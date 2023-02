LITERATURA: A la venta el libro impreso “GUASDUALITO EN INTERVALOS” por autor Aljer “Chino” Ereù.-.

Articulo. Aljer “Chino” Ereù.-.

La honra sea para El Dios Eterno.

La historia de este libro se inició una tarde de diciembre en una conversación con el amigo Exer Fulco (+). Énfasis el suyo, fue su deseo de ver una obra mía dedicada a nuestro pueblo, y que sus palabras estuvieran estampadas en el prólogo. Fulco no pudo ver en vida el libro, desde el cielo lo estará observando, desde el cielo ya habrá leído su prefacio. Luego, el destino me presentó a Francisco Padilla Gilly, y fue para bien.

Animado y respaldado por este buen hombre continúe con el trabajo de recuperación histórica, investigando, publicando y archivando aspectos importantes de nuestro pasado lejano y cercano. Siguió el destino en su buen proceder, y me permitió conocer a Kiko Padilla Aponte. Ambos se animan y deciden recopilar parte de lo investigado en un libro. Y aquí está en forma tangible, dedicado con identidad y pertenencia a Guasdualito, a Periquera. Por esta razón, quiero agradecer además de los antes mencionados, a otras personas y a la instancia que a través de sus valiosos apoyos hicieron posible lograr el proyecto, mereciendo siempre mi gratitud, siendo ellos: Directiva del Hato La Miel, Arístides Moncada, Nayib Abunassar, Piero Hidalgo y Alex Guzmán.





En ese orden, expreso mi gratitud a Nehomar Herrera por su valiosa colaboración, a Marcos E. Hernández, Ana Cecilia Vega y Nayib por querer prologar el texto. Agradezco también a todos aquellos que a lo largo de este tiempo me han expresado sus ánimos y estima, lo que me ha motivado a seguir adelante, gracias Elubia, Rafael Lugo y Nena García. Igualmente gracias a los miembros de este grupo por dedicar parte de sus valiosos tiempos a leer las reseñas y a enriquecer con sus buenos comentarios lo publicado. Nuestro sincero deseo es que este documento sirva de referencia y cita para las actuales generaciones de niños, jóvenes y adultos en su afán de conocer más sobre su herencia histórica contemporánea, y ojalá en la proximidad del tiempo venga el apoyo de otros sectores para lograr otros proyectos importantes para la cultura del pensamiento en nuestro terruño. Me despido reafirmando lo siguiente:

Es mi pueblo quien escribe

yo solo presto mi mano,

lo de poeta fue el llano

a su antojo recio y libre.

La identidad hace que vibre

en mi pecho la querencia,

verdadera pertenencia

del sentir guasdualiteño,

motivándome el empeño

que la historia crea conciencia.

Aljer “Chino” Ereù.-.





Para adquirir el libro o contactar con su autor Aljer “Chino” Ereù

WhatsApp. +58 4247471285

#senderosdeapure13aniversario

2023: De Apure para el Mundo y del Mundo para Apure….

1er. Medio Digital Nativo de Apure…

20 de enero de 2010….

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela