MÚSICA: Tiff Randol estrena “The Road is Uncertain”, primer sencillo del EP “Isolation”.

Prensa. Roberto Palmitesta.

Tiff Randol es una compositora, escritora, vocalista, productora e intérprete con experiencia en géneros como el jazz, la música clásica y el teatro. Comenzó en una banda de punk de Nueva York y pasó a escribir y producir música folk, electrónica, pop y bandas sonoras para cine, y televisión. Sus composiciones han aparecido en varias películas y series de streaming, entre ellas Arrow, Flash, Masters of Sex, Ray Donovan, Work In Progress, The Fosters, Royal Pains y The Lying Game; al igual que para comerciales de reconocidas marcas como Barnes & Noble, Calvin Klein. y Gucci.

Pronto lanzará un EP titulado Isolation, cuyo primer sencillo promocional ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales; se titula The Road Is Uncertain (El camino es incierto), el cual es descrito por su autora como una pieza poderosa e introspectiva, inspirada en sus caminatas diarias, por el mismo sendero de montaña durante la pandemia. Una sensación de ensueño, creada por un lecho de texturas analógicas se complementa maravillosamente con las inquietantes interpretaciones de Ro Rowan en el violonchelo y de Lauren Conklin en el violín. Juntos guían al oyente por ese camino incierto, lleno de idas y venidas emocionales.

The Road Is Uncertain se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tMkdT8YClJo

En relación a cómo describiría la dirección musical que aborda en el EP Isolation, Randol explica: “Durante parte del tiempo de inactividad de la pandemia, construí mi primer bastidor modular, que se convirtió en la base de la dirección musical del EP. La fusión de síntesis modular y capas vocales con elementos orquestales creó para mí esta experiencia hipnótica. Tenía muchas ganas de capturar este momento en el que se sentía como si todos estuviéramos atrapados en un sueño interminable, así que a veces traté de dar la sensación de que el tiempo se deforma antes de pasar a momentos de fantasía o tensión”.

Vale recordar que Tiff Randol escribió el tema musical "To Feel Alive" para la exitosa película “Percy Jackson: Sea of Monsters”, protagonizada por Logan Lerman. Radicada actualmente en Los Ángeles, sus premios incluyen el de Mejor Compositora por el tema "Up and Coming" para el Salón de la Fama de Compositores, y es ganadora de Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Long Island por componer el cortometraje "Meg's Song". Fue seleccionada recientemente para unirse al Programa de Mentores de Los Ángeles de la Sociedad de Compositores y Letristas para 2022-23.

El single The Road is Uncertain fue compuesto, producido e interpretado por Tiff Randol, con la participación especial de Ro Rowan en violonchelo y Lauren Conklin en violín. Fue mezclado por Morgan Fator y Masterizado por Nathan James en Vault Mastering. El arte de la portada y la fotografía fueron realizados por Interiorstate. El EP Isolation que pronto saldrá al mercado es una desviación experimental del trabajo anterior que utiliza sintetizadores modulares, elementos orquestales y texturas vocales para crear un reflejo inquietante y cinematográfico de su experiencia durante la pandemia.

Tiff tuvo como invitada en el violín nada menos que a Lauren Conklin, muy conocida en Venezuela por sus colaboraciones con el maestro Eddy Marcano y por su versión del “Alma Llanera”, así como por su interés en la música tradicional venezolana. Randol comenta que trabajar con Lauren en este primer sencillo “fue un sueño hecho realidad. Su actuación elevó este EP a un plano completamente nuevo y me siento increíblemente afortunado de haber trabajado con ella. Los inquietantes armónicos y melodías entretejidas de Lauren en The Road is Uncertain, capturan la sensación introspectiva que nos lleva por ese camino sinuoso.”





Para mayor información y conocer más sobre la obra de Tiff Randol visita:

http://www.tiffrandol.com/

https://orcd.co/ejavl7v

@tiffrandol

