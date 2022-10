MLB: Martin Pérez perdió el octavo juego pero dejó una excelente campaña con 12 ganados en grandes ligas.

Prensa. Senderos de Apure.

El pitcher venezolano y nativo de las Matas Portuguesa, Martin Pérez, no pudo con los Yankee de New York la noche de este lunes donde lanzó 6 episodios y permitió 5 hits, y 2 ponches. El partido quedó 3x1 a favor de los New Yorkquinos ante los Rangers de Texas.

Es de resaltar, que el de las Matas Portuguesa, Martin Pérez, dejó récord de 12 ganados y 8 perdidos con 169 ponches y 2.89 de efectividad en la temporada 2022, en las grandes ligas.

Por lo que, desde Senderos de Apure felicitamos a @martinperez54d por dejar bien en alto a Venezuela y está campaña excepcional con los Ranger de Texas y a la vez expresar que muy pronto se le dedicará un tema en versión llanera y música de antaño denominado; Pelotero y Coleador en tributo a Martin Pérez y cuya letra compartida le pertenecen a; Carlos Milano Peña, Eduardo Galindo Peña y Vicente Valero.

Vía: Vicentico_1 corresponsal de Senderos de Apure en Texas. (Grabación Casera).

