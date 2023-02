GASTRONOMÍA: Una fusión gastronómica que habla por sí sola.

Con una variada oferta que incluye desde hamburguesas con carne Angus Prime hasta un sushi roll, el ceviche Pork Belly o la parrilla americana, Hunters Steak House & Beers pone sobre la mesa valenciana una fusión de sabores creados por el chef José Ramón Delgado, quien lleva al comensal a degustar platos que, por sí solos, dicen más que mil palabras.

Colorida, aromática y plena de historia, la cocina venezolana es tan prolífica como amable en su capacidad para incorporar sabores de todos los continentes a sus propuestas tradicionales, las cuales ya identifican al país en los más lejanos rincones del planeta.





Desde el maíz, que redondeó nuestra identidad en un solo plato, pasando por los tubérculos, los ajíes, carnes, aves y un sinfín de frutas y especias… cada ingrediente es tratado de manera particular según la cultura y despensa culinaria del terruño venezolano que nos acoja.





Al dar un paseo hasta Valencia, por ejemplo, conseguimos este crisol de gustos y experiencias que hacen de la nuestra una de las más variadas gastronomías del mundo. Allí, el chef José Ramón Delgado, creador de memorables propuestas culinarias dentro y fuera de Venezuela, ha reunido en un solo lugar toda la sustancia de nuestra cocina central, con una oferta que nos proyecta hacia el sur y el norte del continente americano, e incluso remonta nuestro paladar hasta Asia y Oceanía.





Más que mil palabras

Hunters Steak House & Beers, es esta marca distintiva que desde hace poco más de un año acapara la atención del valenciano al afirmar que “un buen plato vale más que mil palabras”. Es un restaurante especializado en carnes, tanto de res con certificación Angus, como cordero de Nueva Zelanda. Un espacio que ofrece la posibilidad de escoger entre la divertida informalidad de una amplia terraza, o la íntima atmósfera de un ambiente ideal para concretar exitosos negocios, compartir una velada romántica o disfrutar en familia.





“Nuestra cocina es la fusión de un steak house con sushi. Es un restaurante casual donde, además de comer muy bien, puedes tomar unos tragos y escuchar buena música, en dos ambientes muy interesantes”, afirma el chef.

Ubicado en el Centro comercial Piazza, en la Urbanización El Parral de Valencia, Hunters Steak House & Beers pone sobre la mesa los más variados platillos. Desde carpachos y ensaladas, pasando por el favorito de los comensales: la bandeja de alitas de pollo, rebozadas con cereal, bañadas de salsa BBQ y acompañadas de papas fritas. “Todo en Hunters lo producimos nosotros: panes, postres, todo lo que hacemos en Hunters sale de nuestra cocina”, asegura José Ramón Delgado.





Amante de los caballos y vinculado desde siempre a la ganadería, el chef abastece a Hunters con sus propios corderos y ganado tabulado, que crece sin estrés en un ambiente controlado, libre de plagas. Asimismo, su vínculo con otros productores, le permite contar con los mejores animales de granja, tanto en aves como para el resto de los cortes que ofrece en su cocina.

Desde una hamburguesa Angus hasta un sushi roll

En carnes rojas, su especialidad es la parrilla americana, de solomo o punta trasera Angus, con chorizo de ajo, chistorras, morcilla y guarnición de aguacate, maíz dulce y crujientes bastones de yuca; viene con salsa BBQ y chimichurri para armonizar a gusto.





Recientemente, durante la presentación del local a la prensa, Hunters brindó una degustación de estos platos emblemáticos, ofreciendo además su ceviche Pork Belly, con trozos crujientes de cerdo y acompañado de maíz dulce en mazorca.





También entregó su delicia asiática Aiko Roll, concluyendo la velada con sus postres estrellas: quesillo de maíz bajo montaña de cotufas caramelizadas, y la torta Garden de chocolate y buttercream con ganache de chocolate, decorada con coloridos pétalos comestibles.





“Esto es solo una pequeña porción de lo que se puede encontrar en Hunters, donde también tenemos hamburguesas de carne Angus Prime, y corte Tomahawk”, especifica el chef, al tiempo que afirma que el ambiente, la variedad del menú, una coctelería de altura y un precio-valor muy bien balanceado, es la oferta distintiva de Hunters Steak House & Beers.





“Nos visitan jóvenes de entre 25 y 30, además de un público adulto contemporáneo. Y para los niños, montamos una vez al mes un zoológico de contacto, siempre con animales diferentes. Es una idea que ha tenido mucha receptividad.”





José Ramón Delgado invita a los amantes de la buena cocina a vivir la experiencia Hunters Steak House & Beers, de martes a domingo, en el Centro comercial Piazza de Valencia. “Estamos abiertos desde las 11:30 am y cerramos cuando el último cliente sale del local.”

Para más detalles, @huntersandbeers en Instagram.





Sobre el chef José Ramón Delgado

Amante de los caballos y la ganadería, José Ramón Delgado se ha dedicado por más de 20 años al negocio gastronómico, dentro y fuera de Venezuela. Desde entonces, su vocación culinaria y afán por emprender, lo han llevado a crear exitosos proyectos.





En 2003, funda y dirige el Centro de Capacitación Gastronómica La New Cuisine®, instituto que en más de una oportunidad recibió el Premio como Mejor Escuela de Arte Culinario. De esta iniciativa, nace New Cuisine Catering en 2007, línea de negocios de alimentos y bebidas para servicios de catering a nivel nacional, lo que más adelante emula en Estados Unidos con la New Cuisine USA Frozen Seafood, en Florida.





Años más tarde, crea Hacienda Gourmet, empresa de productos de consumo masivo donde desarrolla, gracias a la técnica de cocina al vacío, una docena de productos para las más importantes cadenas de supermercados del país. Adicionalmente, abre Emilia Romagna Pastas, restaurante con pasta artesanal y gastronomía italiana en general, contando hoy en día con sedes en Valencia y Caracas. Y más recientemente funda Hunters Steak House & Beers, en Valencia.





