José Agustín Sánchez es el primer venezolano en realizar una expedición artística en la Antártida

El compositor, pianista y director de orquestas, José Agustín Sánchez, vuelve a hacer historia, esta vez al convertirse en el primer venezolano y en el primer artista en el mundo, en realizar una expedición artística y científica a la Antártida. El joven tachirense realizó cerca de 20 ofrendas musicales con su piano eléctrico alimentado mediante un innovador sistema de energía solar, en escenarios muy remotos, donde nunca antes el arte había tenido contacto con la naturaleza, como la cima de montañas inexploradas y glaciares, icebergs flotantes, cuevas de hielo, lagunas congeladas y bases científicas. Esta aventura arrojará como resultado una nueva obra sinfónica y posibles producciones discográficas.

“Nunca jamás un artista, en mi caso, un pianista y compositor, había imaginado subir un piano a la superficie de un iceberg recién desprendido del glaciar antártico, para una ejecución dedicada al planeta. Un escenario natural flotante creado por el mismo continente para recibir nuestra Ofrenda Musical como humanidad, permitiéndonos, vincular con la naturaleza mediante la música”, explicó José Agustín Sánchez.

Esta expedición generó varios proyectos musicales y audiovisuales en los cuales el compositor se encuentra trabajando: “los memes antárticos se transformarán en la primera obra para orquesta inspirada y escrita en el Continente Antártico, durante una expedición. Esta nueva composición hablará sobre ese mensaje que me dejó la Antártida, mis vivencias, la importancia del silencio y la apreciación de la vida por medio de la contemplación. Además, tengo en mente grabar varias producciones discográficas que recogen algunas sonoridades de la Antártida, como el sonido de los glaciales, del viento, del hielo, de la fauna y del agua en movimiento, cuyo resultado será algo único y terapéutico para la audiencia que quiera conectarse con la pureza de este continente enigmático”.

Influencer Antártico:

El venezolano tuvo como acompañantes de la expedición (realizada en un velero) a otros 10 tripulantes provenientes de África, América, Asia y Europa. Gracias a esta aventura se convirtió en un eminente influencer de la red social TikTok, con más de 113 mil seguidores y con videos que juntos suman más de 30 millones de reproducciones en dicha red. Inclusive, sus publicaciones lograron que el hashtag #Antartida se posicionara por varios días en el segundo lugar del trending.

La Antártida ya había sido sede del arte, a mediados de los años 80 la banda chilena Los Habibis estuvo en una base científica grabando unos videoclips; en 2013 la agrupación Metallica ofreció un concierto de rock en un domo, como parte de la estrategia de lanzamiento de una bebida gaseosa. En 2016, el compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi se presentó sobre una estructura flotante como parte de una campaña ecológica de Greenpeace. Pero, lo que diferencia estos antecedentes del trabajo del venezolano, es que su obra se basa en toda una expedición de 5 semanas, que llegó a lugares inexplorados y lejos de los escenarios ya explorados, con un contexto artístico, científico y espiritual mucho más complejo y que deja un legado a la humanidad.

“Durante cada ofrenda musical me vinculé con la naturaleza de manera impresionante y sublime. Las armonías de mis composiciones, que fui desarrollando mientras navegábamos, me permitieron interactuar con un silencio nunca antes experimentado en otro lugar del planeta. Utilizaba las horas de la tarde y la noche, donde el clima no nos permitía salir del velero, para componer las obras que fueron interpretadas. La música hizo que las ballenas aparecieran, cantando con el chofar (cuerno) y el piano. También tuvimos contacto con los pingüinos en diversas colonias que se acercaban al lugar de las ofrendas musicales para escuchar, y fue impresionante ver como una foca leopardo danzó en espiral mientras la música sonaba sobre el hielo”, agregó.

Expedición riesgosa:

Tocar piano en la Antártida sin guantes requiere una preparación especial, dadas las temperaturas de -20 C lo que hacen que las manos se congelen rápidamente, facilitando lesiones severas en tendones, huesos y ligamentos. El venezolano se entrenó con el método del holandés Win Hoff que combina ejercicios de meditación e inmersión en aguas congeladas para soportar el ambiente gélido. Vale resaltar que la expedición en general fue muy riesgosa, además del clima de frío extremo, están las fuertes corrientes marítimas, muy traicioneras, las olas de hasta siete metros de altura, el mar congelado, los icebergs afilados poco visibles, el campo magnético polar y muchas otras variantes impredecibles.

¿Por qué científica?

Además de generar contenido artístico inédito, la expedición también buscó registrar la forma en como la música incide en los ecosistemas y su fauna, midiendo sus reacciones. A José Agustín Sánchez también se le conoce como “JAS, el Alquimista Sónico”, por su estudio de cómo las vibraciones generan cambios en diversos espacios, comportamientos, estados psíquicos y emocionales. En esta expedición llegó a estudiar cómo respondieron diversas especies de fauna a las tonalidades y armonías de su piano, con efectos muy positivos, algo similar a lo que ya había hecho con sus “desinfecciones musicales” y “vacunas musicales” durante la pandemia en Venezuela las cuales lograron ingresar a decenas de hospitales de COVID-19 durante el confinamiento.

¿Cuándo comenzó la expedición?

El compositor, orgullo de San Cristóbal y de Carora, tuvo un recorrido secuencial muy conceptual e interesante. Todo comenzó en 2022 tras su visita al Tepuy Roraima, donde al estar en contacto con las aguas más puras del planeta, decidió que tenía que ir a la mayor reserva de agua dulce del mundo; pero para ello, primero tenía que cruzar la principal arteria fluvial: el Amazonas, por lo que recorrió todo Brasil, hasta llegar al punto donde el agua tiene mayor potencia: las Cataratas del Iguazú, allí es donde cierra un recorrido terrestre por toda Sudamérica hasta llegar al fin del mundo, la tierra de fuego en Ushuaia, para luego cruzar el canal de Drake y conquistar su misión en la Antártida.

