología nos ha permitido establecer un eficiente seguimiento de los objetivos, además de establecer agendas en cada reunión, que facilitan la definición de planes e iniciativas por área, que son revisados de forma permanente”, agregó Pinzón.

Esta técnica se aplica en cascada desde el más alto nivel hasta los niveles operativos. “Todos los días, por ejemplo, cada una unidad de negocios realiza una reunión diaria de 5 minutos con todo el personal, en la cual cada quien debe dar buena noticia”.

Asimismo, en todas las áreas y unidades de negocios se realiza una revisión semanal de objetivos semanales y logros, una mensual para revisar el cierre del mes y las proyecciones del siguiente, y una trimestral. “La diferencia en cada una de estas reuniones es el tiempo y la profundidad, pero el objetivo es el mismo: lograr que todo el equipo se involucre y participe en lograr las iniciativas planteadas”.

Escuchar ante todo

Yenny Colmenares, gerente de la sede del Centro Comercial San Ignacio, en Caracas, dijo que ella trata de escuchar a todos los que integran el equipo. “Mi lema es escuchar y lograr que me escuchen. No es fácil, pero hemos buscado estrategias. Por ejemplo, uso un cuaderno donde anoto todo lo que debo hacer y eso me ayuda a liberar el estrés y a vaciar mi mente”.

Colmenares, quien tiene 13 años dentro de la franquicia, comentó que la relación que se establece es la de cercanía y comunicación. “Y desde hace un tiempo para acá estamos apuntando todo nuestro esfuerzo al tema de los servicios”.

Esto se traduce en que cuando alguien cruza la puerta principal se le saluda, cuando alguien no asiste se le llama para preguntar por qué no está asistiendo. “Hacemos que las personas sientan pertenencia”.

Así como hay ese trato con los clientes, se mantiene la atención con el personal. “A mitad de jornada realizamos la reunión diaria de cinco minutos. Empezamos a hablar de las cosas positivas. También decimos una mala noticia, hablamos de lo que surja y vamos trabajando sobre la marcha en la solución”, dijo.

Actividades en equipo

Wendy Pernalete, gerente del Gold´s Gym Margarita, añadió otro valor agregado: a los trabajadores se les permite entrenar en las instalaciones de la compañía. “Eso favorece a que se mantengan saludables y ayuda a drenar todo lo que corresponde al día a día, sus preocupaciones personales. Hacemos también clases grupales, una vez al mes, y eso genera una especie de empatía con el equipo de trabajo”.

Al igual que en Caracas, mantienen las reuniones diarias de cinco minutos, las cuales no solo sirven para descargar tensiones, sino para poder tomar decisiones y para mantener una comunicación fluida. “Soy puertas abiertas para todo tipo de consultas y para buscar soluciones. Todas las propuestas son escuchadas, las trabajamos para que se puedan desarrollar y ejecutar”.

Gold's Gyms es la franquicia de entrenamiento más grande del mundo, con casi 60 años de presencia en la industria, cumple 15 años en Venezuela. Cuenta con tres gimnasios Montalbán, Centro San Ignacio y Margarita. Cuenta con el servicio de entrenadores personalizados para ofrecer a sus miembros ejercicios ajustados a sus requerimientos, así como nutricionistas. Para conocer más visite la web http://www.goldsgym.com.ve/.

