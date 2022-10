MÚSICA: Mati Gómez presenta “Surreal” su primera producción discográfica.

Prensa. CMT.

El artista chileno Mati Gómez ( @matigomez ), quien con su distintivo color de voz y letras románticas se ha encargado de enamorar a toda una generación, presenta su primera producción discográfica oficial “Surreal”. Un álbum que se hace posible gracias a su sello disquero La Industria INC y que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.





“Surreal”, una manera muy acertada de describir la carrera artística de Mati Gómez hasta la fecha. Primeramente, tuvo la dicha de ser “encontrado” por Juan Diego Medina, fundador de La Industria INC, casa disquera que ha apadrinado la carrera artística de Mati desde el comienzo. No solo inició con temas que supieron describir a cabalidad su energía musical como “Yo no sé”, sino que su primer remix fue nada más y nada menos que junto a las estrellas latinas Nicky Jam y la agrupación Reik, en un tema que hasta la fecha acumula más de 20 millones de reproducciones en YouTube.





Habiendo colaborado también con estrellas virales como Bala y Emilia Mernes, hoy Mati Gómez materializa uno de sus más grandes sueños profesionales, que es presentarle al mundo su álbum “Surreal”. En esta producción discográfica de 10 temas originales, ya algunos de ellos han sido coreados por sus fanáticos, como lo son “Tu debilidad” junto a Emilia Mernes, “Prometí” y “Yo no sé” (Remix). En él, colaboran diversos compositores como Rafael Rodríguez, Julián Turizo, Pablo Feliú, Agustín Bernasconi, David Daza, el mismo Mati Gómez, entre otros, bajo el sello discográfico de La Industria INC.

“Estoy listo para mostrarle al mundo mi música, llevo años esperando este momento y con paciencia y perseverancia estamos aquí el día de hoy, agradecido por las lecciones del camino y el apoyo incondicional de mi familia. Espero que disfruten Surreal”, afirmó Mati. El álbum conserva el estilo urbano con letras románticas que han caracterizado la carrera artística de Mati Gómez, con la adición de nuevas canciones que demuestran la madurez vocal e interpretativa del artista.

