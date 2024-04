Don Miguelo lanza promoción para Venezuela con el tema “Tus labios me necesitan”

Promotor. David Leal

“Tus labios me necesitan” es el nuevo sencillo que se desprende del nuevo álbum de Don Miguelo titulado EMDP (the last álbum) disponible en todas las radios del país y en las plataformas digitales. https://youtu.be/KI9gkB1Dnoo? si=Eb3Ki2DYB2r2UKKP





Miguel Ángel Valerio Lebrón, más conocido por su nombre artístico Don Miguelo, reconocido como una leyenda y pionero de la música en la República Dominicana, ha anunciado que su próximo álbum será su último proyecto de estudio. Con una carrera que ha dejado huella en la industria musical, Don Miguelo se prepara para lanzar su álbum más diverso y comercial hasta la fecha.





El destacado artista ha sido la voz de su país a través de éxitos como: “Como Yo Le Doy”, “¿Y Qué Fue?”, “7 Locas”, “Adicción Al Contacto”, entre otros. Con su música, ha logrado llenar arenas en múltiples países, consolidándose como uno de los referentes del género. Además de su éxito en la música, Don Miguelo ha extendido su influencia a las redes sociales, alcanzando más de 1 millón de seguidores en Instagram Live durante la pandemia, mostrando así su conexión única con su audiencia.





El nuevo álbum de Don Miguelo cuenta con un total de 25 canciones, siendo el focus track “Te Vi Bonita”. En esta canción, Don Miguelo relata su experiencia al ver a su ex en redes sociales después de mucho tiempo. En el video de la canción, el artista expresa sus emociones y sentimientos como si estuviera mandando un texto a su ex, narrando lo que vio y sintió al verla. Para celebrar su legado y este último lanzamiento, Don Miguelo llevará a cabo activaciones en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, se espera que el evento más destacado sea anunciado próximamente.





Género: Urbano

Tema: Tus labios me necesitan

Artista: Don Miguelo

Disquera:EMDP/ RK/ DL

Compositor: Miguel Angel Valerio

Productor: Miguel Angel Valerio





Redes: @donmiguelo