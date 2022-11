QATAR 2022: Cristiano Ronaldo: “Si aún tengo que demostrar algo a los 37 años, me preocuparía”.

Cristiano Ronaldo habló este lunes en conferencia de prensa tras estar en el foco de la selección de Portugal y bajo la mirada tras sus declaraciones contra el Manchester United. El portugués expresó que sabe que no tiene que demostrar nada a sus 37 años y que su relación con los demás jugadores está perfecta.

“Si aún tengo que demostrar algo con 37 años y 8 meses, me preocuparía, después de lo que he hecho y he ganado. Claro que tengo que demostrar lo que soy año tras año”, expresó el atacante, ya superado el cuadro digestivo que lo apartó del último amistoso frente a Nigeria.

El portugués destacó que el equipo y los demás saben que no tienen que hablar de él, y que el equipo está concentrado para el primer partido ante Ghana en la fase de grupos del Grupo H.

“Todos los jugadores, todo el personal, todo el vestuario, me conoce y saben cómo soy y pienso. Me conocen desde los 11 años. No se dejarán influir por lo que dicen o escriben”, advirtió el atacante, que explicó el gesto con Bruno Fernandes que recorrió todas las televisiones y las redes sociales al principio de la concentración.

“Mi relación con él es excelente”, expresó. Y explicó la escena: “Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco. El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado”, remarcó.

CR7 también aprovechó para detallar que aunque el Mundial es su ilusión no es algo que falte en su palmarés, aunque conoce que solo una selección ganará la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Sería mágico ganar el Mundial, pero no me falta nada en mi vida. Ya he ganado mucho más de lo que esperaba. Ganar sería un sueño, pero sólo puede ganar una selección. Todos tenemos esa ambición, pero vayamos con calma. Soy ambicioso. Quiero ganar el Mundial. Pero aún si me dicen que no voy a ganar más títulos hasta el final de mi carrera sería feliz. Tengo que estar orgulloso de mí mismo, de todo lo que he hecho”, apuntó el atacante, que aseguró que “firmaría” ser campeón “sin un gol” suyo.

