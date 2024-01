COLUMNA: MI HERMANA GLORIA: El cristal de la dulzura de mi vida por Ramón Ojeda.

AUTOR: Ramón de Jesús Ojeda Crusate.

Enero 4-del año 1954, nació en ELORZA, mi hermana mayor Gloria Maria Buitriago Crusate...Por eso,hoy está de fiesta el cielo,al cumplir mi hermana 70 añitos...El poderío del aura de su existencia dejó mi vida empapado para siempre con su cariño,hasta el punto de quererla como una madre. Ella se marchó en plena flor de la dulzura...





Tan solo estuvo con nosotros 38 años y su actitud, para mí,fue demasiado esplendorosa, abrió su corazón para poder interpretar cada una de las ansiedades y dificultades en mi adolescencia....tambien fue capaz de sosegar esos ímpetus de juventud rebeldes, en los momentos precisos...por eso guardaré siempre en mi alma sus orientaciones que me enseñaron a hojear en momentos precisos el libro de la vida... Dios le dió paciencia para encausar mi genio ardiente de guerrero combativo...





Ante los conflictos y contrariedades fue mi guía familiar en la toma de decisiones para enfrentar con propósitos firmes cada circunstancia y así bajo su protección fuí aprendiendo a despejar los panoramas de la vida.... Su pulcritud espiritual es el cristal de dulzura que determinan muchas de mis acciones humana...Ella es mi norte a seguir que no debo defraudar porque evolucionamos o cambiamos sobre destinos fijados en un momento determinado como camino...Nunca crean que es fácil olvidar un proceso de formación apegado a los sentimientos...





Hoy hasta el arpa donde cantamos alegre por la vida,muestra en su ausencia, arpegios de tristeza...mis pupilas asoman lágrimas de nostalgia, porque ya No estás para cantarte en tu onomástico...cada cumpleaño despierta tu presencia hermosa de los recuerdos...Hoy amanecieron tocando el ventanal de mis sentimientos,los mismos que ayudaste a cuidar percibiendo que eran sensibles...





Luego hasta el tañío de la brisa me conversa de tu ausencia...yo haré un salmo de Bendiciones para guardarte más y más dentro de mi...Clamo al cielo y pido con misericordia al Señor la mantenga durmiendo en sus brazos hasta que también me valla a tu lado y la despertaré con poesías para contarle en versos el nectario de mi espíritu... Quiero sentir la calma de tus ojos amorosos y escuchar con placer la palabra precisa que espero...





Franco cómo la luz del día, recibe hermana querida, los crisoles, aromas y armonías, desde estos campos en dónde aun me mantengo en vida, sintiendo la estrella de tu alma palpitando a mi alrededor porque el espíritu tiene potencia infinita....Dentro del universo del Señor todo es posible,espero volver a verte hermanita mía y me sigas sirviendo de guía hasta el Lugar Santo donde seguro estoy te encuentras... Mientras tanto,Feliz cumpleaños, hermana Gloria! Como ves,No he podido pasar la página y volví a lastimarme,lloro,lloro,pero no te preocupes, todavía tengo lágrimas para recordarte....Felicidades hermanita!!!!