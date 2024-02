Lorena Godoy presenta el libro “The Nine” Los Nueve Códigos de Luz

· Luego de la publicación de “Las Llaves del Amor y la Felicidad” (2021), la autora venezolana presenta esta segunda obra, como un aporte en la búsqueda de la felicidad, bienestar, equilibrio, evolución y la ascensión del ser.









· Códigos de Luz son pequeños espacios de energía que contienen información relacionada con fuerzas del universo, inconmensurablemente poderosas, que nos dan vida a nosotros y al resto de la creación. Estos códigos son la vida expresándose a sí misma. La energía es información. Y nosotros somos energía”, así lo afirma Lorena Godoy en esta interesante edición titulada “The Nine. Los 9 Códigos de luz para promover el bienestar, la felicidad y la ascensión”, su segundo libro.

The Nine, el nuevo trabajo de Lorena Godoy, es sin duda una herramienta de vida, pues los 9 Códigos de Luz, revelados a la autora en forma de dibujos, son símbolos con un gran poder cuántico, cargados con una tecnología energética/espiritual muy avanzada. La aplicación de los Códigos de Luz es infinita. En el libro, se detalla el significado y uso de cada uno, siempre apuntando a la búsqueda esencial de bienestar, equilibrio, energía y felicidad, conceptos tan anhelados por el ser humano, desde tiempos milenarios. El proceso de revelación, ilustración y escritura de esta obra va precedido de una larga formación de la autora en la disciplina de la meditación, avalado por el Chopra Center for Wellbeing; así como de su participación en charlas, cursos y eventos, en los cuales comparte su conocimiento como coach ontológico, contribuyendo a la transformación del colectivo.

El libro, presentado en forma de manual, se delimita en 3 secciones de clara comprensión para el lector: una primera parte, en la que se define el nombre, el significado y uso de cada código -presentados en forma de tarjetas-; la segunda sección aborda las combinaciones posibles entre los mismos y la tercera parte, explica los tratamientos que pueden ser aplicados con los códigos: autotratamiento, sanación a otros, compartir energía grupal, sesiones remotas cuánticamente entrelazadas, entre otros. El libro incluye las ilustraciones de los códigos, en 9 tarjetas individuales, para facilitar su uso y aplicación sobre el cuerpo físico.

Con precisión, la autora explica: “La aplicación y uso de los Códigos de Luz debe ir precedido de una intención: la confianza, pues ésta refuerza la habilidad natural para crear realidades nuevas. A medida que el lector explora el uso de estas herramientas energéticas, va descubriendo cuán valiosas son, y así aumenta la confianza en ellas. Los Códigos de Luz se volverán más efectivos gracias a una práctica y uso constante”. Una vez que el lector/usuario se adentra en el texto, a medida que decide el propósito que busca y la manifestación del resultado que desea, entonces, elegirá el código apropiado.

Códigos se Luz: la energía es información

“The Nine” incluye la descripción detallada de cada código, su uso, así como los dibujos de cada uno -realizados por Godoy a mano alzada- vitales en el entendimiento del poder energético inherente al código, que llevará al lector a comprender el amplio alcance de los mismos. El objetivo es aprender a utilizar cada código en pro del bienestar, el equilibrio y la sanación interna. Se puede trabajar en los procesos propios, así como aplicar en sesiones de sanación a otras personas. Los nombres son: Exión, Cors, Marx, Lúmix, Órtox, Jabel, Gálix, Hermenión y Oxinex. Pueden aplicarse para tratar: manejo de la autoestima, lesiones físicas, aumentar la vitalidad, búsqueda de un propósito, vinculación con otros, mejorar estados depresivos, post trauma, sobrellevar duelo, dar luminosidad a tus células, desbalances hormonales, liberación de creencias limitantes y apego, elevar estado de ánimo y equilibrio energético.

Lorena Godoy define los Códigos de Luz como novedosas herramientas de potenciamiento energético. “Los nueve códigos que se presentan en este libro representan información que puede aportar sanación y orden en el cuerpo; balance en la mente, acercamiento a la felicidad y experiencia de los dones espirituales; así como funcionalidad a todo un ecosistema o comunidad”, explica.

Esta nueva entrega de la autora, luego de su primer libro “La Llaves del Amor y la Felicidad” (2021), reafirma su compromiso vital como sanadora, a través de sus estudios, recorrido místico y revelaciones, que en esta oportunidad se materializaron como 9 hermosos Códigos de Luz. Este manual invita al lector a sumergirse en su propio trabajo interior, haciendo uso de estas herramientas. “La importancia de los 9 Códigos es que son portales a una conciencia superior, portales por medio de los cuales podemos recibir y conectarnos con frecuencias de energía más elevadas. Si se presta atención, los códigos están en la naturaleza que nos rodea. Es parte de un camino hacia la ascensión del ser”, dice Godoy.

Finalmente, la obra es una invitación a mirarse hacia adentro, solo allí se encontrará la intención, la manifestación y el propósito, que conlleve al uso de esta u otra herramienta de vida. “The Nine. Los 9 Códigos de luz para promover el bienestar, la felicidad y la ascensión” está diseñado para los lectores -profesionales, terapeutas holísticos y personas interesadas - que buscan orden y equilibrio en el cuerpo, alegría y paz en el corazón, libertad del espíritu, una conciencia iluminada y sanación propia y colectiva.

El libro está disponible en Amazon, en la plataforma Kindle y en edición impresa, está última en librerías y centros de yoga en Venezuela y en los EEUU.

