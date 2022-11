EBOOK: Libro Digital “Testimonio de un Periodista Sobreviviente al Covid-19” del escritor venezolano Eduardo Galindo Peña.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Fue presentado de manera virtual este lunes 28 de noviembre de 2022, el Libro Digital (Ebook); “Testimonio de un Periodista Sobreviviente al Covid-19”. Tributo al Prof. Adán Galindo y a todas las personas que murieron de Covid y Postcovid en el mundo entero. Este trabajo literario es de la autoría del periodista y escritor venezolano; Eduardo Galindo Peña, quien es nativo de San Fernando de Apure. Dicho libro está a la venta en (PDF) y tiene un costo promocional desde el (28 de noviembre al 28 de diciembre de 2022) de; 2.5$ (BCV) donde en Venezuela se puede cancelar en pago móvil y en efectivo; bolívares o divisa. Fuera de Venezuela mediante PayPal. La adquisición del libro y su compra exclusivamente se coordinará mediante este WhastApp +58 4243620132. También mayor información en página web: Senderos de Apure.

VIDEO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIGITAL:

El Libro Digital; “Testimonio de un Periodista Sobreviviente al Covid-19”, consta de 133 páginas y tuvo su epicentro en la ciudad de San Fernando de Apure, al sur de Venezuela. La editorial del libro, es de manera independiente, donde el comunicador social, Eduardo Galindo Peña, armó un equipo para la corrección y ortografía donde lo acompañó la periodista Simone Santos y también en la lupa del escritor Aljer “Chino” Ereú, quien además realizó el prólogo.





En dicho prólogo Aljer “Chino” Ereú señaló, “apreciado lector, el presente libro: Testimonio de un Periodista sobreviviente al Covid-19, de la autoría del periodista apureño; Eduardo Galindo Peña, viene a ser un sugestivo y dramático relato en primera y tercera persona, de la batalla por la vida del autor y de su padre, frente a la terrible pandemia. Cada línea, cada párrafo y cada capítulo expuesto en la obra, es sin duda, una cruda y real historia que bien pudiera representar las historias de cientos y miles de personas que han padecido y padecen la calamidad apocalíptica, por así definirla. Eduardo, a quien conocemos con propiedad, usa un lenguaje escrito espontáneo para transmitir al lector la experiencia familiar, ubicándolo en tiempo y escenario dentro del enfoque personal, manteniéndolo en expectativa ante la crudeza del relato”.





Asimismo, Ereú manifestó en el prólogo del libro digital, “este sugestivo libro que ahora usted se dispone a leer, lo llevará a entender completamente el enfoque humanista del autor, por ello, seguro estamos, que las conclusiones al finiquitar su lectura serán para reflexión, abstracción y estimación considerada. Felicitamos de manera sincera a Galindo Peña, en primer lugar por su valentía frente a la enfermedad, en segunda parte: por preocuparse en dejar un referente escrito sobre lo que ha sido el Covid-19 en esta parte del país, región donde la morbilidad del virus en su parte inicial causó temibles estragos. De tal manera que me complace en gran manera recomendar el libro: Testimonio de un Periodista sobreviviente al Covid-19, esperando sea del agrado de los apreciados lectores”.





Reseña del Libro digital.

El Libro Digital; “Testimonio de un Periodista Sobreviviente al Covid-19”, trata sobre la experiencia que vivió el periodista Eduardo Galindo Peña, y su padre con el coronavirus, enfrentando la dura pandemia. Este libro está basado en hechos de la vida real. Además, en el epítome se desglosan datos de cómo fue evolucionando esta enfermedad desde sus orígenes en China, su llegada a Venezuela y específicamente al estado Apure, región fronteriza con la hermana república de Colombia y a 5 horas de Caracas de la capital venezolana, donde se narra y relata dicha obra cargada de luz y de sentimientos encontrados ante una enfermedad mortal y que trajo luto a millones de familias en este globo terráqueo.





A tal razón, el autor de esta obra Eduardo Galindo, refirió, “el segundo capítulo cómo fue el proceso en alrededor de quince días del covid de padre e hijo de la familia Galindo Peña en la ciudad de San Fernando de Apure, ubicada al sur de Venezuela en el año 2021. La tercera parte me resultó la más difícil de narrar, debido a que mi padre, el Prof. Adán Galindo, pudo sobrevivir a esta pandemia, sin embargo, por su edad (75 años) falleció dos meses después debido a las secuelas dejadas por este virus”.

Además, Galindo manifestó, “durante los meses en los cuales sobrellevamos la enfermedad, estaba terminando la segunda parte del texto, sin imaginar en ningún momento que mi padre no saldría convida, ya que mantenía la esperanza, que él también viviera para contar un solo hilo conductor y no dos, de lo que sería el “Covid y Post-Covid. Este fallecimiento de mi progenitor, me afectó para redactar este libro, al tener que recordar, con gran dolor y sentimiento, que mi padre se lo llevó la secuela de este virus al encuentro celestial con Dios, nuestro redentor y que fue superado el luto y dicha experiencia por terapias psicológicas que están como evidencia en este trabajo literario de tipo documental. De igual forma se entrevistó al Neumonólogo Dr. Rafael Castillo, quien fue el médico tratante durante las fases del covid y postcovid de padre e hijo, quien certificó el relató desde la óptica científica y médica”.





También, para finalizar este libro y a pesar que el periodista Eduardo Galindo Peña fue unos de los tantos sobrevivientes del coronavirus y quedó con secuelas donde está siendo tratado y a la vez se concluye con unas reflexiones que provocó esta pandemia a nivel mundial. Es por ello, que este texto es en honor a su PAPÁ Prof. Adán Galindo y a todas las personas que padecieron y fallecieron por el Covid-19 y sus derivaciones Postcovid.





Costo y cómo adquirir el libro digital.

El Ebook o Libro Digital, “Testimonio de un Periodista Sobreviviente al Covid-19”, tendrá un costo promocional desde el 28 de noviembre al 28 de diciembre de 2022, a mitad de precio de; 2.5$(BCV). A partir del 29 de diciembre de 2022, costará 5$. (BCV). El formato de la venta del libro digital es en (PDF). Cabe destacar, que solo en Venezuela se podrá recibir en divisa, bolívares o pago móvil. Para ello, coordinar exclusivamente al WhastApp 0424-3620132, la cancelación del libro digital y su posterior entrega al correo electrónico o por el mismo WhastApp.





Fuera de Venezuela o internacional se podrá utilizar la plataforma de PayPal directo; edupagospp@gmail.com Luego de efectuado el pago por esta plataforma, enviar el capture al email; galineduardo@gmail.com Posteriormente se le enviará a ese correo donde mando el capture dicho libro digital o ebook en formato (PDF).





Biografía de Eduardo Galindo Peña.

Nació en la Ciudad de San Fernando de Apure, ubicada al sur de Venezuela. Es Licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el 25 de enero del año 2002. También posee una Especialización en Gerencia de Medios en la Universidad Bicentenaria, de fecha 28 de abril del año 2007. Periodistas para diferentes medios de comunicación social. Presidente/editor de Página Web: Senderos de Apure y Proyecto “Yo Amo Apure”, entre otros. Ex becario del programa Edward Murrow for Journalist del gobierno de los EE.UU 2008.





De igual forma, Eduardo Galindo Peña, es autor de libros electrónicos publicados, como el de versos sin rima con Carácter Filosófico; “Eduardo: Humanidad”. Asimismo, el de “Gerencia de Medios I y II”. También el libro digital, “Senderos de Apure”, sobre turismo, costumbres y tradiciones del estado Apure y la obra literaria “Yo Amo Apure”, relacionada con la Historia del estado Apure en dos generaciones. Este último texto compartido con su padre el Prof. Adán Galindo antes de su fallecimiento. Estos libros digitales también se encuentran a la venta y el costo de cada uno es de 5$ (BCV), dentro y fuera de Venezuela bajo el mismo sistema. Comunicarse exclusivamente a este WhastApp +58 424 3620132 e información en página web: Senderos de Apure.