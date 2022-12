MLB: Reportan que Aaron Judge firmó un monstruoso contrato por $360 millones de dólares con Yankees.

El buen hombre siempre vuelve a casa dice un conocido refrán y el jardinero Aaron Judge decidió aplicar esta premisa al pactar un jugoso contrato con New York Yankees que lo ligaría a los Mulos por nueve temporadas.

Prensa. El Diario.

El acuerdo al que habría llegado Judge lo adelantó periodista de MLB, Ken Rosenthal, quien aseguró que de momento no está cerrado pero solo una oferta de último momento de San Diego Padres cambiaría el estatus de las negociaciones. De confirmarse, la negociación no solo mantendrá al Juez en New York por casi una década sino que le representará unos $360 millones de dólares.

De momento no se tiene claro si el acuerdo incluirá otros bonos que puedan acrecentar la cantidad que recibirá el pelotero. El jardinero, de 30 años, viene de lograr una temporada histórica con los Yankees en la que rompió el récord de cuadrangulares en una campaña en la Liga Americana, estableciendo además una nueva marca en la franquicia, con sus 62 jonrones.

Judge además redondeó una temporada en la que bateó para .311 y fue líder en carreras anotadas (133) y empujadas (131), logrando el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del menor de los circuitos. Si los Yankees cierran el acuerdo con su estrella estarían asegurando mantener a gran parte de su parte pesada del line up para la temporada 2023, esto luego de que hace varias semanas hicieran oficial también el regreso de Anthony Rizzo añadido a un nuevo año más de contrato de Giancarlo Stantos.

Por si fuera poco evitarían que su máximo ídolo actual firmara con otros equipos como los Gigantes de San Francisco Giants (con quien conversó Judge) o con Los Angeles Dodgers.

#noticias

#Reportan

#AaronJudge

#firmó

#monstruoso

#contrato

#millones

#dólares

#Yankees

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela