BELLEZA: Con sabor a Cacao” el desfile de moda que está inspirado en el pueblo de Chuao.

Prensa. Yirvis Vásquez.

Con un concepto totalmente renovado y con mucho sabor a costa este año llega la segunda edición del Aragua Fashión Day “Con Sabor a Cacao”, un desfile de moda que busca resaltar la cultura y vestimenta del pueblo costero y cacaotero de Chuao municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

Evento exclusivo de la agencia AT Model Agency bajo la dirección de la empresaria, modelo y comunicadora social Arantza Tagliaferro y Alveiro Bolívar. Este majestuoso evento se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Micotti de Maracay, donde se espera tener a más de 50 modelos en pasarela que tendrán la dicha de lucir prendas exclusivas de distintos diseñadores de talla regional, nacional e internacional alusivas a este pueblo de fuerte al cacao.

Los espectadores tendrán la oportunidad única de poder apreciar un desfile con calidad internacional que caracterizan los eventos de moda, además de conocer un poco más de la maravillosa cultura de este pueblo de la región aragüeña.

“Hago este evento porque me siento identificada con mis raíces, la algarabía de este pueblo me encanta y su idiosincrasia, quiero resaltar la parte cultura de mi pueblo y el de mi familia que son patrimonio cultural, así como hay desfiles inspirado en Europa, Asia, porque no de Chuao, o de un rincón de Venezuela”, Expresó Tagliaferro quien agregó que se verán distintas texturas, telas en el desfile de moda.

