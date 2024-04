Pedro Castillo regresa a Venezuela con su Tour “No Te Pueden Apagar”

Una oportunidad única nos brinda la posibilidad de disfrutar, revivir y recordar los momentos y emociones de una época inolvidable.

Prensa. Alejandro Adrián.

El viernes 26 de abril de 2024, en el Teatrex de Caracas, Pedro Castillo (Ex vocalista de Aditus), ofrecerá un electrizante concierto que no te puedes perder en el marco de su Tour “No Te Pueden Apagar”, haciendo un repaso de sus emblemáticos temas de su época con Aditus y su carrera solista. Castillo se prepara para compartir los éxitos de su repertorio clásico con Aditus, una oportunidad para reflexionar sobre su historia musical y la evolución de la industria discográfica.





No te pierdas este concierto lleno de energía y emoción. Reserva tu entrada y vive una experiencia inolvidable junto a Pedro Castillo y su banda, Teatrex, Maqueta 1 Producciones y Bookings Show a partir de las 7:00 p.m. Las entradas están disponibles en VIP $60, Patio $40 y Balcón $20. Para reservar, se pueden comunicar al 0424.121.33.66, en las taquillas del Teatrex, a través de SoloTickets (solotickets.com) y Maqueta 1.





Pueden escuchar a Pedro Castillo aquí:

Spotify: https://open.spotify. com/intl-es/artist/ 3TD0Np0YA37zQn6XztwGZx?si=i_ w9dWQjTAeW39UMcVr5Nw

YouTube: https://www.youtube. com/@PedroCastilloOficial

Para más información del evento pueden visitar: