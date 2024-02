Los ritmos afro-venezolanos vibraron en el NAMM con Miguel Hernández Project

El baterista venezolano Miguel Hernández viene de ofrecer una destacada actuación con su concierto en el NAMM Show 2024, la feria musical más grande del mundo y que a su vez es una reunión anual de productos musicales, fundada en el año 1901. El músico tachirense tuvo el honor de representar a Venezuela con su proyecto de ritmos afro-venezolanos adaptados a la batería, el pasado 26 de enero en una de las 4 principales tarimas de la cita, pero todavía sigue dando que hablar en la comunidad musical y crítica especializada que asistió, dada la originalidad de su propuesta que combinó jazz, ritmos latinos y música tradicional venezolana.

“Ante todo, quiero decir Gloria a Dios, porque este era un gran anhelo desde que fui al NAMM en 2011 por primera vez como público. Hay que aprender a pedir a Dios con lujo de detalles, yo desde esa vez he querido tocar en alguno de los 4 principales escenarios del NAMM, pero no solo tocar como un músico más o representante de una marca, quería ir con mi proyecto solista, con mi música y llevando este mensaje, esta investigación que vengo realizando desde 1992, cuando comencé a investigar sobre los ritmos afrovenezolanos, que se materializó en el año 2007 cuando salió este primer libro de los Ritmos Afrovenezolanos adaptados a la Batería, y luego el segundo libro se publicó el 2017”, destacó Miguel Hernández.





Miguel Hernández en el NAMM:

https://youtu.be/uHteevHw-Qs? si=X6hSEVO4qEpscpPl



https://youtu.be/YiuttJuQnJ0? si=3lsGMDCBgwKesA2R







El baterista además destacó que tocar ante músicos que vinieron de todas partes del mundo, además de los latinos es un “sueño hecho realidad y una gran felicidad poder representar a mi país con nuestra música y con esta investigación, fue una experiencia única e inolvidable, con un equipo de trabajo de grandes profesionales, hermanos de vida y amigos invaluables, cada uno `puso su tiempo, sus recursos y lo hicieron con gusto, para participar en esta plataforma de exposición. No tengo sino palabras de agradecimiento con Henry Linares en el cuatro, Leonardo Cardozo en la mandolina, Hildemaro Álvarez en el piano, Wuilmer La Cruz en el bajo y Jesús Florido en el violín, el esfuerzo que hicieron fue invaluable para autogestionarse y poder tocar conmigo en el NAMM”.

Vale recordar que Miguel Hernández, como baterista ha sido integrante de las bandas de artistas internacionales y miembro activo de proyectos importantes entre los cuales destacan Daniella Mass (Finalista del American Got Talent), Nestor Torres (Multiganador del Grammy Latino y Americano), Elías Tona Jazz Trio (Bajista de Al Di Meola), Miami Symphony Orchestra, Henry Linarez Ensamble, Manuel Gamez Jazz Trío, Rafael “El Pollo” Brito, Aldemaro Romero, Yordano, Robert Quintero, Prisca Dávila, Emilio Lovera, Puerta de Salvación Church (Miami), Tamara (Cantante Española), Luis Disla Latin Jazz Ensamble, Otmaro Ruíz, Luz Marina & Menage, Guillermo Dávila, HMJ Project, Impromptu Trio and Miguel Hernández Project, entre otros.

“Agradezco el respaldo del público venezolano que se dio cita, fue muy bonito ver a tanta gente del medio musical de Venezuela, muchas personas que no esperaba ver y allí estuvieron, así como a mi familia y algunos de mis alumnos. Es increíble sentir el apoyo de nuestra gente, al igual que de otros países de Latinoamérica, muchas personas de Colombia me felicitaron, eso lo atesoro en el corazón, también valoro el apoyo y la presencia de muchas de las marcas que me apoyaron, especialmente Yamaha Latin America - YMLA, Yamaha Musical Colombia, Zoom Lab y Oruga Drums Effects, quienes se tomaron el tiempo y la iniciativa de poder asistir, al concierto. Le doy las gracias al comité de organización del NAMM, quienes manifestaron su satisfacción con mi concierto” agregó.





Nacido en San Cristóbal, orgulloso de ser embajador de la música venezolana por varios países del mundo, Miguel se ha ganado el privilegio de contar con el apoyo de varias de las marcas y fabricantes más importantes del planeta para la batería. Actualmente es artista exclusivo de Yamaha Drums, Sabian, Vic Firth, Remo, Gon Bops, Shure, Cympad, Kickport, Gator Cases, Zoom Lab, Steinberg, Willy Mayo Instrumentos, Alpha Custom Drums, Zukran Music, AirTurn, RimRiser, Big Fat Snare Drum, Rtom, I3dnut, Oruga Drum Effects, Texas Cable King, Reymart Custom Drums, John Percusión y Advanced Ears.

Para mayor información visita: www. miguelhernandezdrums.com

Instagram: @miguebaterista