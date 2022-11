QATAR 2022: Horarios de la primera semana del mundial de fútbol Qatar 2022 en Venezuela.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Horarios de la primera semana del mundial de fútbol Qatar 2022 en Venezuela

Fase de grupos

Domingo 20 noviembre

12:00 pm A Catar vs. Ecuador (Estadio Al Bayt)

Lunes 21 noviembre

9:00 am B Inglaterra vs. Irán (Estadio Khalifa)

12:00 pm A Senegal vs. Países Bajos (Estadio Al Thumama)

3:00 pm B Estados Unidos vs. Gales (Estadio Ahmad Bin Ali)

Martes 22 noviembre

6:00 am C Argentina vs. Arabia Saudita (Estadio Lusail)

9:00 am D Dinamarca vs. Túnez (Estadio Ciudad de la Educación)

12:00 pm C México vs. Polonia (Estadio 974)

3:00 pm D Francia vs. Australia (Estadio Al Janoub)

Miércoles 23 noviembre

6:00 am F Marruecos – Croacia (Estadio Al Bayt)

9:00 am E Alemania vs. Japón (Estadio Khalifa)

12:00 pm E España vs. Costa Rica (Estadio al Thumama)

3:00 pm F Bélgica vs. Canadá (Estadio Ahmad Bin Ali)

Jueves 24 noviembre

6:00 am G Suiza vs. Camerún (Estadio Al Janoub)

9:00 am H Uruguay vs. Corea del Sur (Ciudad de la Educación)

12:00 pm H Portugal vs. Ghana (Estadio 974)

3:00 pm G Brasil vs. Serbia (Estadio Lusail)

Viernes 25 noviembre

6:00 am B Gales vs. Irán (Estadio Ahmad Bin Ali)

9:00 am A Catar vs. Senegal (Estadio Al Thumama)

12:00 pm A Países Bajos vs. Ecuador (Estadio Khalifa)

3:00 pm B Inglaterra vs. Estados Unidos (Estadio Al Bayt)

Sábado 26 noviembre

6:00 am D Túnez vs. Australia (Estadio Ahmad Bin Ali)

9:00 am C Polonia vs. Arabia Saudita (Estadio Ciudad de la Educación)

12:00 pm D Francia vs. Dinamarca (Estadio 974)

3:00 pm C Argentina vs. México (Estadio Lusail)

Domingo 27 noviembre

6:00 am E Japón vs. Costa Rica (Estadio Ahmad Bin Ali)

9:00 am F Bélgica vs. Marruecos (Estadio Al Thumama)

12:00 pm F Croacia vs. Canadá (Estadio Khalifa)

3:00 pm E España vs. Alemania (Estadio Al Bayt)

Mundial Qatar 2022: descarga aquí el calendario de partidos (con el horario según el país en el que vives).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-61796766





