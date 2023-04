MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL: 23 estudiantes participaron en el primer “Meme Contest”.

En mayo se darán a conocer los detalles del próximo concurso de memes, que se llevará a cabo en el contexto del MNMF 2023.

Prensa. Tremamunno Productions.

En su permanente búsqueda de nuevos medios y formatos para la producción creativa, la XVI edición del Miami New Media Festival sirvió de contexto para la realización del primer concurso de memes de la Fundación Arts Connections, el “Meme Contest 2022”. Un evento en el que participaron 26 memes realizados por 23 estudiantes de la escuela pública Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts de Miami, bajo el tema curatorial de esta edición: “Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia”.

Se trata de una nueva sección del festival internacional de nuevos medios con sede en Miami, que intenta involucrar a los jóvenes y estudiantes de secundaria de la ciudad. Su coordinadora, la museóloga Milagros González, informó que de los 26 memes participantes fueron seleccionados tres, de acuerdo con “la atinencia del tema, la originalidad, la creatividad y el impacto cómico”. Así el primer lugar fue para KerrineSL, el segundo para CamilaT y el tercero para CaleighF.

Los proyectos de arte presentados al primer “Meme Contest” del Miami New Media Festival, “nos recuerdan cuán importantes son la educación y la comunidad para abrazar la paz. Los niños fueron más allá de la idea del civismo vs la violencia, desarrollando el tema curatorial con gran creatividad y originalidad, para mostrarnos la potencia de los memes como nuevo medio de comunicación”, indicó Milagro González.

Asimismo, explicó que la exhibición del “Meme Contest 2022” se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo en la nueva galería de la Fundación Arts Connection, gestionada en alianza con IDArtLab de Miami, en el marco de la exposición “Wonders”.

La también coordinadora del Miami New Media Festival aprovechó la ocasión para informar que ya se iniciaron los preparativos para el “Meme Contest 2023”, que promete involucrar nuevas instituciones educativas y por ende un número mayor de jóvenes. El tema y la modalidad de participación se dará a conocer a través de las redes del festival el próximo mes de mayo.

Sobre Arts Connection. Es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade, creada por la artista venezolana Andreina Fuentes Angarita, que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana. Para más información visitar la web: http://www.artsconnectionfoundation.org/





