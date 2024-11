Cantante y compositora española Caluu C. lanza su nuevo sencillo titulado "MEXXX"

Caluu C. Presenta su Nuevo Sencillo "MEXXX" en Colaboración con el Chileno NineTeen Elevnn, THORLONDON y Mr. Rommel Caluu C. Lanza 'MEXXX', un Nuevo Sencillo que Combina Amor Propio y Energía para la Pista de Baile Junto a NineTeen Elevnn, THORLONDON y Mr. Rommel MEXXX: La Nueva Canción de Caluu C. y NineTeen Elevnn ya Disponible" MEXXX', lo Nuevo de Caluu C. y NineTeen Elevnn, Despierta Corazones y Mueve Caderas.