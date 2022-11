QATAR 2022: Budweiser anunció que regalará al campeón del Mundial toda la cerveza que no pudo vender en Qatar 2022.

Prensa. La Opinión.

La cerveza Budweiser era uno de los patrocinadores del Mundial de Qatar 2022 que inició oficialmente este domingo. La marca de origen checo, patentada en Alemania, llegó a un acuerdo con las autoridades de Qatar y la FIFA para comercializar cerveza en los estadios y sus inmediaciones. Sin embargo, recientemente el pacto quedó sin efecto y la empresa reveló el destino final de toda la mercancía que no pudo vender en la nación asiática.

Tras conocer la noticia de la negativa por parte de las autoridades de Qatar para la venta de cerveza dentro de los recintos y las inmediaciones, la marca develó a través de su cuenta en Twitter que destinará todo el cargamento que no se pudo comercializar en las ocho sedes mundialistas al campeón de la máxima cita balompédica. “Nuevo día, nuevo tweet. El país ganador tendrá los brotes. ¿Quién las obtendrá?”, escribieron en la red social del pajarito azul junto a una foto del gran cargamento.

Budweiser y la cerveza en Qatar 2022

La empresa cervecera y la FIFA habían cerrado un acuerdo de más de $70 millones de dólares para ser patrocinador oficial y así comercializar la bebida en toda la nación asiática durante el certamen ecuménico. No obstante, las autoridades de Qatar dieron marcha atrás a 48 horas de iniciar el torneo y prohibieron esta medida a pesar de que ya se habían instalado algunos puestos de cervezas en los estadios y establecido un horario para la venta y consumo.

De acuerdo con medio The Sun, la decisión podría costarle unos 40 millones de euros al organismo rector del fútbol mundial. Cabe recordar que a pesar que el alcohol no es del todo ilegal en Qatar, el páis tiene estrictas regulaciones con respecto al consumo y la portación de esta sustancia. Por ejemplo, los ciudadanos originarios del emirato necesitan cumplir con una serie de requisitos en cuanto a sus ingresos para acceder este tipo de productos. No se puede consumir en la vía pública y las penas por esto podrían alcanzar los seis meses de cárcel.

