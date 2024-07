Vogue presenta en exclusiva: Atletas latinoamericanas - París 2024

LAS LEONAS

La argentinidad se siente y hace eco con cada rugido de Las Leonas, el equipo nacional de hockey femenino que continúa abriendo el campo para nuevas generaciones. Lo que hace más de 20 años era un deporte reducido a un pequeño grupo, fue popularizado gracias al imaginario que partido a partido construyeron, dándole la posibilidad a miles de niñas de pertenecer, de practicar deporte y de soñar en grande.





Hoy, este grupo de jugadoras buscan poner “en un primer lugar a la mujer, y en uno de mucha fortaleza”. Listas para su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, protagonizan la portada digital de Vogue Latinoamérica. ¡Vamos Argentina!

Lee la historia completa AQUÍ









ALEXA MORENO

En noviembre de 2023, Alexa Moreno se sometió a una cirugía de rodilla, hoy está lista para una de las competencias más importantes de su carrera. Después de años de entrenamiento y un escrutinio público que solo parece haberla fortalecido, la gimnasta mexicana está lista para los Juegos Olímpicos de París 2024. “Regresé a hacer gimnasia por mí; y siempre lo he hecho por mí”, comenta. “Es un poco egoísta, pero a mí me gusta mucho mi deporte. Fui creciendo y desarrollándome dentro de él y siempre busqué llegar un poco más alto, un poco más lejos. Siempre han sido mis metas y mis sueños”.





En exclusiva, llega a la portada digital de Vogue México con un mensaje que hace eco sobre la resiliencia en el deporte de alto rendimiento mexicano. ¡Vamos México!

Lee la historia completa AQUÍ









YULIMAR ROJAS

Son 15,74 metros, lo más que una mujer ha saltado en la historia del triple salto. Esa mujer es Yulimar Rojas, una venezolana.





Si su salto fuera vertical, podría superar un edificio de cuatro o cinco pisos. Su meta en los Juegos Olímpicos de París 2024 era batir su propio récord y alcanzar una distancia de salto de 16 metros. No lo hará. En abril de este año, anunció vía redes sociales que, debido a una lesión que sufrió durante unos entrenamientos en el Talón de Aquiles izquierdo, no podría participar. “Mi corazón está roto, también quiero disculparme por no poder representarlos en París”.





El silencio en el que esta lesión mete la carrera de Rojas es solo superado por dos cosas: su anhelo de recuperarse (que va a tomar mínimo un año) y el vacío que deja en los JJ. OO., una de las atletas latinoamericanas más vistosas y reverenciadas de los últimos años. Hoy, aunque “La Reina” se enfrenta a su peor pesadilla, el no competir, nos da una lección de resiliencia en el deporte.

Lee la historia completa AQUÍ













ATLETAS LOCALES

México brilla en los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de distintas disciplinas que tocan los cuatro elementos por medio de atletas que prueban que la pasión y la disciplina se convierten en un agente de cambio cuando se unen.

Ellas han llegado para probarnos que lo imposible es posible.

Lee la historia completa AQUÍ









EQUIPO DE NATACIÓN ARTÍSTICA

Resiliencia, disciplina y pasión son algunos de los valores que llevan al equipo de Natación Artística de México a destacar entre los demás.

Compuesto por diez nadadoras que han clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, cada una comparte en su individualidad un objetivo en común con las demás: mejorar en cada entrenamiento y ensayo, sabiendo que los logros más grandes se conforman de los pasos más pequeños.

Lee la historia completa AQUÍ