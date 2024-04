Alex Go estrena video - sessions fusionando diversos estilos musicales con la salsa

Prensa. A1Promociones.

Alex González, mejor conocido como Alex Go y quien fuera la voz de Salserín , muestra a sus fans una nueva faceta musical, en la que incursiona en otros géneros con sus más recientes producciones audiovisuales, en las que además de la mixtura sonora, unifica varias canciones en una sola, al estilo live-sessions. En el primero incorpora “Tengo ganas-no me acostumbro-Algo Contigo –Mi Bendición” , que ya suma más de 200 mil visualizaciones en YouTube, y más recientemente, el session de “Hi-Solo Por ti-Volare-Me Prefieres a mi-Luna-Pobre Diabla”, también ha generado los mejores comentarios.





Ambos sessions se pueden disfrutar en la red Youtube en los siguientes links:





“Aparte de mostrar algo diferente al público que me sigue, quise llegar un poco más allá. Me gusta mucho la salsa y vengo de una universidad salsera como lo es Salserín, pero también amo interpretar otros géneros, los estudio y los disfruto mucho”, expresó Alex Go, sobre sus últimas producciones audiovisuales, en las que coquetea con géneros como el reggae, jazz latino y hasta el hip-hop, sin restarle protagonismo a la salsa o al bolero, dictando cátedra con la calidad y la versatilidad de su voz.





En relación al estilo live-sessions de sus dos últimos videos grabados en vivo, el cantante afirma: “Me gusta mucho lo orgánico, me encanta cuando la música suena en vivo en esta modalidad. Intenté hacer que la persona que vea el video, se sienta conectada, parte de lo que está escuchando y viendo, como si estuviera allí con nosotros. He visto trabajos audiovisuales muy buenos a nivel de producción, pero el público no se conecta porque siento que lo que ve y lo que escucha es muy artificial, por eso quise que estos experimentos musicales fueran lo más naturales posibles”.





Parte del éxito obtenido con esta fórmula para el cantante venezolano, radica en el grupo de músicos que lo acompañaron, sin duda todos de muy alto nivel y con experiencia dentro de la música latinoamericana, aunque lo más relevante es la química existente, evidenciada a cada segundo. En este sentido Alex-Go comenta: “la verdad es que todos somos amigos y compañeros de trabajo, por eso nos entendemos muy bien a la hora de tocar, todo fluyó desde el primer minuto”.





“En el primer video le hice la propuesta a Andrés Cuartas (El nazareno) quien es dueño del estudio donde grabamos, él aceptó y todo fluyó. Luego coordiné con Daniel CJ Blanco, un multi- percusionista que formó parte de una de las más grandes agrupaciones urbanas de Venezuela llamada TREO; él es parte de mi equipo desde que llegué a Guayaquil y sin duda también se unió. Conté con la gran participación de Luis David Melo, gran talento que ha dado Venezuela, integrante de la orquesta sinfónica de Guayaquil, que al mismo tiempo ha estado presente en todas mis locas ideas dando su apoyo total”, agregó.





Para grabar la segunda sesión, Alex Go se reunió con Adrián León, guitarrista ecuatoriano y productor de gran prestigio, con experiencia de haber trabajado con los artistas más relevantes del país. Quiso tener un instrumento llamativo y para ello contactó a otro gran amigo venezolano, Asbel Solorzano, ingeniero de sonido, multi percusionista y bajista, aportando su talento con el Baby Bass. Tenía en mente fusionar ritmos y para ello buscó a Mauricio Milano, ejecutante de múltiples instrumentos de percusión, quien le dio un toque especial en la batería y el cajón, haciendo una buena química con Daniel CJ Blanco, quien le imprimió mucho sabor al bongó.





