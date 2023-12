Operación 'Un Sorriso per Natale': solidaridad italiana brilla en todo el territorio venezolano.

El pasado viernes 8 de diciembre, en las instalaciones de la Iglesia Nuestra Señora de Pompei en Caracas, se llevó a cabo con éxito la inauguración de la operación "Un Sorriso per Natale". Esta iniciativa, que ha alcanzado su segunda edición consecutiva, beneficia a los italianos e italo-venezolanos que se encuentran inscritos en los listados de asistidos del Consulado de Italia, la Fundación Madonna di Pompei, la Asociación Regional Siciliana (ARS) y el Comité Italiano de Asistencia (COMITAS), abarcando todo el extenso territorio nacional. Bajo la organización del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) y respaldado por la Embajada de Italia y el Consulado General de Italia en Venezuela, emerge la iniciativa "Un Sorriso per Natale". Esta loable acción, que cuenta con el valioso patrocinio de Dr. Construcción C.A., busca, a través del auspicio del Comités de los italianos en Caracas, Oriente y Occidente, en colaboración con los Viceconsulados y Centros Italianos Venezolanos, llevar un mensaje de afecto y solidaridad a aquellos que atraviesan momentos de adversidad en estas fechas tan emblemáticas. El emotivo acto de distribución de pasta italiana y panettone tiene como objetivo principal iluminar con destellos de alegría y familiaridad los días de aquellos que se encuentran atravesando circunstancias difíciles. Este gesto, más allá de la entrega de provisiones, busca ser un faro de esperanza en medio de tiempos desafiantes para la comunidad italo-venezolana. Encuentro de solidaridad: vínculos claves en el Sistema Paese Esta convocatoria contó con la presencia de figuras claves en la relación del Sistema Paese. Entre los participantes se encontraban el Encargado de Negocios de Italia en Venezuela, el Dr. Giovanni Umberto De Vito; el Cónsul General de Italia, Nicola Occhipinti. Asimismo, se sumaron al encuentro el Consejero General de los Italianos en el Exterior, el Ingeniero Antonio Iachini; el presidente del COMITES, Carlos Villino y la presidenta de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT), Lidia Bruttini. El anfitrión de esta cita tan significativa fue el Padre Gustavo Lozano, rector del Colegio Nuestra Señora de Pompei y presidente de la Misión San Carlos Scalabrinianos. El evento de solidaridad, llevado a cabo en la Iglesia Nuestra Señora de Pompei, trascendió de la simple distribución de alimentos al llevarse a cabo en un sitio de gran significado: la sede de los Misioneros de San Carlos, conocidos como scalabrinianos, una congregación católica fundada en 1887 para ayudar a los inmigrantes. Esta colaboración representó una alianza entre entidades comprometidas con el bienestar de quienes más lo necesitan. El Padre Gustavo Lozano, resaltó la importancia de respaldar la identidad cultural de los migrantes italianos y sostener obras esenciales como el colegio, fundamentales para mantener viva su herencia y arraigo en tierras lejanas. Este compromiso se erige como un faro de apoyo continuo para aquellos que encuentran en estas instituciones un refugio vital. Fortaleciendo lazos ítalo-venezolanos El Encargado de Negocios de Italia en Venezuela el Dr. Giovanni Umberto De Vito expresó su gratitud al Ingeniero Iachini, consejero general de los italianos en el exterior, por la extraordinaria iniciativa que les brindó la oportunidad de participar en su primera aparición pública en Venezuela. En un ambiente tan significativo como una institución religiosa, De Vito reconoció la destacada labor del rector del Colegio Nuestra Señora de Pompei, resaltando la importancia fundamental de la formación y educación de los jóvenes. En su intervención, De Vito destacó la importancia de respaldar un gesto solidario, enfatizando que esta asistencia está dirigida tanto a italianos como ítalo-venezolanos que enfrentan dificultades. Enfatizó que este acto de solidaridad no debe limitarse a la época navideña, sino que debe ser un compromiso continuo a lo largo del año. De Vito afirmó su convicción de que las instituciones italianas trabajan en conjunto para brindar la mejor asistencia posible en nombre de la amistad y el trabajo colaborativo. El Cónsul General de Italia en Venezuela, Nicola Occhipinti resaltó la generosa iniciativa del ingeniero Antonio Iachini, consejero del CGIE en Venezuela, quien ha impulsado esta acción con un afecto palpable hacia los italianos no solo en Caracas, sino en todo el país, incluyendo áreas como Maracaibo y el interior. Occhipinti detalló que, a partir del 17 de diciembre, el CGIE junto al COMITES llevarán a cabo la distribución del regalo navideño para el resto de los italianos en la lista de asistidos del Consulado. Con un gesto de gratitud, envió un cariñoso abrazo a la Cavaliere Vincenza Ferrari, una figura filantrópica que ha dedicado su vida a ayudar a los italianos nacidos en Italia pero que han perdido su nacionalidad, enfrentando desafíos legales como extranjeros a pesar de hablar italiano y mantener su arraigo con Italia. Subrayó la dificultad que enfrentan estas personas en un limbo legal, reconociendo la labor benéfica de figuras como Ferrari, quien presidió el Comité Italiano de Asistencia (COMITAS) para asistir a aquellos en situaciones similares. Mensajes de esperanza desde Caracas Durante la entrega inaugural del primer panettone en Caracas, el Consejero General de los Italianos en el Exterior, Antonio Iachini, reconoció la importancia de la colaboración entre las comunidades italiana y venezolana. Expresó gratitud hacia los 36 consejeros de Caracas, Oriente y Occidente por su compromiso y dedicación para garantizar el bienestar y reconocimiento que cada individuo merece. También extendió su agradecimiento al ex embajador Placido Vigo, quien desempeñó un papel fundamental en la unión del grupo de consejeros, que hoy, se encuentran reunidos frente al actual encargado de negocios, Giovanni Umberto De Vito, como un grupo cohesionado y preparado para afrontar las realidades que enfrentan. Se compromete a ser un embajador incansable de buena voluntad y concluye con un mensaje esperanzador de unidad y apoyo: "No están solos, estamos aquí trabajando juntos hacia un futuro mejor". Carlos Villino, presidente del COMITES Caracas, subrayó la importancia de respaldar esta valiosa iniciativa como representantes de esta institución. Expresó su profunda satisfacción por la inclusión este año de las 30 personas del Comité Italiano de Asistencia (COMITAS). Además, solicitó un cálido reconocimiento para la señora Ferrari, ex presidenta del COMITAS, y para el diácono Julián Rapa, junto a Sandra Canto, de la Fundación Madonna Di Pompei. Siguiendo las palabras del consejero Antonio Iachini, enfatizó el compromiso de explorar cómo continuar brindando apoyo en tiempos económicos desafiantes. A pesar de las dificultades, reafirmó el compromiso en mejorar la calidad de vida de aquellos que reciben asistencia.