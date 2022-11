FARÁNDULA: Ivonne Montero revela cómo 'soportó' a Laura Bozzo y sus compañeros de 'La Casa de los Famosos'.

Ivonne Montero fue declarada la ganadora de La Casa de los Famosos a principios de agosto de este año. Este reality se trata de una convivencia entre personalidades polémicas del medio del espectáculo que viven bajo el mismo techo hasta que finalmente el o la de mejor estrategia gana.

Prensa. Milenio.

Si bien Ivonne confesó que lo que la llevó a la victoria fue su manera pacífica de resolver los conflictos que le surgían, ha aceptado que no fue tan fácil soportar las diferencias entre sus compañeros con los que no mantiene una buena relación, según explicó ella, por su personalidad reservada.

Otra figura que causó controversia dentro del programa fue la conductora Laura Bozzo, con quien la cantante mexicana tuvo momentos muy incómodos en los que incluso parecía que se podía salir de control y llegar a la violencia. Montero estuvo de invitada en el más reciente episodio de Netas Divinas, donde contó cómo sobrellevaba la convivencia con la peruana y con otros de sus compañeros.





“Cuando estás con un proyecto como este que sabes de qué se trata, el tema convivencia; a mí la verdad el tema convivencia en un principio me costaba trabajo la idea de entrar porque cada quién tiene su personalidad y yo no soy muy sociable que digamos, lo puedo hacer, no me incomoda pero es algo que me conflictúa de cierta manera”.

Sobre cómo resistía a los ataques y provocaciones, la también actriz explicó que prefería pasar tiempo en su cama para no estar en el mismo espacio de los famosos con lo que peor se llevaba, tal como Laura Bozzo quien en una ocasión le pidió tener contacto físico para llegar a los golpes.

“Nada más tener la consciencia de que es un principio y un fin, que si puede definir muchas cosas pero no va a cambiar mi ciencia, que los voy a seguir viendo al día siguiente. Entonces hay que tener mucha consciencia de esto para que no te afecte y poderlo llevar.”

Consuelo Duval, conductora de Netas Divinas retomó una ocasión en que Bozzo destruyó un detalle artístico que Ivonne le había hecho a su hija que consistía en una sirena armada con frijoles; algo que sin duda le molestó a Montero quien a pesar del mal rato no reaccionó a la defensiva e incluso declaró que era algo que esperaba que pasara por el ambiente hostil que había dentro de la casa.

#noticias

#IvonneMontero

#revela

#soportó

#LauraBozzo

#compañeros

#LaCasadelosFamosos

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela