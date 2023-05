MOTOCICLISMO: Michael Berti arrasó con todos los trofeos en Queensland.

Prensa. Octavio Estrada ( Octanopedia / @octano66 )

El motociclista venezolano Michael Berti completó un fin de semana casi perfecto en la segunda fecha del Campeonato Australiano de Motos Clásicas que se desarrolló el 20 y 22 de mayo en el trazado Morgan Park Raceway, en la provincia de Queensland, tras imponerse en las cuatro baterías de la clase Periodo 5 750cc de 1973 a 1982 y arribar como escolta en otras tantas series de la división Fórmula 4 BEARS.

En el evento denominado Masters of Morgan Park, Michael Berti llevó a la victoria en su categoría en cuatro ocasiones a la máquina identificada con el número 711, conquistas que le permiten ampliar la ventaja en la clasificación general de la división Periodo 5 para motos hasta 750cc, construidas entre 1973 y 1982. En las baterías o series cortas de 6-7 vueltas cada una, el caraqueño se ubicó siempre entre los cinco primeros en los pelotones de salida de hasta 15 motos, superando a su principal rival en su clase, Mitchell Mulligan, a los mandos de otra Ducati.

Berti también hizo su estreno en la clase BEARS (acrónimo de British, European, American Racing Series), modalidad que no incluye la participación de máquinas fabricadas en Japón y cuyo reglamento permite modificaciones que no cuenta su Ducati TT2, aunque de igual manera consiguió escoltar en la doble ronda dominical a Matthew Edwards, a los mandos de una Laverda de 1000cc, podio que completó Marc Balestro en un Triumph Bonneville 865cc, largada que contó hasta con 25 participantes.

“Fue un fin de semana muy productivo y del que retorné a casa con 9 trofeos, aunque el último no lo pude recoger al haber emprendido el regreso a casa - relató Michael Berti - La pista Morgan Park, a pesar de ser corta, tiene secciones muy interesantes y las bajas temperaturas a lo largo del fin de semana obligaban a tener una cuidado adicional para no terminar en el piso y no queríamos ni dañarle la moto a su dueño ni tampoco lastimarnos. La pista me gustó aunque se me hizo difícil adaptarme, se me atragantó en los dos primeros días donde esperaba ir más rápido, un trazado complicado, truculento: había un sector donde el asfalto se encontraba frío debido a la sombra de los árboles y otra parte de curvas rápidas donde la temperatura era mayor y si te equivocabas en la primera, luego no podías hacer bien las siguientes curvas; también había dos curvas de sexta metidos en el carenado que no permiten distracciones y para mi sorpresa, tuvimos más dificultad en la parte lenta que en la rápida. Trabajamos bastante junto a mi equipo para mejorar la moto y el domingo lo conseguimos, al rebajar los tiempos y lo hice cuando ya los cauchos tenían encima unos 200 kilómetros de rodaje después de las prácticas del viernes, las clasificaciones y las carreras del sábado y domingo. Acampamos en el circuito, dormimos en el carro y en las mañanas amanecía todo congelado, con escarcha por todos lados”.

Con la sencillez y franqueza que lo han caracterizado en casi 30 años como piloto de carreras en distintas modalidades del motociclismo deportivo, Michael Berti relató que en esta oportunidad la competencia en su categoría para motores de tres cuartos de litro no encontró el mismo nivel competitivo que hubo en la fecha de apertura disputada en febrero en Sydney Motorsport Park, al sur de Australia, por lo que su mayor reto fue el tratar de mejorar los cronos en el dibujo de 2967 metros, jornadas en las que la temperatura pasaba de los -3 grados al amanecer, a cerca de 20 al mediodía, con todos los retos que ello conlleva para poner la moto a punto y así alcanzar la mejor adherencia sobre el asfalto.

El centauro caraqueño al manillar de una Ducati TT2 750cc del año 1982 perteneciente al equipo Bob Garner Racing, se mostraba algo inconforme con su rendimiento durante la jornada sabatina al no poder registrar los tiempos que tenía fijado, pero gracias a los ajustes que le dieron a su montura pudo mejorar de manera constante a lo largo de cada una de las baterías e incluso consiguió marcar su mejor vuelta del fin de semana en las últimas carreras, cuando la pareja de cauchos que montó ya tenía más de 60 vueltas sobre el frío trazado de casi 3 kilómetros de longitud.





Al concluir la jornada dominical y después de haberse efectuado las premiaciones en cada una de las clases, Michael Berti recibió un trofeo adicional denominado Genius of Morgan Park al haber sido el centauro que sumó la mayor cantidad de puntos a lo largo del fin de semana en el trazado ubicado en la región de Queensland, aunque el piloto no estuvo presente para recoger el reconocimiento porque ya había emprendido el camino a su casa en Byron Bay, viaje de ida y vuelta que tuvo como conductor del vehículo a su hija Daniela de 16 años, quien está acumulando horas para acceder a su licencia principal de manejo que por ley recién podrá recibir cuando cumpla 20 años, después de haber superado distintas etapas de formación al volante.

