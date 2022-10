PENDIENTE: Estas son las señales de que le gustas a una mujer.

¿Le gusto? ¿No le gusto? Si estás con la duda de si le gustas o no a la chica que te interesa, no te preocupes. En las próximas líneas te diremos las señales que demuestran cuando una mujer se derrite por ti, pues aunque ellas no te digan nada, su lenguaje corporal siempre las delata.

Prensa. Publimetro.

Hay mujeres que a pesar de que no te lo digan verbalmente, con su lenguaje no verbal te dicen a gritos que tú le gustas, lo hacen para que tú des el próximo paso y le expreses directamente tu sentir, pero no todos los hombres saben detectar esas señales. Otras chicas admiten que le gustas, pero por algún motivo tratan de ocultarlo. Aunque este sea el caso, igualmente su cuerpo las delata.

Hay otras que son directas y te lo manifiestas sin ningún tipo de tabú, pero ¿Qué pasa cuando no lo dicen? ¿Le gusto? o ¿No le gusto?. Es importante que no confundas la amabilidad con el hecho de que le agradas como hombre. Para saber si le gustas a una mujer solo debes estar pendiente de su lenguaje corporal y actitudes, expertos lo confirman.

La psicóloga Christine Kersha, de la Universidad de Alberta (EE.UU), explica en Psicopedia que entre las señales está que busca iniciar una conversación, también la proximidad física, otras son el contacto visual, sonreír y asentir.

Lenguaje corporal

El Correo destaca que la postura dice mucho. “Si sus piernas están ligeramente abiertas, es buena señal, pero es mejor todavía si el ángulo de sus piernas está apuntando la mayor parte del tiempo”, refiere este medio, que agrega que si juguetea con sus tobillos es mejor todavía.

Mirada

Sus miradas coinciden, ella te mira abiertamente, pero segundos después la aparta. Esto es una señal. La quita rápidamente porque le da pena que te des cuenta que le gustas.

Cabello, bolso y ropa

Una mujer que busca llamar tu atención de manera especial, jugará con su cabello, también tocará constantemente su ropa y su bolso, reseña El Correo. Este juego es un coqueteo.

Se arregla

Cuando le agradas a una chica, ella siempre se arreglará de forma especial cuando sabe que se van a ver. Esto es algo que hacen todas las mujeres para la atención del hombre que les gusta, dice Psicopedia.

Risas

Otro signo expuesto por Psicopedia es la sonrisa. Se rien por nada, hasta de lo más tonto.

El referido portal expone el estudio de psicólogos de dos universidades de Escocia en el 2007, que determinaron que la risa y mirar a los ojos es algo que siempre hace una persona frente a quien le gusta.

Interés

El medio especializado en psicología también resalta que se muestra interesada por tu vida, tus situaciones, tu familia, incluso se ofrece a guadarte cualquier cosa si así lo necesitas.

