Boletín con titulares #30 de competencia deportivas de fin de sema por Octavio Estrada.

Prensa.

Octanopedia/@octano66 Boletín #30

*MOTOCICLISTAS VENEZOLANOS DESTACAN EN TRAZADOS INTERNACIONALES*

- En el primer fin de semana de diciembre se registró la participación de varios centauros venezolanos en pistas de Estados Unidos y Centroamérica, trío compuesto por Anthony Rodríguez, Armando José Ferrer y Roberto Pietri Jr, quienes alcanzaron muy buenos resultados en sus respectivas modalidades.

- El motocrossista Anthony “A-Rod” Rodríguez tomó parte en la primera fecha del Arenacross AMA celebrado en Ohio y alcanzó el tercer lugar en la máxima categoría al manillar de una Yamaha. El mirandino venía de participar una semana antes en Melbourne, Australia, en la tercera y última fecha del Mundial de Supercross, cita en la que no tuvo fortuna y quedó relegado en la clasificación.

- En el trazado de Homestead, en Florida, se disputó la primera fecha del campeonato de velocidad ASRA y el varguense Armando Ferrer Jr se apoderó del segundo lugar en la categoría principal para motos de 1000cc (Unlimited GTO Expertos), intensa carrera a 16 vueltas en la que fue aventajado por apenas 2 segundos por el especialista local Max Angles.

- Por su parte, el experimentado Robertino Pietri volvió a enfundarse el traje de cuero para tomar parte en la clausura del campeonato costarricense de motovelocidad efectuado en el trazado La Guásima, a las afueras de San José. El hoy comentarista de MotoGP para América Latina en la señal de ESPN culminó en la sexta colocación, fin de semana que tuvo que contó con varios pilotos invitados y donde brilló el colombiano Stefano Mesa, ganador tanto en Superbike 1000cc, Supersport 600cc y Supermotard.

*LA FIA ANTICIPA QUE LOS MOTORES DE F1 PARA 2026 CONTARÁN CON AUMENTO EN LA POTENCIA ELÉCTRICA Y REDUCCIÓN EN COMBUSTIÓN*

- La Federación Internacional de Automovilismo junto a los especialistas encabezados por Nicholas Tombazis, trabajan en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026, confirmaron que el desarrollo de las unidades de potencia, la intención es aumentar en casi el 100% el rendimiento en la parte eléctrica llevándola al equivalente de unos 450 HP, mientras habrá una reducción en el de combustión interna, planteándose un reparto de un 50 y 50 para cada parte de la unidad motriz. De igual manera, también se trabaja en la reducción de peso y en las dimensiones del monoplaza, así como en el ancho de los cauchos, llevándolos de 18” a 16”.

*EFEMÉRIDES (13 de diciembre)*

- (1918) Nace en Estados Unidos Bill Vukovich, doble vencedor de las 500 Millas de Indianápolis en 1953 y 1954, mientras en 1955 se encaminaba hacia su tercera conquista consecutiva pero un terrible accidente acabó con su vida. Conocido como “El Ruso Loco”, gracias a sus dos conquistas en Indy 500, Vukovich aparece en los libros de la F1 como doble vencedor en la máxima categoría porque entonces la legendaria carrera en el óvalo de Indiana formaba parte del calendario de la F1.

- (1939) En Toronto, Canadá, nace Michael Duff, motociclista que logró adjudicarse el subcampeonato mundial de velocidad en la clase 250cc en la temporada 1965 al manillar de una Yamaha, luego de finalizar tercero en 350cc en 1964 sobre una AJS. Vencedor de 3 grandes premios en su trayectoria, años después de su retiro de las pistas, Mike pasó a convertirse en la señora Michelle Duff, siendo el primer y único caso registrado de cambio de género en la historia del motomundial. Desde 2007 integra el Salón de la Fama del Motociclismo Canadiense.

- (1999) En una fría jornada de entrenamientos privados en el circuito español de Jerez de la Frontera, el equipo italiano Minardi de F1 hace debutar al jovencito de 18 años Fernando Alonso, flamante campeón de la Fórmula Nissan 2.0 que fue creada en España un año antes por el periodista catalán Jaime Alguersuari. En pocas vueltas, el prospecto asturiano marca tiempos excepcionales y cuando regresa a los pits, el mismo Giancarlo Minardi le indica que no debe forzar la máquina a lo que Alonso le responde: “Pero si es que no me he exigido, todavía hay margen para mejorar”… Un fenómeno ha llegado a la F1.