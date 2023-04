EVENTO: Desfile Nacional Puertorriqueño anuncia la lista de homenajeados y su tema del 2023: Música, Cultura y Alegría.

Prensa. Espada PR.

La Junta Directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño (NPRDP, por sus siglas en inglés) anunció su primer listado de homenajeados para la 66ª celebración anual de la cultura, la historia y las contribuciones de Puerto Rico a nuestra sociedad global. Bajo el tema Música, Cultura y Alegría, la icónica parada marchará 35 cuadras por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York el domingo 11 de junio a partir de las 11 am, presentando lo mejor de la herencia y los logros puertorriqueños.





Música: El NPRDP rendirá homenaje a figuras legendarias de la música puertorriqueña, así como a los artistas de hoy que continúan dándole forma a la música y los géneros alrededor del mundo. La celebración de este año destacará las extraordinarias contribuciones que los puertorriqueños han hecho por medio de la música, creando y co-creando géneros como la Salsa, el Boogaloo, el Hip-Hop, Freestyle, la música House y otros.





Cultura: Desde su génesis, la celebración del Desfile ha tenido como objetivo preservar y promover la cultura y el patrimonio puertorriqueño. La celebración de este año destacará a distinguidos homenajeados cuyo trabajo ha enriquecido la cultura puertorriqueña contribuyendo a su evolución a través de las Bellas Artes, el Cine, la Literatura y la Gastronomía. Además, el Desfile rendirá homenaje a la cultura indígena de Puerto Rico siendo los taínos uno de los tres pilares culturales que comprenden la herencia e identidad puertorriqueña.

Alegría: Ya sea que residan en el archipiélago puertorriqueño o en la "patria extendida" (la diáspora), lospuertorriqueños somos conocidos por nuestro espíritu alegre, cálido, optimista y festivo. El desfile es una manifestación física de estas características, que dan a la celebración su sentido único de festividad. Los homenajeados incluirán Boricuas consumados y galardonados en una amplia variedad de disciplinas tales como el teatro, la comedia, la televisión y los deportes.





"La Junta de NPRDP seleccionó este tema porque estas palabras representan la esencia de la celebración de este año, y encapsulan los tributos y los homenajeados que reconoceremos durante el Desfile y los eventos relacionados", señaló Louis Maldonado Pérez, portavoz y ex Presidente de la Junta Directiva de NPRDP. "Invitamos a todos en nuestra comunidad a unirse a nosotros en la Quinta Avenida el 11 de junio, y esperamos que este tema inspire a todos los participantes mientras planifican sus diseños de carrozas y se presentaciones para una demostración festiva del orgullo y los logros boricuas".





Homenajeados reconocidos por su trayectoria

El NPRDP anunció un colectivo de figuras exitosas y brillantes como homenajeados por su trayectoria:





Chucho Avellanet – Cantante, comediante, actor y personalidad de televisión, cuya carrera ha abarcado más de cinco décadas. Reconocido internacionalmente por su talento como “crooner” y considerado una de las voces más importantes e icónicas de Puerto Rico. Ha jugado un papel crítico en la escena musical de Puerto Rico, su cuerpo de trabajo ha contribuido al gran cancionero puertorriqueño. Chucho continúa llenando salas de conciertos hasta el día de hoy tanto en Puerto Rico como en el exterior.





Josie de Guzmán – Actriz de teatro musical y cantante nominada en varias ocasiones al Premio Tony, tuvo el privilegio de ser seleccionada por el legendario Leonard Bernstein para interpretar el papel de "María" en la puesta en escena de West Side Story en Broadway en el 1980, por la que obtuvo su primera nominación al Tony. Participó en varios programas de televisión nacionales, incluyendo Deadline, The Cosby Show, Miami Vice, All My Children y muchos otros. Fuera del escenario, su trabajo filantrópico incluye colaboraciones con Broadway Cares, Equity Fights AIDS y Actor's Fund, que brinda apoyo y asistencia a aquellos en la industria del entretenimiento.

María Teresa "Tere" Marichal – Actriz, escritora, ventrílocua, dramaturga y personalidad de televisión cuyo programa de televisión "La Casa de María Chuzema" se transmitió por PBS en Puerto Rico durante 25 años, el mismo educó e impactó positivamente a toda una generación de niños a través del arte de contar cuentos culturales.





Jacobo Morales – Pionero de la cinematografía puertorriqueña y el primer cineasta de Puerto Rico en ser nominado para un Premio de la Academia. Es el director de cine más influyente en la historia de Puerto Rico. Actor, comediante, escritor y poeta, Morales también es filántropo, apoyando a varias organizaciones caritativas en Puerto Rico.





Antonio Martorell – Consumado pintor, artista gráfico, poeta, profesor escritor que recientemente recibió la Medalla Nacional de las Artes del presidente Biden. Martorell jugó un papel decisivo en la creación del “Hurricane Maria Memorial” en el Battery Park de la ciudad de Nueva York, llamado "Mi Grito Hacia el Mundo",cuyas imágenes rinden homenaje a aquellos que perdimos como resultado del huracán María.





Angel "Cucco" Peña – Compositor, director musical, arreglista y cantante cuyo cuerpo de trabajo abarca épocas y géneros musicales; desde colaboraciones con Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa hasta Marc Anthony, Ricky Martin, Olga Tañón y Daddy Yankee. Ganador de múltiples galardones entre ellos: GRAMMYS, EMMYS y ADDYS. Más recientemente, ha desempeñado un papel vital en la reactivación de la escena teatral musical de Puerto Rico como director musical de producciones a gran escala de "In the Heights" y "West Side Story" en San Juan.





Silverio Pérez – Músico, comediante, orador motivacional y personalidad de televisión. Miembro fundador del legendario grupo de nueva trova Haciendo Punto en Otro Son, y de Los Rayos Gamma cuya sátira política y buen humor continua llenando funciones teatrales desde los años 80 hasta el presente.





Ha publicado más de 10 libros, es conocido por su ingeniosa creatividad, humor contagioso y su espíritu aventurero lo cual lo han llevado a organizar varias excursiones a El Camino de Santiago, en España.





Otros homenajeados anunciados incluyen:

· Embajadora: Nilda María Comas – Escultora ganadora de múltiples premios

· Pionero: Omi Hopper – Chef, concursante en "Next Level Chef" e influencer en las redes sociales

· Atleta del Año: Alelí Medina – Primera Medallista de Oro de Para Surfing de la ISA (categoría de discapacidad visual)

· Embajador: Dr. Antonio Mignucci – Oceanógrafo biológico y técnico veterinario

· Pionero: Rebeca Nieves Huffman – Profesional e influencer en redes sociales

· Embajador: Dr. Ariel Orama – Galardonado cineasta, actor y psicólogo clínico

· Pionero: Ivelissa Rios – Chef, coach de vida e influencer en redes sociales

· Embajadora: Ada Torres Toro – Consumada periodista y novelista





Homenajeados póstumos

En febrero, la junta del Desfile anunció que la celebración de este año estará dedicada al municipio de Aguadilla, Puerto Rico. Estrechamente alineado con el reconocimiento de Aguadilla, el NPRDP anunció un tributo a la vida y la música del legendario compositor y músico puertorriqueño, Rafael Hernández Marín, quien nació y creció en Aguadilla y es considerado uno de los más grandes compositores puertorriqueños de todos los tiempos y uno de los compositores más prolíficos de América Latina. Otros homenajeados póstumos incluyen:

· Marisol Malaret – La primera ganadora de Miss Universo de Puerto Rico, empresaria, editora de revistas y presentadora de televisión

· Antonia Pantoja, PhD – educadora, trabajadora social, organizadora, autora prolífica y activista

· Tito Puente – percusionista, compositor y director de orquesta ganador del premio Grammy

· Tito Rodríguez – Legendario cantante y director de orquesta





Protección del medio ambiente y sostenibilidad

Cada año, el NPRDP crea conciencia sobre un tema o causa importante para la comunidad puertorriqueña. En 2023, el Desfile continuará trabajando para crear conciencia sobre la importancia de las prácticas sostenibles para proteger el medio ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico. Esto incluye sus hermosas costas, que han estado amenazadas no sólo por la erosión de las playas, sino también por la privatización; tanto es así que se prohíbe a los residentes locales disfrutar de ellas.





El Desfile Nacional Puertorriqueño marchará por la Quinta Avenida de Nueva York, en una de las celebraciones culturales más grandes de los Estados Unidos con una asistencia estimada de 1 millón de personas. El desfile se transmitirá por el Canal 7 de WABC en Nueva York a las 12 del mediodía y a su vez se transmitirá en el sitio web de la estación, abc7NY.com, y en las aplicaciones gratuitas de noticias y TV conectadas de la estación en Amazon FireTV, Android TV, Apple TV y Roku. Para obtener más información sobre el Desfile y un calendario completo de eventos, visite www.nprdpinc.org.





La Junta Directiva de NPRDP agradece a los siguientes patrocinadores y socios de medios por su apoyo para hacer posible esta celebración en 66vo aniversario: Corona, Manhattan Beer Distributors, Walt Disney Company y ABC7 New York, City University of New York, Liberty Coca-Cola, The Amazing Mets Foundation, Miranda Family Fund, Banco Popular, NBC4 y Telemundo47 en Nueva York, el Sistema Español de Radiodifusión y el Banco de Ponce.





Acerca del Desfile Nacional Puertorriqueño

Reconocido por ser la celebración más grande de Estados Unidos dedicada a honrar y promover la cultura y los logros de la comunidad puertorriqueña. El Desfile es una plataforma icónica para la preservación cultural y la construcción del legado colectivo que nació de la lucha de la comunidad puertorriqueña de la ciudad de Nueva York por la equidad, la inclusión y la validación en la década de 1950. Bajo su lema, Un Pueblo, Muchas Voces, el NPRDP promueve la cultura, las artes y la educación, con homenajes especiales a figuras históricas y temas claves para crear conciencia sobre temas y causas importantes para nuestra comunidad.

#noticias

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela🇻🇪