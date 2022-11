GASTRONOMÍA: Venezuela degustará los sabores de la VII edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.

La cita anual organizada para promover las tradiciones culinarias y el conocimiento de la comida y el vino como un rasgo distintivo de identidad de la cultura del país europeo, se celebrará del 14 al 21 de noviembre, en diferentes puntos del territorio nacional y contará con los platos de Veneziano Gourmet, dirigido por Matilde Veneziano y Maurilio Magaldi, junto al chef internacional Roberto Costagliola, representante de la Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

Prensa. Patricia Aloy.

Del 14 al 21 de noviembre, comensales y embajadores de los sabores se unirán en todo el globo para celebrar la VII edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM), que este año tendrá como tema central la “Convivialidad, sostenibilidad e innovación: los ingredientes de la cocina italiana para la salud de las personas y la protección del planeta”. En Venezuela, la gastronomía del país de la pasta se podrá degustar mediante una programación especial que abarca clases magistrales y demostraciones culinarias, un curso en línea dedicado a la historia y a recetas de esta cocina que seduce paladares, entre otras actividades en diferentes partes del territorio nacional.

La cita mundial con los sabores de Italia está dedicada a su patrimonio culinario, su riqueza y al alto estándar de calidad. Se trata de una iniciativa anual desarrollada para promover las tradiciones culinarias y el conocimiento de la comida y el vino como rasgo distintivo de la identidad del país europeo.

La Semana Mundial de la Cocina Italiana se ha consolidado como una de las principales iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (Maeci) para promover lo mejor del Made in Italy. La programación se llevará a cabo bajo la organización de la Embajada de Italia en Venezuela y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IIC), con la colaboración de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit), Esta edición contará con la participación del talento gastronómico ítalo-venezolano representado en Veneziano Gourmet, dirigido por Matilde Veneziano y Maurilio Magaldi, junto al chef internacional Roberto Costagliola, representante de la Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto y docente de la Universidad de la Pizza, quienes tendrán la responsabilidad de brindarle a los comensales, sibaritas y aficionados a la cocina una experiencia sobre los sabores de las nonnas.

APRENDER Y SABOREAR

La programación preparada especialmente para la ocasión tiene como epicentro Caracas, donde el lunes 14, a partir de las 5:00 pm, en las instalaciones del IIC, comenzarán las actividades con un Showcooking de Veneziano Gourmet dedicada a la diversidad de la gastronomía siciliana, influenciada por la contribución de las culturas (griega, hebrea y del Magreb) que se establecieron en la isla en el transcurso de los últimos siglos. El menú característico de esta región fusiona recetas de pescado, con carnes, hortalizas y, por supuesto, dulces y helados.

Para el martes 15, desde las 6:00 pm, se presentará en la Boutique Ferrari, de Las Mercedes, el chef Roberto Costagliola, invitado especialmente para la VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, quien ofrecerá su showcooking dedicado a la región de Emilia-Romagna, de donde provienen algunos de los ingredientes y las recetas más conocidas de la comida típica italiana como el parmigiano reggiano, el prosciutto di Parma, el aceto balsamico (vinagre balsámico de Módena), la lasagna y el tagliatelle al ragù, entre muchos otros productos y platos.

La gastronomía de la región de Puglia, cien por ciento mediterránea y de platos frescos, sencillos y basados productos locales, con elaboraciones artesanales como su reconocida pasta orecchiette (orejitas), será el tema de la clase magistral del miércoles 16, a las 11:00 am, en el Instituto Superior Mariano Moreno, ubicado en Los Naranjos, con el representante de la Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

El chef Roberto Costagliola hará una nueva demostración culinaria el jueves 17 de noviembre, a las 6:00 pm, en la Terraza Atelier Casa, de Las Mercedes, para rendir homenaje a Campania, una región que tiene la cocina más internacional de Italia con su pizza “Margherita”, su spaghetti, su ensalada capresa y su limoncello de Sorrento. Es, además, la casa de la famosa mozzarella di bufala di Campania (DOP).

Costagliola, que en sus platos combina tradición e innovación, ofrecerá una clase magistral sobre la cocina de Toscana y Lazio el viernes 18, a las 5:00 pm, en el Centro Italiano Venezolano. Estas dos regiones se ubican en el centro del país y a excepción de algunos platos, su gastronomía no es tan conocida. El recetario propio de esta parte de Italia se basa en las carnes de cerdo, vaca y cordero, con salsas espesas y aromas fuertes, las legumbres, las trufas blancas y negras; así como por productos típicos como el queso pecorino romano, la ricotta y la caciotta.

Durante el fin de semana el chef será la estrella de otros dos encuentros con los sabores italianos. El domingo 20, de 2:00 a 7:00 pm, mostrará qué es la Pizza Contemporánea, en los espacios de Cinecittà, en Bello Monte. Finalmente, el lunes 21, de 9:00 am a 1:00 pm, ofrecerá la clase magistral sobre el Arte Bianca Partenopea (Arte blanco napolitano), en la Escuela de Cocina Plaza´s, en Los Chaguaramos.

Las personas interesadas en estas actividades pueden realizar sus reservaciones llamando al 0412-9963737 o escribiendo a la dirección de correo: asistentecomercial1@cavenit.com

UN CURSO PARA TODOS

La VII Semana de la Cocina Italiana en el Mundo también ofrecerá un curso en línea y gratuito sobre la identidad y la historia de la cocina de este país, desde sus productos típicos hasta recetas de las 20 regiones italianas. Se trata de un proyecto de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, en colaboración con el Maeci y las sedes diplomáticas en el extranjero.

Los videos, que se estrenarán durante el transcurso de la semana, componen un curso “acelerado” sobre la cocina regional italiana y representa una oportunidad para que los apasionados de la gastronomía puedan aprovechar para descubrir los productos típicos, así como las formas de elaboración de los platos emblemáticos de las regiones italianas.

Los 20 capítulos del curso “Los Sabores de Italia” estarán disponibles en los canales de Youtube de la Embajada de Italia, del IIC y de Cavenit para todos los interesados. El lunes 14 de noviembre, a partir de las 9:00 am, se publicará la primera clase dedicada a Campania. Luego, a las 2:00 pm, la lección sobre los fogones de Basilicata y a las 6:00 pm la de Puglia.

El curso sobre la región de Calabria se estrenará el martes 15, a las 9:00 am; el de Sicilia a las 2:00 pm y el de Sardegna a las 5:00 pm. Al día siguiente y en el mismo horario estarán disponible los videos de sobre las cocinas de Lazio, Umbria y Marche.

Las gastronomías de Abruzzo y Molise serán los temas de las lecciones del jueves 17, desde las 11:00 am y 3:00 pm, respectivamente. El viernes 18, el programa formativo continuará a las 10:00 am, con la clase sobre el arte culinario de la Toscana y a las 2:00 pm, será sobre la región Emilia-Romagna. El sábado 19 se estrenarán tres nuevas clases: Veneto (9:00 am), Friuli Venezia Giulia (2:00 pm) y Lombardia (6:00 pm).

Las lecciones dedicadas a los sabores de Trentino Alto Adige y Piemonte se publicarán el domingo, la primera a las 10:00 am y la segunda a las 2:00 pm. El curso finalizará el lunes 21 de noviembre, cuando se publiquen los videos dedicados a Valle d’Aosta (9:00 am) y Liguria (3:00 pm).

Durante la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, capítulo Venezuela, también se realizarán otras iniciativas mediante las seccionales de Cavenit en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia, que estarán presentes por primera vez de forma unánime en la programación con una serie de actividades culinarias donde se involucrarán sus aliados y afiliados del sector gastronómico.

CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La celebración de la SCIM será propicia para debatir sobre diferentes aspectos, especialmente sobre la importancia que Italia les da a las indicaciones geográficas (IG) que han adquirido cada vez más importancia en el ámbito económico y comercial, como herramientas para informar a los consumidores sobre el origen y cualidades de los productos.

Las IG desempeñan un papel fundamental en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y otros países que a su vez ofrecen la posibilidad de una mayor transparencia del mercado. Esto es determinante para garantizar los derechos de los productores, mediante un sello de calidad de color amarillo que distingue entre Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Especialidad Tradicional Garantizada (ETG).

Otras temáticas que se abordarán durante la programación incluyen la Dieta Mediterránea como modelo de sostenibilidad alimentaria, la relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza, las características organolépticas de los productos italianos y la problemática del “italian sounding”, aquellos productos que “suenan” y “se ven” italianos pero que en realidad no son “Made in Italy”.

Por otra parte, el tema central de la SCIM de este año sobre “Convivialidad, sostenibilidad e innovación: los ingredientes de la cocina italiana para la salud de las personas y la protección del planeta”, está en total conexión con la candidatura de Roma para hospedar la Exposición Universal de 2030, que busca reflexionar sobre "Personas y territorios: regeneración urbana, inclusión e innovación", con el propósito de introducir nuevas ideas, estrategias y soluciones para afrontar de manera conjunta los retos del presente, como la sostenibilidad de las aglomeraciones urbanas y la inclusión de las propias comunidades, imaginando nuevos modelos para habitar y vivir las ciudades.

Roma es candidata para ser la anfitriona de la EXPO 2030, consciente y convencida de su rol fundamental en la persistente vocación de Italia hacia el multilateralismo, el diálogo, la paz y a la interacción con otras naciones y culturas.

Todas las actividades realizadas en el contexto de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo podrán seguirse en las redes sociales con la etiqueta #ItalianTaste. Los detalles de todas estas actividades estarán disponibles en el sitio www.semanadelacocinaitaliana.com.ve y se conmemora dentro del plan “Vivere All’Italiana”, del Maeci. Asimismo, todos los detalles se pueden consultar en los portales de la Embajada de Italia www.ambcaracas.esteri.it), Cavenit (www.cavenit.com) y del Instituto Italiano de Cultura de Caracas (www.iiccaracas.esteri.it).





#noticias

#degustará

#sabores

#edición

#Semana

#Cocina

#Italiana

#Mundo

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela