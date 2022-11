BENÉFICO: Frank Quintero deja una huella a favor del autismo.

Con un concierto íntimo, el reconocido músico y cantautor se une a la labor del primer y único centro en el país que atiende adultos con condición de autismo moderado o severo: Autismo Dejando Huella.

Prensa. Leonisia Cusati N.

El próximo jueves 1 de diciembre, la fundación Autismo Dejando Huella recibirá al cantautor venezolano Frank Quintero, en un concierto íntimo a beneficio de los jóvenes y adultos de este centro de atención psicoeducativa integral, primero y único en el país dedicado a atender a personas con condición de autismo moderado o severo. Trastorno del Espectro Autista (TEA)

María Carmela Hernández, vicepresidente de la institución, señaló que al solicitarle a Frank Quintero su apoyo con un concierto en los jardines de la Fundación, el autor de “Apóyate en mi”, “La dama de la ciudad” y “Química”, entre muchos otros éxitos, no titubeó al decir que lo haría sin costo alguno.

“Frank estuvo toda una mañana conociendo nuestras instalaciones y compartiendo con los jóvenes y adultos de la institución. Quedó fascinado con la idea de cantar en los jardines de nuestra sede, un espacio espectacular al pie del Ávila y con una gran ceiba milenaria”, dijo la representante de Autismo Dejando Huella.





Además de Frank Quintero, se estará presentando la cantante Samantha Dagnino, que acaba de lanzar su nuevo disco. “Sin duda será una noche mágica, a la luz de la luna y para 300 personas. Contaremos con patrocinantes que brindarán a los asistentes un coctel de bienvenida; así como pasapalos y una exquisita cena que podrán adquirir, gracias a Caracas Catering que estará donando sus platos para esta ocasión tan especial.”

El ambiente será propicio además para la rifa de la silla lounge Riverside by Tonon, intervenida por la artista venezolana Ivanna Gautier y donada por Stylus, como parte del apoyo permanente que la tienda de muebles de diseño italiano y proyectos de interiorismo, mantiene con la fundación.

Al respecto, Hernández explicó que Stylus ha sido un recurrente colaborador de la fundación, sin ningún tipo de condiciones. “De hecho, tenemos 120 sillas que fueron donadas hace mucho tiempo por la tienda. Son sillas italianas muy livianas, sin puntas, por lo que nuestros muchachos no corren riesgos. Ellos mismos las recibieron y las colocaron en su salón”, indicó Hernández.

Camino a la residencia

La Fundación cuenta con un equipo de padres y profesionales expertos en el Trastorno del Espectro Autista, que incluye 16 maestras especialistas, tres psicopedagogas, cuatro psicólogas, cinco terapistas ocupacionales, cuatro terapistas de lenguaje, dos profesores de deportes y un gimnasio muy bien dotado. “Tenemos además una línea laboral vocacional con talleres de bisutería, madera, jardinería y cocina, así como un taller de empaquetado de frutos secos”, comentó Hernández.

También funciona un Centro Médico Comunitario, con 33 médicos de 17 especialidades, que no solo atiende a los alumnos y sus familiares sino a toda la comunidad. La institución se enfoca ahora en la construcción de una residencia que pueda albergar a las personas que atienden, cuando sus padres ya no estén. “La idea es que sus hijos puedan estar en un lugar seguro, queridos, con buenos profesionales y que no sean una carga para nadie. De allí que, todo lo que se recaude en el concierto y de la rifa de la silla donada por Stylus, está perfilado hacia la residencia”, apuntó Hernández.

Las entradas para el concierto previsto para el 1 de diciembre a las 7 de la noche, pueden adquirirse a través del link en la cuenta de Instagram: @autismodejandohuella y directamente en la sede de la Fundación, en la 3era. Avenida, cruce con 11ma. Transversal de Los Palos Grandes. Esa noche, estará garantizada la seguridad y habrá valet parking. El servicio de transporte privado La Wawa, hará el traslado desde el Club Catalán hasta el centro de autismo.

Sobre Autismo Dejando Huella

Autismo Dejando Huella es una asociación civil sin fines de lucro, creada por padres y profesionales quienes asumieron el inmenso reto de crear el primer y único centro en Venezuela para la atención de adultos con condición de autismo moderado o severo. De la misma forma, recibe a niños que, por su nivel de afectación, se estima que en su adultez requerirán de un centro con asistencia permanente.

Es un centro de atención psicoeducativa integral permanente con especial enfoque en adultos con el fin de garantizar la atención de calidad, brindando múltiples actividades y terapias para desarrollar destrezas y habilidades, a lo largo de toda la vida de nuestros alumnos y de sus familias. Autismo Dejando Huella nace como respuesta a una pregunta agobiante y recurrente entre padres y familiares: “¿qué pasará cuando nosotros no estemos?”

#noticias

#FrankQuintero

#huella

#autismo

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela