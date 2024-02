INICIO PERFECTO DE MICHAEL BERTI EN AUSTRALIA

Prensa. Octavio Estrada Octanopedia/@octano66





Al manillar de máquinas Ducati preparadas en la localidad de Byron Bay por los especialistas Bob Gardner y Jim Knight, Michael Berti no solo volvió a ejercer su dominio en las divisiones de 750 y 1000cc, sino que además se impuso en su estreno en la cilindrada del medio litro, para contabilizar hasta nueve conquistas en igual número de largadas, en el evento que contó con la participación de 170 pilotos divididos en las distintas categorías de las motos clásicas australianas.





Michael Berti volvió a confirmar su condición de ser el hombre a batir en las carreras clásicas australianas, cita que contó con la participación del bicampeón mundial de Superbikes, el local Troy Corser, quien coincidió con el venezolano en una de las series, si bien en la prueba dominical no tuvo una buena salida y se vio involucrado en una colisión múltiple en la primera curva donde uno de los accidentados quedó inconsciente y fue trasladado al hospital.





“En este evento faltó gente que son muy rápidos que me habrían puesto las cosas más difíciles o incluso haberme superado en la categoría grande, la 1300 - comentó Michael Berti - Estoy manejando las distintas motos con bastante ‘oído’, porque la 500cc es mucho más lenta que las otras dos y hay que llevarla como un 125cc. Los tiempos que hice fueron más o menos iguales que los que hice el evento pasado, pero estoy forzando menos. Claro que al tener que manejar tres motos diferentes uno debe ser mucho más cauto para no cometer errores, son máquinas que tienen distinto comportamiento y al subirme y bajarme de cada una de ellas, es sencillo fallar en alguna referencia. Hay que tomárselo con calma y sobre todo evitar las caídas. El sábado en la 500cc me costó ganar un poco más porque tuve a mi principal rival a solo 3 segundos, un piloto con mucha experiencia que tiene corriendo esa moto”.





Durante el fin de semana en Eastern Creek, el caraqueño llegó a completar un centenar de vueltas al trazado de 3.9 kilómetros de extensión, al recorrer 60 el sábado y otras 40 el domingo, distribuidas en las sesiones de prácticas, clasificación y carreras. Las carreras para motos clásicas se desarrollan en mangas cortas de 5 vueltas (unos 20 kilómetros) y como asegura el mismo Michael Berti, tiene tiempo de tomarse un pequeño descanso entre batería y batería al no ser consecutivas.





“A pesar de competir en tres categorías diferentes, tengo oportunidad de descansar al menos 10 minutos antes de subirme a la otra moto - afirma Berti - y en otras hay hasta un poco más de receso. El domingo con la 500cc, mi principal rival no participó al acompañar al hospital a un piloto que se accidentó, por lo que manejé mucho más relajado, y esto me permitió probar otras líneas de carrera y así conseguí mejorar los tiempos y marcar mi vuelta más rápida, claro que tampoco teníamos cauchos nuevos para forzar más de lo necesario. En la 1000cc tuve peleas interesantes con otros pilotos que iban con motos más modernas y rápidas, porque allí corremos varias clases mezcladas. Siento que voy recuperando la confianza, sobre todo con la rueda de adelante. Los dueños de las motos que corro están contentos, yo mismo lo estoy con los progresos que vamos obteniendo. Muchas personas vinieron a felicitarnos por el trabajo que estamos haciendo, pero lo importante es que disfrutamos y la pasamos realmente bien”.





La próxima presentación de Michael Berti en pistas australianas la cumplirá nuevamente en Eastern Creek, en un evento nocturno en el que las motos clásicas están invitadas como categoría soporte dentro del programa del campeonato profesional de Superbikes australiano. En esa carrera participará exclusivamente con la Ducati de la cilindrada mayor 1000cc, hecho que le permitirá poder concentrarse exclusivamente en el comportamiento de esa máquina, algo que no puede hacer cuando tiene que manejar la 500 y la 750cc.