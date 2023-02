MÚSICA: El cantante de eurodisco Mode-One presenta su nuevo disco "AFTER LIFE".

Prensa. Héctor Álvarez / HA Comunicaciones.

Mode-One presenta su tercer disco "Afterlife" un mix de canciones de eurodance y electrónica que han sido producidas una vez más con Team 33. Incluyen melodías pegadizas y dramáticas con el característico sonido ochentero de Luis Rodríguez y letras emotivas.

Desde pequeño, Raúl aka. Mode-One, se sintió atraído por la música electrónica. Tuvo la oportunidad de comprar su primer sintetizador, aproximadamente en 1986, y compuso sus primeras canciones de tecno pop que formarían parte de su primera banda "Omicrom". Más tarde, cambiaron a la música electrónica bajo el nombre de "Meid", influenciados por el tecno pop de Depeche Mode.

https://youtu.be/AvdkbDhw0gQ

Tras estos proyectos de banda, Mode-One comenzó su carrera en solitario y creando música bailable al estilo de los 80. Lanzó "Never Again", "Don't Say Goodbye" y "When The Moonlight Comes", que le llevaron hasta Charly Logic, el cual trabajaba en una emisora de radio y quería que compusiera más temas para la radio.

Unos meses después, empezó a trabajar con un sello independiente como socio y productor, desde el cual publicaron muchos lanzamientos en vinilo. En 2015, gracias a Xavi Tobaja, Mode-One conoció a Luis Rodríguez, y grabó una canción a dúo con la superestrella de los 80 Lian Ross llamada "Game Of Love".

En 2016, Mode-One lanza su primer álbum en solitario "Queen Of My Heart", un álbum muy potente con fuertes temas de los 80 producido por Luis Rodríguez y Philippe Escano en Team 33 Music.

Después del exitoso lanzamiento, un segundo álbum "Melodies Of Freedom" encontró su camino en el mercado y Mode-One se convirtió no sólo en una estrella en su género, sino también en uno de los compositores más buscados en la industria, escribió y compuso muchas canciones para grandes artistas como Lian Ross, Baccara, Patty Ryan, etc.

Mode-One

https://www.instagram.com/modeone_new_eurodisco/

https://modeone.bio.to/AFTERLIFE

https://team33.es/artists/mode-one/

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪