FARÁNDULA QATAR: ¿quiénes se presentarán y cantarán en la ceremonia de inauguración?

Mundial Qatar 2022 es una de las cosas que todos los aficionados están esperando, por lo que aquí podrás encontrar todos los detalles de su inauguración.

Prensa. Glamour.

¿Escuchas la palabra "Mundial" y piensas automáticamente en Shakira? Nosotros también, pero no te preocupes, todo parece indicar que este año no extrañaremos la música de nuestra colombiana favorita ¡Shakira va a Catar2022! A pesar que los últimos meses no han sido nada fáciles para la cantante luego de que anunció el fin de su relación con Gerard Piqué, cabe destacar que la colombiana tampoco ha parado de trabajar ni un segundo.

La mamá de Sasha y Milán recientemente lanzó sencillos como: ‘Monotonía’ y ‘Te felicito'. Y, a pesar que en más de una ocasión han señalado que la letra de estas dos últimas canciones son una indirecta para el futbolista español por supuestamente haberle sido infiel, lo cierto es que ni esto fue un impedimento para que Shakira triunfara como siempre.

Fue el pasado 4 de noviembre que su tema ‘Te felicito’ ganó el premio a Mejor Videoclip Global Latina en Los 40 Music Awards 2022. Pero eso no es todo, pues además del apoyo incondicional que ha recibido por parte de sus fans, también debuto la semana pasada como modelo y nueva imagen de la campaña de Burberry, que lleva por nombre “The Night Before”.

¿Shakira estará en el Mundial Qatar 2022?

La cuenta regresiva para que de inicio el Mundial está por comenzar y en medio de las especulaciones sobre quiénes serán los artistas invitados que abrirán este magno evento que reúne a los fanáticos del futbol, se reveló a través de la cuenta de Twitter de World Music Awards que Shakira sería una de las estrellas en presentarse.

Con esta noticia, la intérprete de ‘Monotonía’ se convertiría en la primera cantante a nivel mundial en presentarse cuatro veces en el evento futbolístico más importante a nivel internacional ¡bravo Shaki!

Dua Lipa rechaza ser parte de las presentaciones del Mundial Qatar 2022

Aunque la presentación de la colombiana enloqueció las redes sociales, también uno de los temas más comentados fue si Dua Lipa cantaría durante la inauguración de Qatar 2022. Pero los rumores duraron muy poco y fue la misma cantante que se encargó de desmentir dicha información a través de un contundente mensaje.

“Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar”, dijo Dua Lipa en una publicación de Instagram.

y continuó: “Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Con amor, Dua x”. Así que dejó muy claro que ella no sería parte.

¿Qué artistas estarán en el Mundial de Qatar 2022?

El primer Mundial en Medio Oriente tendrá una gran oferta de música electrónica, pop y hasta latina. A pesar que realizar este evento deportivo en Qatar ha significado todo un reto para la FIFA por las distintas restricciones que ha impuesto el gobierno, tampoco podemos negar que estará lleno de sorpresas y un show de apertura que promete superar todas nuestras expectativas.

Los artistas que estarían presentándose en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 son:

Shakira

J Balvin

Jung kook (BTS)

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

Bts

¿Cuándo es la apertura del Mundial de Qatar 2022?

Será este domingo 20 de noviembre que de inicio el evento deportivo más esperado del año.

